眼鏡鏡片厚度｜越薄越輕≠越好！消委會配眼鏡3建議長者忌用漸進鏡

配眼鏡注意！不少人都有近視、老花、散光等視力問題，需要配戴眼鏡改善。不少眼鏡店店員都會推薦選用鏡片較薄、較輕，同時都較貴的鏡片，但鏡片是否越薄越好呢？今次《香港01》就為大家揭開眼鏡厚薄的優缺點，消委會又有哪些建議？



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配眼鏡需要揀眼鏡框、鏡片類型、厚薄等等（unsplash圖片）

配眼鏡首先就是揀眼鏡框，是否配合臉型、戴起來好不好看，接著就要選擇鏡片。坊間有很多不同的鏡片，例如防藍光鏡片、變色鏡片、漸進多焦鏡片（又稱漸進鏡）等等，最後就是鏡片的厚薄，就是經常看到1.60、1.67、1.74之類的數字。坊間不少眼鏡店店員都會推薦又薄又輕的鏡片，不過鏡片越薄就越好嗎？

眼鏡鏡片厚度｜鏡片越薄 清晰度越低？

鏡片的厚薄取決於鏡片的折射率，據香港光學會資料指出，樹脂鏡片（膠片）的折射率可分為1.5、1.56、1.6、1.67及1.74，而玻璃鏡片的折射率可以分為1.53、1.6、1.7及1.8。鏡片的折射率越高，鏡片就越薄。

不過，當鏡片越薄、折射率越高，阿貝數（色散係數）就會越低，即色散越明顯，視覺邊緣會較容易出現彩虹邊或模糊感。換句話說，鏡片越薄、清晰度越低，如果盲目追求薄鏡片，可能會導致影像失真的情況，而且長時間配戴，眼睛亦容易感到疲勞。

超薄鏡片優點：

1. 外觀更佳：鏡片較薄，不會出現「厚玻璃樽底」的情況，配搭幼框眼鏡亦非常自然。

2. 重量較輕：能減輕鼻樑及耳朵的負擔，提升配戴舒適度，特別適合深度數人士。



超薄鏡片缺點：

1. 清晰度較低：當鏡片越薄、折射率越高，色散越明顯。

2. 邊緣模糊易眼倦：視覺邊緣較容易出現彩虹邊或模糊感，長時間配戴容易令眼睛感到疲勞。

3. 價格較昂貴：折射率越高的鏡片，製作技術要求越高，收費越貴。



鏡片越薄越貴！（unsplash圖片）

眼鏡鏡片厚度｜老花鏡宜用薄鏡片嗎？

不少長者都有老花的問題，需要配戴老花眼鏡。眼鏡店店員不時會推薦長者選用鏡片較薄較輕，同時較貴的鏡片，但如果長者老花度數不高，毋須選用更薄的鏡片。

眼鏡鏡片厚度｜長者配「漸進鏡」３大風險

除了老花眼鏡，很多長者還會選擇配「漸進鏡」，即鏡片的度數和焦點由上至下逐漸變化，可粗略分為遠、中、近三個視覺區域，觀看遠近的事物都能用同一副眼鏡解決，卻同時隱藏着3大風險。

長者配戴漸進鏡主要有以下３大風險：

1. 容易跌倒：漸進鏡的鏡片下方用作看近距離事物，當下樓梯或看腳下地面時，若只向下看，超出近用區範圍導致地面模糊、距離感失真，易踩空摔倒。



2. 引發眩暈：鏡片兩側存在盲區，當長者轉動頭部或看兩側時，影像會扭曲變形，容易導致頭暈與失去平衡。



3. 肩頸肌肉痛：為了對焦不同距離，長者需頻繁地調整頭部角度，容易引發肩頸慢性痠痛。



眼鏡鏡片厚度｜選購3大須知

1. 消委會建議：淺度數無需追求薄鏡片

消費者委員會指出，如果度數淺（200度以下），基本鏡片已經又輕又薄，不需要盲目追求更薄，相反度數深才需要考慮是否加錢升級薄鏡片。而香港理工大學眼科視光學診所亦指度數深，可選用較高折射率（較薄）的鏡片，可避免鏡片太重、過厚的問題。

淺度數（200度以下）：基本折射率鏡片已經足夠，性價比最高且視覺清晰。

深度數人士：建議升級選用較高折射率的薄鏡片，有效減輕眼鏡重量及厚度。



2. 收據應列明：折射率及型號

坊間一般會把眼鏡鏡片分為「普通鏡片」、「超薄鏡片」、「特超薄鏡片」，但對於「超薄」的定義比較含糊不清。消費者委員會提醒，在驗配眼鏡時，應主動了解鏡片的折射率，亦應要求店家在收據上列明鏡片的折射率及型號，以便取貨時可以進一步核對。

配眼鏡最重要是戴得舒適又清晰。（unsplash圖片）

3. 鏡片厚薄因素多 須由視光師檢測

鏡片的折射率和鏡框大小雖然重要，但配眼鏡時仍要考慮瞳孔距離、球面與非球面、散光軸位、屈光度數，這些都會影響鏡片的最終厚度。建議找眼科視光師檢查並提供相關意見，切勿盲目追求鏡片的厚薄。

參考資料：消費者委員會、香港理工大學眼科視光學診所

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