火鍋放題｜旺角泰金鍋$209起逾60款配料　免費流水蝦放題榴槤任食

火鍋放題優惠！旺角美食推介！人氣泰式火鍋放題「泰金鍋」即日起有火鍋放題優惠。港元$209起可品嚐逾60款配料及美食，可免費體驗大熱的即夾即食流水蝦放題，另外有榴槤任食主題套餐，可無限量任食貓山王榴槤拼盤！120分鐘榴槤任食主題套餐每位港元$638起。



流水蝦放題任夾任食（泰金鍋提供）

旺角泰式火鍋放題優惠$209起

旺角「泰金鍋」火鍋放題因性價比高，廣受大眾歡迎。全店佔地約7,000呎，約200座位。「泰金鍋」主打泰式湯底，供應多款肉類、海鮮、炸物、泰式串燒及特色熱盤等，最平只要$209，可品嚐逾60款配料及美食，並免費體驗流水蝦放題，即釣即灼。

逾60款配料及美食無限量供應（泰金鍋提供）

流水蝦放題任夾任食

店內的火鍋套餐分了三個級別，分別可以品嚐60至90款配料，最具特色是以泰國新鮮食材製作的泰式料理，包括青木瓜沙律、人氣沙嗲串燒、秘製海南雞、黃咖喱蝦以及多款泰國直送的特色炸物小食。湯底有8款選擇，首選招牌泰金冬蔭功鍋及檸檬香茅鍋，前者味道濃郁酸香，非常惹味；後者清香甘甜，正好中和肉類的油膩感。流水蝦放題則在每日下午5:00至凌晨12:00供應，店內擺放總長度達3米的大水缸，有夾子及水桶給食客自助夾海蝦，供應時段期間任夾任食。

120分鐘榴槤任食主題套餐$638/位起

此外，即日起有全新榴槤任食主題套餐，首推最重口味湯底「榴槤燉香茅雞鍋」，配無限量任食貓山王榴槤拼盤、貓山王榴槤班戟、貓山王榴槤糯米糍、榴槤多士及榴槤炸彈，再送榴槤沙冰一杯，相信可吸引一眾榴槤迷注意。

榴槤燉香茅雞鍋（泰金鍋提供）

120分鐘榴槤任食主題套餐每位$638，除了以上榴槤主題美食，另可選極上牛小排/澳洲羊肩肉/丹麥皇冠豚梅肉一份（三選一），也可享用自助吧內逾60款泰式熟食、火鍋配料、甜品及啤酒汽水，需要提前一日預訂。

極上牛小排（泰金鍋提供）

至於，火鍋放題套餐上追加貓山王榴槤班戟、貓山王榴槤糯米糍、自家製榴槤多士及榴槤炸彈四款小食，定價由$308起。

泰金鍋

價錢︰火鍋放題$209/位起、流水蝦放題體驗免費、120分鐘榴槤任食主題套餐$638起/位、火鍋放題套餐追加四款榴槤小食$308起。

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓

電話：8118 2228

