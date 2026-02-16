年宵市場2026｜16大花市開放時間/地點+維園啟德旺角花市交通安排

年宵花市市場攤位2026｜今年香港有16個年宵花市市場，以上是開放時間及其交通指引。其中9個年宵更有快餐攤位。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新年香港14大傳統年宵市場2026🌸

以下為香港14大傳統年宵市場的攤位數目、及交通指引。

除夕新年初一2026｜封路/交通5大安排

香港傳統14大年宵市場 年宵 攤位數目 交通 維多利亞公園 濕貨攤位：180 乾貨攤位：216 快餐攤位：4 港鐵銅鑼灣站E出口，或港鐵天后站A2出口 旺角花墟公園 濕貨攤位：64 乾貨攤位：66 快餐攤位：6 港鐵旺角東站D出口／太子站A出口 長沙灣遊樂場 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3 港鐵長沙灣站B出口 觀塘遊樂場 濕貨攤位：50 乾貨攤位：34 快餐攤位：5 港鐵觀塘站D1出口 元朗東頭工業區遊樂場 濕貨攤位：96 乾貨攤位：60 快餐攤位：2 港鐵元朗站／朗屏站 土瓜灣遊樂場 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3 港鐵土瓜灣站A出口 荃灣沙咀道遊樂場 濕貨攤位：96 乾貨攤位：30 港鐵荃灣站D出口 葵青葵涌運動場 濕貨攤位：76 乾貨攤位：22 葵芳站D出口 大埔天后宮風水廣場 濕貨攤位：40 乾貨攤位：20 快餐攤位：1 港鐵太和站B出口

香港傳統14大年宵市場 年宵 攤位數目 交通 北區石湖墟遊樂場 濕貨攤位：73 乾貨攤位：19 港鐵上水站D1出口 屯門天后廟廣場 濕貨攤位：45 乾貨攤位：15 快餐攤位：2 港鐵屯門站A出口 將軍澳寶康公園 濕貨攤位：58 乾貨攤位：34 快餐攤位：1 港鐵寶琳站C出口 沙田源禾遊樂場 濕貨攤位：49 乾貨攤位：26 港鐵沙田站B出口 東涌達東路花園 濕貨攤位：10 乾貨攤位：17 港鐵東涌站B岀口

年宵花市2026｜人流實時情況教學

建議大家要出門時，先看看政府的網上實時人流情況，提前做好出門準備。不同的顏色代表不同的指示。

綠色：正常

黃色：略為擠迫

紅色：非常擠迫

灰色：關閉

香港16大年宵花市｜開放時間／交通安排

年宵2026【1】維多利亞公園年宵市場

維園年宵2026｜直擊！20大必行必食推介

維多利亞公園年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 銅鑼灣興發街1號 交通/封路安排 港鐵銅鑼灣站E出口/天后站A2出口 維園年宵2026｜交通/封路安排 攤位 濕貨攤位：180 乾貨攤位：216 快餐攤位：4

維多利亞公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【2】深水埗長沙灣遊樂場

長沙灣遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 長沙灣道及發祥街交界 交通/封路安排 港鐵長沙灣站B出口 攤位 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3

深水埗長沙灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【3】旺角花墟公園(深水圳花墟公園)

旺角花墟公園年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 九龍旺角界限街101號 交通/封路安排 港鐵旺角東站D出口／太子站A出口 旺角年宵2026｜交通安排 攤位 濕貨攤位：64 乾貨攤位：66 快餐攤位：6

深水埗花墟公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【4】觀塘遊樂場

觀塘遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 觀塘翠屏道6號 交通/封路安排 港鐵觀塘站D1出口 攤位 濕貨攤位：50 乾貨攤位：34 快餐攤位：5

觀塘遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【5】土瓜灣遊樂場

土瓜灣遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至 2月17日上午7時 地址 土瓜灣下鄉道66號 交通/封路安排 港鐵土瓜灣站A出口 攤位 濕貨攤位：50 乾貨攤位：36 快餐攤位：3

土瓜灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【6】葵青葵涌運動場

葵青葵涌運動場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 葵涌興盛路93號 交通/封路安排 葵芳站D出口 攤位 濕貨攤位：76 乾貨攤位：22

葵青葵涌運動場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【7】荃灣沙咀道遊樂場

荃灣沙咀道遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 荃灣沙咀道171-199號 交通/封路安排 港鐵荃灣站D出口 攤位 濕貨攤位：96 乾貨攤位：30

荃灣沙咀道遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【8】大埔天后宮風水廣場

大埔天后宮風水廣場年宵市場 開放時間 2月11至14日：上午8時至晚上11時 2月 15日：上午8時至凌晨12時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 大埔汀角路 交通/封路安排 港鐵太和站B出口 攤位 濕貨攤位：40 乾貨攤位：20 快餐攤位：1

