酒店自助餐5月優惠｜母親節限時買1送1／龍蝦鮑魚花膠／人均100起

酒店自助餐優惠5月｜母親節自助餐｜《香港01》「好食玩飛」推介9大酒店自助餐及餐飲優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、和牛任食，適逢母親節，不少酒店更推出滋補美食，以鮑魚、花膠孝敬媽媽！現在預訂低至44折，午市最平人均$100.8就食到，即看內文！

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自助餐優惠推介【1】沙田帝逸酒店——即開生蠔+黑松露片皮鴨／買1送1／母親節買2送1

沙田帝逸酒店Alva House在母親節隆重推出「璀璨盛放母親節饗宴」，於5月9日至5月10日推出母親節自助早午餐、晚餐，可以任食即開生蠔、鐵板燒鵝肝、堂灼海鮮、杜拜朱古力甜品等美食，指定時段加有花藝相框工作坊，與母親一同體驗創作樂趣（先到先得）。母親節還有獨家快閃買二送一優惠！最啱一家大細齊齊慶祝母親節！即搶買2送1套票👩‍👧帶媽媽食餐好💖

沙田帝逸酒店｜母親節自助早午餐｜2026年5月9日至5月10日

首輪用餐時間: 11:15-13:45

價錢：$1,357 / 3位 | 人均$452.3 | 原價: $1,947

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次輪用餐時間: 14:15-16:45

價錢：$1,242/ 3位 | 人均$414 | 原價: $1,782

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沙田帝逸酒店｜母親節自助晚餐｜2026年5月9日至5月10日

首輪用餐時間: 17:30-20:00

價錢：$1,932/ 3位 | 人均$644 | 原價: $2,772

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次輪用餐時間: 20:30-23:00

價錢：$1,817/ 3位 | 人均$605 | 原價: $2,607

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現時更有《堂弄鮮嚐．海鮮饗宴》主題自助餐，主打一系列堂弄即煮美食，包括即灼海鮮、即切油甘魚、即炸炸物、即燒韓泰串燒、即焗迷你薄餅等，全新潮式鹵水區更推出沙田三寶，包括紅燒乳鴿、雞粥、豆腐花等，甜品就有近日最受歡迎的杜拜朱古力及時令芒果主題甜品，定必叫人大飽口福！😋即搶買一送一優惠🦪

沙田帝逸酒店｜平日自助午餐｜星期一至五

用餐時間：12:00-14:30

價錢：$528 / 2位 | 人均$264 | 原價: $968

限時買一送一、+$162多1位小童

價錢：$690 / 3位 | 人均$230 | 原價: $1,265

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沙田帝逸酒店｜週末自助早午餐｜適用於星期六及公眾假期

用餐時間: 11:30-15:00

價錢：$732 / 2位 | 人均$366 | 原價: $1,342

限時買一送一、+$222多1位小童

價錢：$954 / 3位 | 人均$318 | 原價: $1,749

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沙田帝逸酒店｜平日自助晚餐｜星期一至四

＊用餐時間: 18:00-21:30

價錢：$936 / 2位 | 人均$468 | 原價: $1,716

限時買一送一、+$282多1位小童

價錢：$1,218 / 3位 | 人均$406 | 原價: $2,233

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沙田帝逸酒店｜週末自助晚餐｜星期五至日、公眾假期及其前夕

＊用餐時間: 18:00-21:30

價錢：$1,020 / 2位 | 人均$510 | 原價: $1,716

限時買一送一、+$300多1位小童

價錢：$1,320 / 3位 | 人均$440 | 原價: $2,266

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沙田帝逸酒店自助餐優惠 | 母親節限定快閃買一送一

⏰優惠日期：23/4/2026 11:00 至 29/4/2026 23:59

✅兌換日期：24/4/2026 至 31/5/2026

自助餐優惠推介【2】富麗敦海洋公園酒店——慢烤和牛肩胛肉、香煎鴨肝／獨家快閃買1送1，第3位低至+$128

富麗敦海洋公園酒店星耀廳今年母親節推出「 母親節滋養獻禮」，滋補美食有昆布鰹魚汁凍鮑魚、花膠蟲草花燉烏雞，惠顧5月9日及10日的自助晚餐時段，每位女士更獲香梨百合燉海燕窩一客！現在更有快閃買1送1優惠！自助早餐第3位只需加$128，而自助午餐及晚餐第3位只需加$208！搶先預留靚位 ✨

