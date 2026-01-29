iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜1月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2026！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

HK01 獨家｜用戶輸入優惠碼全單可享 75 折優惠

適用地區：香港、台灣及新加坡

優惠期：2026年1月28日 至 2026年2月7日

優惠碼：HK01LNY26

年貨狂歡購｜用戶輸入優惠碼全單可享 75 折優惠

優惠期：2026年1月28日 至 2026年2月7日10:59PM

優惠碼：LNY26

HK01 獨家｜iHerb 香港用戶輸入優惠碼全單可享 78 折優惠

優惠期：即日 至 2026年1月31日

優惠碼：HK01J26A

節日特惠 | 輸入優惠碼，精選產品低至 35 折

優惠期：即日起至另行通知

2. Dyson 優惠

會員優惠｜購買指定產品滿$3,000輸入優惠碼可獲額外$200折扣，滿$6,000輸入優惠碼可獲額外$500折扣。

優惠期：即日起 至 2026年1月31日

$3,000減$200優惠碼：MYDYSON20Y

$6,000減$500優惠碼：MYDYSON50Y

3. Watsons 屈臣氏優惠碼

送好禮 過好年 ｜購滿$638，輸入優惠碼送VITA低糖檸檬茶9包裝 + 唯潔雅極致綿柔淨肌亮膚潔面巾 (10片裝)

優惠期：即日起 至 2026年1月29日

優惠碼👉🏻CNY1

送好禮 過好年 ｜購滿$999，輸入優惠碼送旅行萬能蘇

優惠期：即日起 至 2026年1月29日

優惠碼👉🏻CNY2

送好禮 過好年 ｜購滿$1,999，輸入優惠碼即減$220

優惠期：即日起 至 2026年1月29日

優惠碼👉🏻LESS220

滿$250 順豐自取免運費，淨額消費滿$399，免費送貨上門！

優惠期：即日起 至 另行通知

4. 豐澤網店優惠碼

「豐足滿屋」新年優惠｜過 800 款產品低至37折

優惠期：2025年1月5日 至 2026年2月24日

5. Trip.com

機票優惠

來回機票一口價HK$222起（連稅） 每日11點開搶：30/1 - 曼谷；31/1 - 成都/；1/2 - 東京；2/2 - 首爾

酒店優惠

- 酒店一口價HK$222起（連稅）！

31/1 - 香港/大灣區

Mastercard 機票&酒店優惠碼

29/1-8/2 每日11點發放：優惠高達HK$400

門票買一送一

30/1 - 清邁夜間野生動物園HK$240.09/2份、芭堤雅哥倫比亞影業水世界HK$349.88/2份

1/2 - Harukas 300觀景台HK$98.6/2份、梅田藍天大廈HK$98.5/2份

高鐵優惠

31/1 - 2/2 11AM 搶 HK$75 - HK$73 優惠券

Trip.com 2.2 Super Sale

6. UGG 優惠碼

購買 1 件可享額外 9 折｜購買 2 件可享額外 8 折

優惠期：即日起 至 2026年2月1日

秋冬新款｜首次降價優惠低於 7 折

優惠期：即日起 至 2026年2月1日

7. LG

新客限定優惠碼｜折上折額外9折！

優惠期：2026年1月21日 至 2026年3月31日

優惠碼 👉🏻Core10

8. Olive Young

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 25%折扣

優惠期：即日 至 另行通知

9. Crocs

購滿$600減$50｜滿$900減$100｜滿$1,200減$200

優惠期：2026年1月20日至1月31日

10. Charles and Keith

會員限定｜購買2件或以上再享額外9折

優惠期：2025年6月12日 至 另行通知

12. Adidas

Adidas折扣產品：低至5折

優惠期：即日起 至 另行通知

13. Harvey Nichols

減價時尚商品輸入優惠碼可享額外 9 折優惠

優惠期：即日起 至 2026日1月31日

優惠碼：EXTRA10

精選美容產品優惠低至 7 折

優惠期：即日起 至 2026日1月31日

14. Lanecrawford.com

限定優惠｜精選商品優惠高達 3 折，指定減價商品可享額外 6 折

優惠期：2026年1月26日起 至 2026年2月15日

15. Elemis

新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)

優惠期：即日起 至 另行通知

16. Klook

Klook內地遊車票 ＆ 清遠酒店限時優惠碼

優惠期：2026年1月23日 至 2026年2月28日

高鐵優惠碼即減$25​👉🏻 HSR2026HK

清遠長隆酒店住宿 85 折👉🏻 CNYCNSTAY

長隆專屬碼，訂房最高多減$78👉🏻 LNYCHIMELONG

17. Lookfantastic.com

Treats of the Week｜指定產品低至半價

優惠期: 即日起 至 另行通知

18. Catalog

單品 85 折＋滿額再減 $80

優惠期: 即日起 至 2026年1月21日

優惠碼 👉🏻DQ80

19. NARS HK

於官網購買滿$800即享迷你胭脂、迷你唇彩及NARS利是封一套

優惠期: 即日起 至 2026年2月13日

優惠碼 👉🏻LOVEBLOOM

