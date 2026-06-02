過期藥回收｜綠領行動全港44個藥餘收集點一覽！5類藥物拒回收

過期藥回收｜綠領行動藥物回收計劃2026｜平日傷風、感冒，醫生總會開止痛藥、胃藥，以防不時之需，不過診所分發的散裝藥丸，有效期通常為6個月至1年；原裝、排裝藥丸有效期則2至5年，面對沒吃完剩餘或已過期的藥物大家會怎樣處理？綠領行動推出藥餘收集計劃，於指定地點設立回收箱，收集市民家中多餘的藥物，想知收集箱地點及詳情？繼續往下看！



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每次看醫生，都會有止痛藥作不時之需。但長久下來就累積了不少藥餘。（unsplash圖片）

綠領行動藥餘收集計劃｜亂丟過期藥物 破壞大自然或變超級細菌

不少人處理過期、剩餘的藥物（下稱藥餘）都會直接和其他家居垃圾一起丟掉，藥物的化學成份會隨著堆填進入土壤及水源；若丟入廁所沖走，也會隨著雨水或污水排出河溪和海洋，對環境造成傷害。若抗生素流入水中，更會令細菌對抗生素產生耐藥性，成為「超級細菌」。

綠領行動於2025年6月展開首個為期半年的藥餘收集先導計劃，把藥餘送到環保署化學廢物處理中心銷毀，成功收集超過150公斤藥餘，相等於逾30萬粒過期或剩餘藥物。今年5月再展開全新一輪藥餘收集計劃，把計劃擴展到商場、屋苑、商業大廈。

市民可以把藥餘帶到收集點回收。（綠領行動圖片）

綠領行動藥餘收集計劃｜什麼藥物不能回收？

留意並非所有藥物都能放置在收集點回收，只接受藥丸、膠囊，但不接受藥水、藥粉、藥膏、中藥、哮喘藥噴霧、針筒或危險藥物。

綠領行動藥餘收集計劃 可以收集藥物⭕️ 不可以收集藥物🚫 藥丸、膠囊 藥水、藥粉、藥膏、中藥、危險藥物

綠領行動藥餘收集計劃｜藥物回收前要注意什麼？

將藥餘放入收集箱之前，記得先刪去包裝上的個人資料（例如姓名、身份證號碼），假如藥物為紙盒包裝，投放藥物前請先移除和回收紙盒包裝和説明書。

（綠領行動圖片）

如收集點設於屋苑或商業大廈內只限該屋苑住户或限該大廈租户投放藥物，非公眾收集點。

綠領行動藥餘收集計劃｜回收地點在哪裡？

今次綠領行動會聯同香港物管協會同啟勝管理服務有限公司一起合作，在全港多個商場、屋苑、商業大廈設立收集點，方便市民投放藥身物，當中包括44個地點：

藥物回收地點：香港區

Kennedy 38

地址：香港堅尼地城石山街1號A Kennedy 38 會所 *只限住戶



置富花園

地址：香港薄扶林置富道1-20號置富花園第9座服務處24小時行動組中心 *只限住戶



新翠花園

地址：香港柴灣道233號新翠花園第一座平台客戶服務處 *只限住戶



藥物回收地點：九龍區

新世紀廣場(辦公大樓)

地址：旺角太子道西193號新世紀廣場禮賓司



環球貿易廣場

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場禮賓部 *只限租戶



International Gateway Centre

地址：九龍匯民道1號International Gateway Centre禮賓部 *只限租戶



旺角中心第一座

地址：旺角彌敦道688號旺角中心第一座管理處1612-12A室



亞太中心

地址：尖沙咀漢口道28號亞太中心地下大堂接待處 *只限租戶及服務使用者



V Walk

地址：深水埗深旺道28號V Walk二樓客戶服務中心



天鑄

地址：何文田佛光街23號天鑄控制室 *只限住戶



皓畋

地址：九龍何文田常盛街28號皓畋會所(一)接待處 *只限住戶



創紀之城一期,二期,三期,六期

地址：觀塘觀塘道388號創紀之城一期一座客戶服務中心 *只限租戶



創紀之城五期及apm

地址：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期客戶服務中心 *只限租戶



One Harbour Square

地址：觀塘海濱道181號One Harbour Square 禮賓部 *只限租戶



Two Harbour Square

地址：觀塘偉業街180號Two Harbour Square 禮賓部 *只限租戶



藥物回收地點：新界區

新城市廣場

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場四樓 The Point Gold 禮賓部



新城市中央廣場/ HomeSquare

地址：新界沙田鄉事會路138號HomeSquare一樓顧客服務中心



雅典居會所

地址：馬鞍山西沙路600號雅典居會所 *只限住戶



東港城(商場)

地址：將軍澳重華路8號東港城(商場)二樓顧客服務中心



東港城(住宅)

地址：將軍澳重華路8號東港城(住宅)會所 *只限住戶



天晉II

地址：將軍澳唐俊街12號天晉II會所 *只限住戶



九龍貿易中心

地址：葵涌葵昌路51號九龍貿易中心二樓二座禮賓部



新都會廣場

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場2座辦公大樓禮賓司



海欣花園

地址：青衣長環街11號海欣花園會所 *只限住戶



曉峰園

地址：青衣寮肚路3號曉峰園平台會所 *只限住戶



珀麗灣

地址：香港新界荃灣區馬灣珀麗路8號珀麗灣控制室 *只限住戶



荃灣廣場

地址：新界荃灣4-30大壩街荃灣廣場3樓顧客服務中心



荃灣千色匯I 期

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 期1/F禮賓部



新時代中城

地址：元朗元龍街9號新時代中城控制室 *只限住戶



新時代廣場

地址：元朗元龍街8號新時代廣場會所大堂 *只限住戶



新元朗中心

地址：元朗朗日路8號新元朗中心地下大堂 *只限住戶



元朗千色匯

地址：元朗教育路1號元朗千色匯G/F 禮賓部



朗庭園

地址：元朗青山公路屏山段139號朗庭園會所前台 *只限住戶



加州豪園

地址：元朗和生圍加州豪園住客會所地下 *只限住戶



原築

地址：元朗十八鄉路83號原築會所地下大堂 *只限住戶



葡萄園

地址：元朗牛潭尾路23號葡萄園會所 *只限住戶



Park Yoho

地址：新界錦田沙埔青山公路潭尾段18號Park Yoho Club Como 接待處 (一期會所) *只限住戶



YOHO WEST

地址：新界天水圍天恩路1號YOHO WEST管理處 *只限住戶



V city

地址：屯門鄉事會路83號V city MTR層顧客服務中心



卓爾居

地址：屯門北石排頭徑1號一期會所P層 *只限住戶



寶怡花園

地址：屯門良德街11號寶怡花園控制室 *只限住戶



NOVO LAND

地址：屯門欣寶路8號NOVO LAND Poolside Club 接待處 *只限住戶



星堤

地址：屯門掃管笏管翠路1號星堤會所接待處 *只限住戶



浪/海琴軒

地址：新界屯門青山公路大欖桶400地段康輝路浪/海琴軒會所 *只限住戶



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