星耀廳最近更有全新「庭園燒烤狂歡自助餐」主題，冰鎮海鮮有雪蟹腳、蜆及凍熟蝦等等，週末有加拿大龍蝦。燒烤區就有蒜香牛油帶子、鹽燒大蝦、羊扒等人氣之選，週末更設原隻燒乳豬！現場還有藍蟹肉黑松露燉蛋、韓式香梨炆牛肋骨、德國鹹豬手等，多款熱食。甜品區有即製雞蛋仔、多款蛋糕、糕點、Mövenpick雪糕，更有榴槤甜品專區。

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富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

價錢：$466 / 2位 | 人均$233 | 原價：$854

價錢：$594 / 3位 | 人均$198 | 原價：$1,281

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富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

適用於星期六至日、5月21日 、6月 9 - 10日及公眾假期

價錢：$766 / 2位 | 人均$383 | 原價：$876

價錢：$974 / 3位 | 人均$324 | 原價：$1,314

👉🏻即搶低至買1送1優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

價錢：$1,114 / 2位 | 人均$557 | 原價：$2,042

價錢：$1,322 / 3位 | 人均$440.6 | 原價：$3,063

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⏰優惠日期：17/4/2026 11:00 至 26/4/2026 23:59

✅兌換日期：18/4/2026 至 14/6/2026

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



自助餐優惠推介【3】屯門黃金海岸酒店——即燒蒜香扇貝、原隻照燒魷魚／焗龍蝦米多／買1送2優惠／人均$173起！

屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳推出全新「海鮮巡禮」自助晚餐，除了在馳名的戶外炭烤區加入多款即燒海鮮，包括蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白、原條秋刀魚外，週末及公眾假期，更有皮脆肉嫩的原隻炭烤乳豬！每位客人可獲法式焗龍蝦米多乙客，感受濃郁醬汁與細嫩龍蝦的好滋味。現場還有滋補養生的姬松茸赤肉燉竹絲雞，及鮑汁花膠炆海參！吃飽還可以一嚐自家製的梳乎厘班戟！即日起至4月26日更有快閃買1送2優惠！人均$173起！即搶優惠✨

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屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜星期一至五

快閃買一送二（買1位成人、送1位成人+小童）

價錢：$519 / 3位｜人均$173｜原價: $1,104

🦐任食海鮮！戶外燒烤

屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜星期六及公眾假期

價錢：$647 / 3位｜人均$215.6｜原價: $1474

🦐任食海鮮！自選室內外用餐

屯門黃金海岸酒店｜自助晚餐｜星期一至五

快閃買一送二（買1位成人、送1位成人+小童）

價錢：$930 / 3位｜人均$310｜原價: $1,914

*由5月起，星期五晚市自助餐將改為星期六及公眾假期價格收費

🦐任食龍蝦海參花膠

屯門黃金海岸酒店｜自助晚餐｜星期六及公眾假期

快閃買一送二（買1位成人、送1位成人+小童）

價錢：$1,008 / 3位｜人均$336｜原價: $2,094

🦐任食海鮮、任飲啤酒 ！自選室內外用餐

⏰優惠日期：20/4/2026 至 26/4/2026

✅兌換日期：21/4/2026 至 31/5/2026

自助餐優惠推介【4】挪亞方舟度假酒店——波士頓龍蝦、麵包蟹、美國有骨肉眼／限時快閃55折套票

挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳特別呈獻多款環球海鮮美饌！現場可品嘗到多種海鮮，包括波士頓龍蝦、麵包蟹及刺身等，還有主廚精心炮製的清蒸沙巴龍躉、麵包蟹肉釀蟹蓋、避風塘海鮮！現更有燒美國有骨肉眼及琳瑯滿目的精緻甜品。

於母親節期間惠顧，每位母親更可獲贈甜蜜潤澤的「椰汁雪耳燉桃膠」乙客。現時更有母親節晚餐食玩套票，2大1小套票優惠55折！套票更贈送3張挪亞方舟門票+DIY啤啤熊毛公仔工作坊！母親節限定優惠😍

