【減肥】6大水果助降脂修腹　紅色水果最有利減肚腩！

琳瑯滿目的水果，有沒有想過在挑選清單上，有些竟是可以幫助減肚腩？ 水果當中有6種可有助修細肚腩，令腹部更平坦。假如你想擁有性感小蠻腰，下次購買水果的時候，不妨考慮一下。

冬天雖然不是水果當造的季節，不過每天吃水果應該養成為良好的生活習慣。

香港衞生防護中心提倡「水果蔬菜不可少，日日記得二加三」，指我們在均衡飲食中，每天進食最少兩份水果及三份蔬菜。進食足夠蔬果，有助預防多種主要疾病，如高血壓、糖尿病、中風、心臟病、一些癌症及肥胖等。

據衞生防護中心指南，「一份水果」約等於：

兩個小型水果：如布冧、奇異果

一個中型水果：如橙、蘋果

半個大型水果：如香蕉、西柚、楊桃

半碗水果塊或粒狀的水果：如西瓜、士多啤梨、提子、荔枝

一湯匙無添加糖或鹽的果乾：如提子乾、西梅乾

四分三杯(180毫升)無添加糖的純果汁：如純橙汁連果肉

註：一杯=240毫升，一碗=250-300毫升。

添加大量糖分的水果及椰子、榴槤、牛油果等含較高脂肪的水果，則不能計算在每日的水果分量中。

水果有豐富的植化素，它是植物生長的必要元素，也是植物為了保護自己而演化出來的一種「天然色素」和植物氣味的物質來源。常見的植化素例如花青素、兒茶素、β-胡蘿蔔素等。(GettyImages)

水果除了高纖、有多項維他命外，也有豐富的植化素，它是植物生長的必要元素，也是植物為了保護自己而演化出來的一種「天然色素」和植物氣味的物質來源。常見的植化素例如花青素、兒茶素、β-胡蘿蔔素、大蒜素、葉綠素及薑黃素等。當果實的顏色愈鮮艷，也代表擁有越多的植化素。不同的植化素有不同的功能，例如激發體內解毒酵素的活性、增強免疫系統功能、調節荷爾蒙、抗細菌及病毒的功效及擔當良好的抗氧化劑角色。研究人員也發現能夠修細肚腩的水果也歸功植化素，有利增強心臟健康及減脂肪堆積。據暢銷書《Zero Belly Diet》系列作者David Zinczenko的建議，水果當中有6種特別有助減肚腩，令腹部更平坦。它們都有一個共同點：都是紅色的，或者至少帶點紅色。

按圖有David Zinczenko建議的減肚腩水果及學術研究發現的結果：

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參考資料：

zerobelly.com／衞生防護中心／i-Nature自然生活網