iHerb/Zalora/Catalog等20+網店優惠碼！7月獨家78折＋折上折優惠
網店優惠碼2023！隨著政府消費券第二期的推出，iHerb/Zalora/Catalog等各大網店均推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合20間+大網店7月嶄新優惠以及為大家爭取《香港01》讀者專享Promo Code合集，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code！(最後更新日期：2023年7月25日）
iHerb/Zalora/Catalog等20+網店優惠碼目錄：
1.iHerb 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150
- [《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折
2.NET-A-PORTER 優惠碼
- 滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折
3.MR PORTER 優惠碼
- 指定減價貨品額外85折
4.Catalog 優惠碼
- 購買正價產品滿$1300即減$200
- 購買正價產品滿$1000即減$100
-[《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50
5.Marathon 馬拉松網店優惠碼
- 購買正價產品滿$1300即減$200
- 購買正價產品滿$1000即減$100
- 戶外運動鞋包括The North Face/Altra/Topo/Craft低至36折
6.屈臣氏網店優惠碼
- 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼即送吸塵機一部
7.ZALORA優惠碼
- 新客戶買HK$350以上即減HK$85
8.Charles & Keith優惠碼
- 新會員限定首單九折優惠
9.L'OCCITANE 網店優惠碼
- 官網尊享迎新優惠
10.Crocs 優惠碼
- 消費券激賞 滿$500即減$30
- 免運費優惠碼
11.Chevignon 優惠碼
- 消費券優惠春夏款式低至5折，2件額外85折，4件額外7折
12.TEVA 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
- 消費劵優惠 全單滿$1,200減$250
- 額外9折優惠碼
- 免運費優惠碼
13.American Eagle優惠碼
- 最低6折 + 額外85折
14.UGG優惠碼
- 免運費優惠碼
- 消費券滿$1,500額外激減$200
15.Speedo 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 全單85折
- [《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
- 用消費券買滿$800即減$150
- 用消費券買$1,200即減$300
- 用消費券買$2,000即減$500
- 免運費優惠碼
16.Cath Kidston優惠碼
- 免運費優惠碼
- 全店滿2件額外9折
- 全店滿3件額外85折
17.Arena優惠碼
- 用消費券買滿$800即減$150
- 用消費券買$1,200即減$300
- 用消費券買$2,000即減$500
- 免運費優惠碼
18.Under Armour優惠
- 特賣商品購買2件享特賣商品額外7折
19.Farfetch優惠碼
- 指定減價商品額外8折
- 新客戶額外9折優惠碼
20.24S優惠碼
- 買滿HK$1,700額外8折
21. 卓悅 Bonjour 網店優惠碼
- 精選香水8折
1. iHerb 優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150 (每用戶最多使用兩次)
優惠期：2023年7月12日至31日
優惠碼：150HK01
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[《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折
優惠期：2023年7月12日至31日
優惠碼：HK01NEW
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2. NET-A-PORTER 優惠碼
滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折
優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：HSBC15
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3. MR PORTER 優惠碼
指定減價貨品額外85折
優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：FLASH20
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4. Catalog 優惠碼
[《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50
優惠期：2023年7月21日至8月15日
優惠碼：SHINCHAN50
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購買正價產品滿$1300即減$200
優惠期：即日起至2023年7月31日
優惠碼：FLASH200
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購買正價產品滿$1000即減$100
優惠期：即日起至2023年7月31日
優惠碼：SHINCHAN100
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😍最新酒店優惠碼😍
5. Marathon 馬拉松網店優惠碼
購買正價產品滿$1300即減$200
優惠期：即日起至2023年7月31日
優惠碼：FLASH200
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購買正價產品滿$1000即減$100
優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：MARVEL100
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戶外運動鞋包括The North Face/Altra/Topo/Craft低至36折
優惠期：即日起至2023年7月31日
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6. 屈臣氏網店優惠碼
[屈臣氏網店限定] 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼 即送Smartech HEPA旋風吸塵機一部。 (價值$698，禮品數量有限，送完即止)
優惠期：2023年7月21日至8月20日
優惠碼：BB2388
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7. ZALORA
新客戶買滿HK$350以上即減HK$85
優惠期：2023年7月5日至31日
優惠碼：HK010785
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8. Charles & Keith優惠碼
新會員限定首單九折優惠
*優惠僅限七月一日起完成註冊的新會員
優惠碼：CKHKAFFILIATESNEW10
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9. L'OCCITANE 網店優惠碼
官網尊享迎新優惠
於官網首次選購任何產品滿HK$500，輸入優惠碼即享85折優惠！
優惠碼：NEWJOIN
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10. Crocs
消費券激賞 滿$500即減$30
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：CVS30
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免運費優惠碼
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：FREESHIPPING
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11. Chevignon優惠碼
消費券優惠
春夏款式低至5折，2件額外85折，4件額外7折
優惠期：2023年7月10日至31日
優惠碼：
2件額外85折:CVS15
4件額外7折:CVS30
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12. TEVA優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
優惠期：2023年7月24日至8月31日
優惠碼：TEVA200
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TEVA 消費劵優惠 全單滿$1,200減$250
優惠期：2023年7月10日至31日
優惠碼：CVS250
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額外9折
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：TV10OFF
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免運費
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：SHOPTEVA
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13. American Eagle優惠碼
最低6折 + 額外85折
優惠期：2023年6月22日至7月20日
優惠碼：EXTRA15
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14. UGG優惠碼
全店購物免運費
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：JULFREE
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消費券滿$1,500額外激減$200
優惠期：2023年7月14日至31日
優惠碼：CV200
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15. Speedo 優惠碼
[《 香港01》獨家] 全單85折
優惠期：2023年6月28日至7月31日
優惠碼：SPEEDOHK01
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[《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
優惠期：2023年7月24日至8月31日
優惠碼：01EXTRA100
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用消費券買滿$800即減$150
優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：CVS150
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用消費券買$1,200即減$300
優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：CVS300
《立即選購》
用消費券買$2,000即減$500
優惠期：2023年7月13日至31日
優惠碼：CVS500
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無門檻免運費
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：FREESHIP
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16. Cath Kidston 優惠碼
免運費
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：FREESHIP
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全店滿2件額外9折
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：EXTRA10
《立即選購》
全店滿3件額外85折
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：EXTRA15
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17. Arena 優惠碼
用消費券買滿$800即減$150
優惠期：2023年7月7日至31日
優惠碼：CVS150
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用消費券買$1,200即減$300
優惠期：2023年7月7日至31日
優惠碼：CVS300
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用消費券買$2,000即減$500
優惠期：2023年7月7日至31日
優惠碼：CVS500
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無門檻免運費
優惠期：2023年7月1日至31日
優惠碼：GETFREESHIP
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18. Under Armour優惠
特賣商品購買2件享特賣商品額外7折優惠
優惠期：2023年7月20日至29日
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19. Farfetch 優惠碼
指定減價商品額外8折
優惠期：2023年7月25日下午2點至8月9日上午5點
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新客戶額外9折優惠碼
優惠期：即日起至8月10日上午7點30分
優惠碼：RXKJ2Q
立即選購：男裝｜女裝｜童裝
20. 24S優惠碼
買滿HK$1,700額外8折
優惠期：2023年7月21日至31日
優惠碼：EXTRA20
立即選購：男裝｜女裝