挪亞方舟度假酒店｜自助晚餐食玩套票（包括2位大人＋1位小童）

價錢：$1,350 / 3位 | 人均$450 | 原價：$2,454.4 | 55折

＊套票送3張挪亞方舟門票+DIY啤啤熊毛公仔工作坊，製作啤啤熊乙隻不連衣飾，另可現場自選加購服飾

🧸即搶快閃套票55折

挪亞方舟度假酒店｜自助晚餐

每位成人：$477 | 原價：$657.8 | 72折

每位兒童：$306 | 原價：$404.8 | 76折

🧸低至72折歎龍蝦

⏰優惠日期：21/4/2026 11:00 至 8/5/2026 23:59

✅兌換日期：9/5/2026 至 10/5/2026

地址： 馬灣珀欣路33號

電話號碼： 3411 8868



自助餐優惠推介【5】香港萬怡酒店——肉眼牛扒+即開生蠔／買1送1／套票人均低至$208.6起

香港萬怡酒店MoMo Café於5月9日及10日將推出母親節主題自助餐，精選多款滋補美食，包括滋潤養顏的燉桃膠雪耳紅棗、蒜蓉粉絲蒸扇貝、北菇扣鵝掌、蟹肉伊麵、即煮龍蝦汁海鮮意粉，甜品有多達12款Mövenpick頂級雪糕，晚餐時段更可無限暢飲冰凍生啤。現在還有早鳥優惠65折起！入Link即搶⚡

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「維港經典 · 黃金傳奇」自助餐，除了無限供應海鮮，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭⿈⾦螺、鮮蝦及多款刺身，熱食還有澳洲草飼肉眼牛扒、燒羊腿，多款亞洲熱門菜式。更有多款具有80年代風味的美食，包括依文士燴雞肉、酥皮海鮮盒、歌頓布豬扒、錦鹵雲吞，更有大量充滿港人回憶的經典甜點，例如砵仔糕、芝麻卷、麥芽糖威化餅，更有12款Movenpick雪糕任食，由即日起至5月31日，自助晚餐低至買1送1！

👉🏻快閃買1送1

香港萬怡酒店｜母親節自助午餐｜適用於5月9日至10日

第一段 11:30-13:00

成人：$285/位 | 原價:$380/位

小童：$223.5/位 | 原價:$298/位

長者：$253.5/位 | 原價:$338/位

入Link即搶⚡早鳥65折優惠起

香港萬怡酒店｜母親節自助午餐｜適用於5月9日至10日

第二段 13:30-15:30

成人：$266/位 | 原價:$380/位

小童：$208.6/位 | 原價:$298/位

長者：$236.6/位 | 原價:$338/位

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香港萬怡酒店｜母親節自助晚餐｜適用於5月9日至10日

成人：$266/位 | 原價:$518.4/位

小童：$266/位 | 原價:$454.4/位

長者：$266/位 | 原價:$486.4/位

👉🏻一鍵預約✨早鳥65折優惠起

⏰優惠日期：即日至31/5/2026

✅兌換日期：即日至31/5/2026

地址：西營盤干諾道西167號

電話：3717 8888



自助餐優惠推介【6】沙田萬怡酒店——金獎牛扒+法國生蠔／買1送1

沙田萬怡酒店MoMo Café呈獻全新「南澳36°穀飼牛盛宴」自助餐，精選南澳36°穀飼牛，炮製成椰香咖啡燴牛面肉、烤牛肩胛肉、烤牛臀肉蓋、牛板腱涮涮鍋等美食，還有2款精選法國新鮮生蠔、鱈蟹腳任食；每位成人或長者更會送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻！由即日起至4月30日，自助午餐買1送1；自助晚餐低至半價！

👉🏻快閃買1送1

沙田萬怡酒店｜「南澳36°穀飼牛盛宴」自助午餐

適用於星期一至五

成人：$477.6/2位 | 人均$238.8 | 原價:$875.6

👉🏻快閃買1送1

適用於星期六、日及公眾假期

成人：$621.6/2位 | 人均$310.8 | 原價:$1,139.6

👉🏻快閃低至半價

沙田萬怡酒店｜「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐

適用於星期一至五

成人：$885.6 / 2位 | 人均$442.8 | 原價:$1,622.4

👉🏻快閃買1送1

適用於星期六、日及公眾假期

成人：$957.6 / 2位 | 人均$478.8 | 原價:$1,755.6

👉🏻快閃低至半價

⏰優惠日期：即日至30/04/2026

✅兌換日期：即日至31/5/2026

地址：沙田安平街1號

電話：3940 8788



自助餐優惠推介【7】屯門悦品酒店自助午餐——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買2送2／人均$100.8起

