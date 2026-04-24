亂換花灑頭熱水爐爆炸！消委會警告4款花灑頭=隱型炸彈開關款最錯

花灑式熱水爐｜熱水爐爆炸｜天天洗澡，花灑頭容現出現老化，經常如接駁位爆裂漏水、出水孔堵塞、電鍍層剝落等等，很多人都會隨意在雜貨店、家電店購買花灑頭替換。不過，這個貪方便隨時引發熱水爐爆炸！過去消委會亦多次提醒市民，切勿胡亂更換花灑頭。今次《好食玩飛》將會跟大家揭開花灑頭導致電熱水爐爆炸之謎。



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熱水爐爆炸｜花灑頭滴水屬正常！胡亂更換釀爆炸

相信很多人遇到花灑頭不時滴水，便以為花灑壞了，在坊間購買具備開關的花灑頭，不過，電熱水爐花灑頭滴水原來是正常情況！當電熱水爐加熱時，受壓形成的水蒸氣就會化成水珠，因此花灑頭滴水是由於電熱水爐需要排放壓力的緣故，屬於正常情況。部份市民看到花灑頭滴水，就誤以為花灑頭「壞了」，甚至會就漏水情況更換具開關水掣功能的花灑頭，此舉有機會導致熱水爐內壓力過大，容易發生爆炸！早前大埔便發生熱水爐爆炸事件，導致一家三口受傷、浴室窗框飛墮到地面，機電工程署初步調整懷疑意外跟花灑頭安裝不當有關。

熱水爐爆炸｜消委會提醒：避免使用4款花灑頭

消委會過去曾提醒市民，花灑式熱水爐的水管需要保持暢通無阻，應避免使用以下4款花灑頭，以防發生意外。

切勿用以上4款花灑（消委會圖片）

A. 增壓式

增壓式花灑是透過縮小水孔直徑，在水流不增的情況下，大幅提高出水流速。但由於水孔直徑較小，排放壓力的速度較慢，導致壓力累積在熱水爐內，容易引致爆炸。

B. 有按摩功能

大部份按摩花灑的出水孔設計都較為細密，跟增壓式花灑頭情況相似，同樣會因為阻礙排放壓力而增加熱水爐爆炸的風險。

C. 配備過濾物料

坊間有不少過濾花灑，花灑頭的手柄是一支濾芯，可以過濾熱水爐排出的熱水，去除雜質、氯氣等等，部份更設有維他命、礦物質成份，聲稱有美容功效。此類花灑由於有濾芯的關係，會阻礙熱水爐排出壓力，增加爆炸的機會。

D. 有開關水掣

部份有開關水掣，可以在使用時暫停出水。（機電工程署圖片）

具備開關水掣（即設有暫停出水按鈕）的花灑頭是最危險的款式。花灑式電熱水爐的設計是依靠花灑頭作為排氣及減壓的出口。如果花灑頭有關水掣，熱水爐內的蒸氣便無處排放，由於爐內壓力增加，容易引起爆炸。

正確使用花灑式熱水爐

萬一花灑頭真的不小心跌壞或老化，應該在哪裡購買合適的花灑頭呢？無論消委會還是機電工程署都明確指出，花灑式電熱水爐「只可安裝原廠或生產商認可的混合水龍頭裝置及花灑頭」。

1 安裝原廠或生產商認可配件

假如花灑頭有損壞，市民不應自行在五金舖或家品店盲目選購，而是可以直接致電該熱水爐品牌的「客戶服務熱線」或「維修中心」，說明家中的熱水爐型號，並向職員表明需要購買替換的花灑頭，然後由職員安排原廠零件替換，或建議可購買的官方認可型號。

2 切勿自行加裝開關水掣

花灑式電熱水爐經出水管及花灑排放壓力，除了要慎選花灑頭外，市民切勿在電熱水爐的出水管位置自行加裝任何開關水掣，亦不可將喉管接駁至洗手盆或浴缸使用，以免當壓力排放受到阻礙時，構成意外爆炸的風險。

3 用畢即關閉電源

每次使用完畢後應立刻關閉熱水爐電源。若發現熱水爐出現異常漏水、發出異響或跳掣等情況，應立即停用，並安排註冊電業工程人員進行檢查及維修，切勿自行拆開修理。

4 聘用合資格人士安裝

安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠進行電熱水器的安裝或改裝工程。

參考資料：消委會、機電工程署

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