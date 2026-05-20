淘寶網購｜4大最新詐騙手法！假退貨真呃錢！附防騙指南

淘寶網購｜騙徒手法層出不窮，沒想到最近連買淘寶都會遇到詐騙！早前淘寶官方社交平台針對新型網購騙案發布貼文，指近日有商家賣出劣質商品，引導買家退貨，從而騙取個人資料及金錢，提醒網民淘寶時要格外小心！今次《好食玩飛》便縱橫網購平台，幫大家收集各種詐騙個案，讓大家提高警覺避雷！



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淘寶騙案手法【1】劣質商品退款騙局

騙徒會開設網店，並故意向買家寄出劣質、貨不對辦的商品，迫使買家聯絡客服退款。當買家聯絡後，騙徒會引導買家到第三方通訊軟件繼續退款手續，並會以「刷單返利」、「投資盈利」等小任務作為退款條件，繼而以「賬戶凍結」、「觸犯法例」來騙取買家的個人資料或金錢！

淘寶官方facebook發文提醒勿經第三方平台處理退款。（facebook圖片@淘寶）

淘寶騙案手法【2】冒充客服取消VIP

騙徒會假扮官方職員致電受害人，指他們訂閱了VIP，現在需要收取每月$888費用。由於騙徒大部份都能準確說出買家的姓氏，讓他們減低戒備，確信自己真的有訂閱計劃。當受害人要求取消，騙徒就會索取受害人的個人資料及銀行資料。然後就會有第二位自稱銀行職員的騙徒致電，指銀行戶口存款有異常等各種藉口，要求客人轉賬到騙徒所提供的戶口，最後當然是血本無歸。

據警方指，過去曾經有受害人經「客服」轉介，1名自稱銀行職員透過WhatsApp與女子繼續聯絡，表示可協助申請取消年費，但要求女子從銀行戶口轉賬16萬元至另一指定戶口作保證金，以證明她是該銀行戶口持有人。慌忙之際，女子聽從指示轉賬，直至假冒銀行職員進一步以不同藉口要求轉款，女子方知受騙，損失共16萬元。

有受害人取消會籍被騙走16萬。（facebook圖片：CyberDefender守網者）

淘寶騙案手法【3】刮刮卡釣魚陷阱

買淘寶的時候都會收過一張抽獎刮刮卡，或者快遞單上會有抽獎QR Code，假如買家誤信真的會中獎，掃描QR Code可能會誤中釣魚網站或病毒，例如QR Code可能導向含有木馬病毒的網站，或者引導至假網站，要求填寫姓名、電話、地址等個人資料。

淘寶騙案手法【4】假冒物流釣魚短訊

不少網民試過突然收到淘寶物流公司「cainiao菜鳥」的冒認短訊，通知收貨地址不完整，要求點擊連結更新收貨地址，當受害人點擊連結，便會跳轉到釣魚網站，騙取個人及銀行帳號等資訊，隨後便血本無歸。由於真假短訊的寄件人都是「cainiao」，所以受害者容易誤入圈套。

騙徒發出同名短訊，讓人容易混淆。（資料圖片）

淘寶和CyberDefender守網者早前亦多次發文提醒市民，如果涉及退貨退款程序，謹記在官方平台處理，避免改用第三方平台。如遇到陌生來電或訊息指稱任何帳戶「情況異常」、「戶口被凍結」或需收取費用等，應向官方機構查證，亦可以用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」進一步核實：

8大防騙指南



1. 認明官方平台： 所有交易及退款只在官方平台進行，拒絕前往第三方平台。

2. 拒絕退款任務： 正常退款不需要「刷單」或「墊付」，切勿上當。

3. 遇恐嚇保冷靜： 聽到「帳戶凍結」或「犯法」勿慌張，請直接找官方或警方求證。

4. 守護個人資料： 絕不向自稱「客服」的人員或可疑網站透露銀行卡及密碼。

5. 不點可疑連結： 不開不明郵件或訊息，切勿點擊任何陌生超連結。

6. 定期清理短訊： 養成刪除舊短訊的習慣，降低驗證碼或個人資料外洩風險。

7. 官方渠道查證： 只要心有懷疑，一律自行尋找官方熱線或網站核實。

8. 善用防騙工具： 利用警方的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，隨時查核可疑帳號、網址或電話。



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