悦品酒店推出「品味獅城自助午餐」，半自助午餐提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖喱羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。由即日起，更有快閃優惠！預訂自助午餐更可享限量買2送2，人均$100.8起！立即預訂

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買2送2，人均$208.8起（官方圖片）

悦品酒店亦有「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。現在預訂即享限量買2送2，人均$154.8起！

此外，星期六、日及公眾假期就有「悦享蟹宴•海鮮自助晚餐」，蟹宴包括薑葱炒花蟹、蟹籽蟹肉扒翡翠、星洲咖喱蟹、炸蟹餅、炸鱈場蟹腳棒、蟹黃海鮮蟹粥，現場還有爐端燒、天婦羅、凍海鮮、刺身及Häagen Dazs雪糕任食，保證吃回本！

悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買2送2，人均$352.8起（官方圖片）

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐｜星期一至五

買2送2：$403.2 / 4位 | 人均$100.8 | 原價: $739.2

👉🏻即搶限時🥗買2送2優惠

悦品酒店｜品味獅城自助午餐｜星期六、日及公眾假期

買2送2：$835.2 / 4位 | 人均$208.8 | 原價: $1392

👉🏻即搶限時🦁買2送2優惠

悦品酒店｜龍蝦松露•半自助晚餐｜星期一至五

買2送2：$619.2 / 4位 | 人均$154.8 | 原價: $1135.2

👉🏻龍蝦自助餐🦞限時買2送2

悦品酒店｜悦享蟹宴•海鮮自助晚餐｜星期六至日及公眾假期

買2送2：$1411.2/ 4位 | 人均$352.8 | 原價: $2152

👉🏻龍蝦自助餐🦞限時買2送2

⏰快閃日期：即日起 至 30/4/2026

✅兌換日期：16/4/2026 至 30/4/2026

地址：屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【8】合和酒店——冰鎮波士頓龍蝦、香檳蟹腳、燒牛肉眼扒／母親節免費康乃馨＋即影即有拍照服務／85折優惠

合和酒店大堂咖啡廳今個母親節推出節慶自助餐，冰鎮海鮮必食波士頓龍蝦、香檳蟹腳，另有現切烤肉、雜錦刺身、清蒸海鮮專區、沙律吧、節日美食及甜品就有Mövenpick雪糕。母親節期間限定（5月9日至10日），每位母親會免費獲贈康乃馨乙支，同時亦為每枱顧客安排免費即影即有拍照服務，幫大家留下紀念。（5月9日半自助午餐時段除外）現在預訂還有85折優惠！預留最溫馨一刻 📸

合和酒店｜母親節特色半自助午餐｜5月9日

時段：12:00-14:30

大小同價：$378

立即安排節日大餐 🍽️

合和酒店｜母親節節慶自助午餐｜5月10日

時段：12:00-14:30

成人: $653

小童/長者: $558

馬上帶媽媽食大餐 🏃‍♂️

合和酒店｜母親節節慶自助餐｜5月9日及10日

時段：18:00-21:30

成人: $653

小童/長者: $558

勿失良機！即刻留座 💨

優惠及兌換日期：即日起 至 31/5/2026

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓

電話：26202765



自助餐優惠推介【9】后園 The Queen——港式點心、金莎帶子／9折優惠

位於尖沙咀1881的后園The Queen主打精緻中菜，其午市套餐打頭陣的精選點心，有露筍鮮蝦餃、雪山叉燒包、蟹粉蒸燒賣、麻辣小籠包、蘋果叉燒酥、蟹肉南瓜餃，任選三款！湯品有杏汁燉白肺湯或海鮮酸辣羹，海鮮類就有荳酥蒸銀鱈魚或金莎帶子，連同京湯燴千絲茭白、薑蔥蝦籽撈粗麵，最後以清甜又滋潤的糖水蓮子百合栗子露，現在預訂還有9折優惠！即搶9折優惠⏳

后園 The Queen｜午市套餐

優惠價：HK$468位｜原價：HK$514.8

🏃‍♂️即搶！9折優惠⏳

優惠及兌換日期：即日起 至 24/8/2026

地址：尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館主樓地舖

電話號碼： 3988 0188



*所有收費及詳情以酒店最終公佈為準

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