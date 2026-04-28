KFC優惠｜$33食全新日式照燒雞粒桶飯+飲品！辣汁蘑菇/家鄉雞皇
撰文：張雨靜
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KFC優惠｜肯德基優惠｜KFC「肯！有飯氣」桶飯系列一直深受一眾打工仔、學生哥歡迎！最近更推出全新期間限定口味「日式照燒雞粒桶飯」！融合日式丼飯風味，日式照燒醬汁配搭酥脆雞粒，套餐連飲品只需$33！其他人氣桶飯系列同樣超值優惠$33！即看介紹！
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KFC桶飯系列優惠｜全新日式照燒雞粒桶飯
今次KFC推出的桶飯參考了日式丼飯的做法！選用醬香濃郁、甘甜惹味的日式照燒醬汁，配搭香脆可口的雞粒和白飯，每一口都是滋味的衝擊！套餐連中汽水只需$33，無論是午餐還是晚餐都是CP值極高的首選！這款日式照燒雞粒桶飯將於2026年4月30日起供應，期間限定，想試的朋友記得Mark實時間！
KFC桶飯系列｜全年超值優惠
至於KFC兩款經典桶飯，包括雞扒辣汁蘑菇桶飯餐(R1)及雞扒家鄉雞皇桶飯餐(R5)，亦有全年超值優惠！桶飯連中汽水只需$33就可以歎到！香脆滋味的雞扒搭配多年人氣的辣汁蘑菇飯／家鄉雞皇飯，午餐或晚餐食用都夠晒飽肚！而且全年都有優惠，幫大家慳住荷包！
KFC桶飯系列最新推介｜快脆送
除了親臨KFC門市歎期間限定日式照燒雞粒桶飯外，亦可以透過KFC快脆送速遞上門！價錢由$48起，另有1人餐、2人餐可供選擇。
「日式照燒雞粒桶飯」套餐詳情優惠
以上產品適用於堂食及外賣自取。
以上食品及飲品於上午11時後於全線香港及澳門KFC分店供應（山東街、亞洲國際博覽館、赤柱廣場、又一城、置富南區廣場分店除外）。
推廣期由2026年4月30日起。
圖片只供參考。數量有限，售完即止。
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