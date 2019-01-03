【超級食物新寵】木鱉果天堂來的水果　抗癌袪斑抗氧化護目治眼乾

天堂，我沒去過，但天堂果（Gac Fruit）卻嘗到了！ 一個紅紅橙橙、外皮滿佈小刺的東西，有點像紅色的大樹菠蘿，果肉呈橙黃色，果衣包裹着啡色的果核，形狀像鱉（水魚），故稱木鱉果。 因它營養豐富，具防癌、抗氧化、美白袪斑、降膽固醇等多種療效，被譽為是來自天堂的水果，所以又叫「天堂果」。 攝影：鄒家鳳

天堂果，香港人可能較為陌生，但在台灣和越南，其實非常流行，根據美國農業部USDA研究報告指出，木鱉果蘊含多種人體必需營養素，比一般蔬果含更豐富的類胡蘿蔔素、番茄紅素和維他命A，而且容易被人體吸收，對預防視力減退、乾眼症等很有幫助。

按圖看「天堂果」與其他蔬果的β-胡蘿蔔素含量對比（每100克）：

木鱉果被譽為是天堂來的水果。每100克含83630微克β-胡蘿蔔素。

+ 4 + 3 + 2

香港營養師郭穎嘉更認為，它適合任何年齡或人士食用，特別是長期配戴隱形眼鏡或長時間看著電腦、計算機等屏幕的人。而且不同部分，各有不同營養價值。

果肉：抗氧化及不飽和脂肪酸含量最高，分別含有22％的脂肪酸，由32％油酸、29％棕櫚酸和28％亞油酸組成。它提煉出來的木鱉果油，總胡蘿蔔素更有5700微克，越南婦女更喜以此代替豬油烹調。

果肉的抗氧化物及不飽和脂肪酸含量最高。

果核衣：茄紅素含量達308微克，是其他富含茄紅素蔬果的10倍。

果核：主要是由硬脂酸和微量不同的多元不飽和脂肪酸。中藥稱之為木鱉子，有消腫散結，袪毒的功效，對痔瘡、癬瘡、風濕痹痛等無名腫毒，孕婦或體虛者慎服。

果核有一層紅色的果衣包裹着，褪去果衣薄膜後的果核像鱉，作中藥材，稱木鱉子。

天堂果富含胡蘿蔔素及茄紅素，茄紅素更是番茄的70倍，按圖看清「天堂果」的功效：

+ 2

雖說天堂果營養豐富，但味道並不討好，味甘，帶點苦澀，天堂果，屬苦瓜科，因此即使有益，也不廣為人喜愛食用，不過，據Organicst. Hk的負責人Sara說，除了單吃果肉，還可很多不同食法。

按圖看清如何食用「天堂果」？

數十元一磅的天堂果，除了像生果般吃，還有什麼食法？$68/磅（鍾記：大角咀市政大廈1字樓M N 97號）