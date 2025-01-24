情人節送花花語｜10款熱門花種含意　送幾朵先啱？不同顏色有禁忌

情人節送花花語｜情人節將近，為另一半選購情人節禮物之餘，也要準備情人節花束！因為無論是剛開始交往，還是熱戀中的情侶，女生收到花都一樣開心！不過不同花有不同的花語，如果送錯花給心儀的女性，可能會引起大誤會！這次為大家介紹10款適合情人節送贈的花束，以及情人節送花禁忌，各位情侣要留神喇！



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玫瑰是情人節首選（unsplash圖片：Carlos Quintero）

情人節送花花語【1】玫瑰花 ── 不同顏色不同支數有不同含意

玫瑰是情人節花束的大熱，因為玫瑰象徵著愛情，不過玫瑰有多種不同顏色，每種顏色也有著不同的花語，而不同支數也有不同的意思。紅玫瑰花語是熱情、真誠、熱戀；粉紅玫瑰花語是初戀、感動、求愛；紫玫瑰花語是永恆的愛；白玫瑰花語是純潔的愛；香檳玫瑰花語是唯一的愛。男士可因應不同的熱戀階段贈送，但黃玫瑰、橙玫瑰花語均是友情，而黃玫瑰花語更是不貞、妒忌、失戀，絕對不能送給心儀女生。而最近大熱的玫瑰品種，就要說到厄瓜多爾玫瑰，尤於不時推出新款顏色的玫瑰，顏色較突出及多元化。

玫瑰數量花語：

1朵玫瑰花語：你是唯一

2朵玫瑰花語：這世界只有我和你

3朵玫瑰花語：我愛你

10朵玫瑰花語：完美的愛情

11朵玫瑰花語：一心一意

30支：至死不渝之愛

99朵玫瑰花語：永恆的愛

100朵玫瑰花語：執子之手、與子偕老

108朵玫瑰花語：求婚

洋桔梗有點像玫瑰，但花瓣呈波浪形。（unsplash圖片：Yuliia Dementsova）

情人節送花花語【2】洋桔梗 ── 別名「無刺的玫瑰」

洋桔梗的外表跟玫瑰相似，經常會被人誤會，但洋桔梗的花瓣呈波浪形，而且沒有刺，因此有「無刺的玫瑰」的別名。洋桔梗的花語絕對不輸玫瑰，而且花色豐富、鮮艷，是送給女生的絕佳選擇。白色洋桔梗花語是永恆的愛，紅色洋桔梗花語是永世不忘的愛，紫色洋桔梗花語是無悔的愛。但留意洋桔梗和桔梗是不同的花，男士們千萬不要買錯！

紅色鬱金香花語是愛的宣言。（unsplash圖片：Yan Ming）

情人節送花花語【3】鬱金香 ── 忌送兩種色

鬱金香是荷蘭的國花，鬱金香的花色選擇多，每種花色都擁有不同花語，紅色鬱金香花語是愛的宣言，粉紅色鬱金香花語是幸福，紫色鬱金香花語是永恆的愛。不過白色鬱金香花語是失戀，黃色鬱金香花語是沒有希望的愛，記僅不要送給心儀的女生。

粉紅色繡球花花語是永遠的愛。（unsplash圖片：Sung Jin Cho）

情人節送花花語【4】繡球花 ── 日本婚禮常見

繡球花外形又圓又大非常討好，也有著圓滿的寓意，而且花色選擇較多，在日本經常被用作婚禮佈置、結婚棒花，也是情人節花束的熱門選擇。白色繡球花花語是希望，粉紅色繡球花花語是永遠的愛，綠色繡球花花語是專一，藍色繡球花花語是浪漫，紫色繡球花花語是團圓。

粉色山茶花花語是「你的愛讓我變得美麗」。（unsplash圖片：Annie Spratt）

情人節送花花語【5】山茶花 ── 多達60片花瓣

山茶花花瓣為碗形，部份山茶花多達60片花瓣，山茶花花瓣層層相疊花姿豐盈。由於山茶花在越寒冷的天氣會綻放得越漂亮，因此給人一種優雅的形象。白色山茶花花語是理想的愛，粉色山茶花花語是「你的愛讓我變得美麗」，如果想讚美情人，亦可以送上是天生麗質的紅色山茶花。

棉花也是近年送花的熱門品種。（《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》劇照）

情人節送花花語【6】棉花 ── 「珍惜眼前人」

孔劉在韓劇《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》送贈一束棉花予金高恩後，不少人都仿傚孔劉為心儀女生送上棉花，令棉花成為情人節花束的熱門花。純白的棉花花語是什麼呢？原來棉花花語有著「珍惜眼前人」的花語，非常適合送給戀人。

棉花搭配滿天星是近年熱門的選擇。（unsplash圖片：Suhyeon Choi ）

情人節送花花語【7】滿天星 ── 小心一種顏色

滿天星以前主要是作為襯花使用，不過近年也會作為主花使用，一束滿滿的滿天星也大受人們歡迎。白色滿天星花語是「我愛你」，粉紅色滿天星花語是初戀，紅色滿天星花語是濃烈的愛，藍色滿天星花語是喜歡、關懷，紫色滿天星花語是浪漫。跟玫瑰的花語一樣，黃色滿天星花語是友誼，不宜送給喜歡的人。

薰衣草散發著療癒的香氣，可以放鬆神經、舒緩壓力。（unsplash圖片：Baraa Jalahej）

情人節送花花語【8】薰衣草 ── 「花之精靈」

薰衣草有「花之精靈」的稱號，它散發著療癒的香氣，經常被製成精油、香薰、噴霧，可以放鬆神經，舒緩壓力。薰衣草代表花色是漂亮的紫色，不過也有藍色薰衣草、白色薰衣草、粉紅色薰衣草，適合製作成花束送給女生。紫色薰衣草花語是等待愛情和思念，藍色薰衣草花語是心心相印的愛情，粉色薰衣草花語是等你愛我。

向日葵會向太陽猛烈的方向生長。（unsplash圖片： N Suma ）

情人節送花花語【9】向日葵 ── 充滿著活力

向日葵（太陽花）充滿著活力、陽光，適合送給性格開朗、活潑大方的女生，也特別適合送給一些追求夢想中的女生。而向日葵花語是沉默的愛。

白色百合花花語是心心相印（unsplash圖片：Earl Wilcox）

情人節送花花語【10】百合花 ── 心心相印

百合花是情人節熱門的鮮花，百合花象徵著愛，並給人一種純潔、高貴的風格。白色百合花花語是心心相印，粉紅色百合花花語是持久的愛，香水百合花語是偉大的愛、永不磨滅的愛情。

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