大埔天后宮風水廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【9】北區石湖墟遊樂場

北區石湖墟遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 上水符興街 交通/封路安排 港鐵上水站D1出口 攤位 濕貨攤位：73 乾貨攤位：19

北區石湖墟遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【10】屯門天后廟廣場

屯門天后廟廣場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午9時至凌晨12時 2月13至15日：上午9時至凌晨1時 2月16日上午9時至2月17日上午7時 地址 屯門天后路 交通/封路安排 港鐵屯門站A出口 攤位 濕貨攤位：45 乾貨攤位：15 快餐攤位：2

屯門天后廟廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【11】將軍澳寶康公園

將軍澳寶康公園年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午9時至凌晨12時 2月13至15日：上午9時至凌晨1時 2月16日上午9時至2月17日上午7時 地址 將軍澳運隆路10號 交通/封路安排 港鐵寶琳站C出口 攤位 濕貨攤位：58 乾貨攤位：34 快餐攤位：1

將軍澳寶康公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【12】沙田源禾遊樂場

沙田源禾遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 沙田源禾路16號 交通/封路安排 港鐵沙田站B出口 沙田年宵2026｜交通／封路4大安排 攤位 濕貨攤位：49 乾貨攤位：26

沙田源禾遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【13】元朗東頭工業區遊樂場

元朗東頭工業區遊樂場年宵市場 開放時間 2月11及12日：上午8時至凌晨12時 2月13至15日：上午8時至凌晨1時 2月16日上午8時至2月17日上午7時 地址 元朗東頭工業區強業街 交通/封路安排 港鐵元朗站／朗屏站 元朗年宵2026｜交通+8大封路安排 攤位 濕貨攤位：96 乾貨攤位：60 快餐攤位：2

元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【14】東涌達東路花園

東涌達東路花園年宵市場 開放時間 2月11至15日：上午10時至晚上11時 2月16日上午10時至 2月17日上午7時 地址 東涌達東路 交通/封路安排 港鐵東涌站B岀口 攤位 濕貨攤位：10 乾貨攤位：17

東涌達東路花園年宵市場2026 - 分佈圖

至於非隸屬於食環署的2個年宵則有龍騰觀塘新春夜市，以及啟德體育園美食海灣，詳情如下：

年宵花市2026【15】龍騰觀塘新春夜市

「龍騰觀塘新春夜市 2026」現已強勢登陸觀塘裕民坊！這場為期 17 天的節慶盛會特別以「台灣夜市美食街」為靈感，50個攤位還原台灣風味，從龍鳳腿卷、蚵仔煎、到甜不辣，應有盡有；此外更有蟹皇火瞳金釣包翅及蟹皇黃金飯等港式創意小食坐鎮，讓大家可以一次過得到滿足。除了舌尖上的享受，現場還集結了應節年花，絕對是今個新春與親友感受熱鬧氣氛的最佳好去處！

+ 7

●開放日期：2026年2月6日至2026年2月22日

●開放時間：16:00－22:30（星期一至四）；12:00－23:00（星期五至日及公眾假期）

●地點：觀塘同仁街裕民坊YM² 觀塘市中心自由空間

●交通：港鐵觀塘站A出口

年宵花市2026【16】啟德體育園美食海灣

啟德首個戶外海濱年宵市集，伴絕美海景辦年貨，年味滿溢更添風情！精選多款特色攤位齊聚，應節年花迎春納福、手寫揮春筆墨添喜、新年主題扭汽球、臉繪、新派賀年禮品精巧別緻，應有盡有滿足年貨採購；更設地道特色熟食檔，琳琅賀年美饌讓你大飽口福，味蕾盡享新春滋味。

啟德體育園年宵市集｜地圖

啟德體育園年宵市集@https://www.kaitaksportspark.com.hk/

啟德體育園年宵市集｜交通

1.從宋皇臺港鐵站出發(約10分鐘)：D出口往右直行，途經啟德青年運動場後繼續直行，行經西橋，乘扶手電梯往下層至地面，即可抵達

2.從啟德港鐵站出發(約15分鐘)：D出口沿啟德車站廣場步行至啟德零售館2，左轉沿啟德體育大道直行，途經中央廣場及啟德主場館，乘扶手電梯往下層至地面，即可抵達

啟德體育園年宵市集交通@https://www.kaitaksportspark.com.hk/

●開放日期：2026年2月10日至2026年2月16日

●開放時間：15:00－20:00（2月10至12日）；15:00－23:00（2月13至16日）

●地點：啟德體育園美食海灣

● 交通：港鐵宋皇臺站D岀口／港鐵啟德站D出口

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略