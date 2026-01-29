iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜1月折扣 HK01獨家優惠碼
網店優惠碼2026！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！
1. iHerb 優惠碼
HK01 獨家｜用戶輸入優惠碼全單可享 75 折優惠
適用地區：香港、台灣及新加坡
優惠期：2026年1月28日 至 2026年2月7日
優惠碼：HK01LNY26
年貨狂歡購｜用戶輸入優惠碼全單可享 75 折優惠
優惠期：2026年1月28日 至 2026年2月7日10:59PM
優惠碼：LNY26
HK01 獨家｜iHerb 香港用戶輸入優惠碼全單可享 78 折優惠
優惠期：即日 至 2026年1月31日
優惠碼：HK01J26A
節日特惠 | 輸入優惠碼，精選產品低至 35 折
優惠期：即日起至另行通知
>> 立即選購 <<
2. Dyson 優惠
會員優惠｜購買指定產品滿$3,000輸入優惠碼可獲額外$200折扣，滿$6,000輸入優惠碼可獲額外$500折扣。
優惠期：即日起 至 2026年1月31日
$3,000減$200優惠碼：MYDYSON20Y
$6,000減$500優惠碼：MYDYSON50Y
3. Watsons 屈臣氏優惠碼
送好禮 過好年 ｜購滿$638，輸入優惠碼送VITA低糖檸檬茶9包裝 + 唯潔雅極致綿柔淨肌亮膚潔面巾 (10片裝)
優惠期：即日起 至 2026年1月29日
優惠碼👉🏻CNY1
送好禮 過好年 ｜購滿$999，輸入優惠碼送旅行萬能蘇
優惠期：即日起 至 2026年1月29日
優惠碼👉🏻CNY2
送好禮 過好年 ｜購滿$1,999，輸入優惠碼即減$220
優惠期：即日起 至 2026年1月29日
優惠碼👉🏻LESS220
滿$250 順豐自取免運費，淨額消費滿$399，免費送貨上門！
優惠期：即日起 至 另行通知
>> 立即購買 <<
4. 豐澤網店優惠碼
「豐足滿屋」新年優惠｜過 800 款產品低至37折
優惠期：2025年1月5日 至 2026年2月24日
>> 立即購買 <<
5. Trip.com
機票優惠
來回機票一口價HK$222起（連稅） 每日11點開搶：30/1 - 曼谷；31/1 - 成都/；1/2 - 東京；2/2 - 首爾
>> 即拎優惠 <<
酒店優惠
- 酒店一口價HK$222起（連稅）！
31/1 - 香港/大灣區
>> 即拎優惠 <<
Mastercard 機票&酒店優惠碼
29/1-8/2 每日11點發放：優惠高達HK$400
>> 即拎優惠 <<
門票買一送一
30/1 - 清邁夜間野生動物園HK$240.09/2份、芭堤雅哥倫比亞影業水世界HK$349.88/2份
1/2 - Harukas 300觀景台HK$98.6/2份、梅田藍天大廈HK$98.5/2份
>> 即拎優惠 <<
高鐵優惠
31/1 - 2/2 11AM 搶 HK$75 - HK$73 優惠券
>> 即拎優惠 <<
6. UGG 優惠碼
購買 1 件可享額外 9 折｜購買 2 件可享額外 8 折
優惠期：即日起 至 2026年2月1日
>> 立即購買 <<
秋冬新款｜首次降價優惠低於 7 折
優惠期：即日起 至 2026年2月1日
>> 立即購買 <<
7. LG
新客限定優惠碼｜折上折額外9折！
優惠期：2026年1月21日 至 2026年3月31日
優惠碼 👉🏻Core10
8. Olive Young
T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 25%折扣
優惠期：即日 至 另行通知
👉🏻>> 即拎首購優惠券 <<
9. Crocs
購滿$600減$50｜滿$900減$100｜滿$1,200減$200
優惠期：2026年1月20日至1月31日
>> 立即購買 <<
😍最新酒店優惠碼😍
10. Charles and Keith
會員限定｜購買2件或以上再享額外9折
優惠期：2025年6月12日 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
12. Adidas
Adidas折扣產品：低至5折
優惠期：即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
13. Harvey Nichols
減價時尚商品輸入優惠碼可享額外 9 折優惠
優惠期：即日起 至 2026日1月31日
優惠碼：EXTRA10
精選美容產品優惠低至 7 折
優惠期：即日起 至 2026日1月31日
👉🏻>> 立即購買 <<
14. Lanecrawford.com
限定優惠｜精選商品優惠高達 3 折，指定減價商品可享額外 6 折
優惠期：2026年1月26日起 至 2026年2月15日
👉🏻>> 立即購買 <<
15. Elemis
新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)
優惠期：即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
16. Klook
Klook內地遊車票 ＆ 清遠酒店限時優惠碼
優惠期：2026年1月23日 至 2026年2月28日
高鐵優惠碼即減$25👉🏻 HSR2026HK
清遠長隆酒店住宿 85 折👉🏻 CNYCNSTAY
長隆專屬碼，訂房最高多減$78👉🏻 LNYCHIMELONG
17. Lookfantastic.com
Treats of the Week｜指定產品低至半價
優惠期: 即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
18. Catalog
單品 85 折＋滿額再減 $80
優惠期: 即日起 至 2026年1月21日
優惠碼 👉🏻DQ80
19. NARS HK
於官網購買滿$800即享迷你胭脂、迷你唇彩及NARS利是封一套
優惠期: 即日起 至 2026年2月13日
優惠碼 👉🏻LOVEBLOOM