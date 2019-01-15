【蛋糕食譜】紅棗桂圓蛋糕簡單做　棗香撲鼻香甜鬆軟兼養顏

焗蛋糕比想像中容易，因為此食譜一氣呵成做蛋糕，不用分開蛋白和蛋黃，蛋糕鬆軟，但非天使蛋糕的質感。 更大優點是蛋糕裡加了紅棗及桂圓，兩者皆是女性養顏養血之物，有一定的食療功效。 攝錄：劉晴、王夕子 攝影︰劉晴、尹嘉蔚 剪接：李賢華

蛋糕有千變萬化的味道及質感，可以膨鬆像海綿蛋糕；紮實如磅蛋糕；黏𣲷有芝士蛋糕；滑膩見Tiramisu等。最簡單的蛋糕做法莫過於用全蛋，焗出來的質感介乎膨鬆及紮實之間並可飽腹，容許我形容為「食之有物」，不像吃空氣。有一項需要大家留意，用全蛋法做蛋糕需要多一點耐性，打起全隻雞蛋比打蛋白的時間長一些，我用了約6分鐘，務求令雞蛋的泡泡不易消失，再陸續加入其他材料拌勻。

紅棗桂圓蛋糕食譜

當蛋糕的味道老是原味、朱古力、綠茶及芝士味時，不如嘗試用有「補身」效果的材料炮製，加入紅棗及桂圓，會令你有驚喜！紅棗的維他命C含量極豐富，它甚至被稱為「鮮活的維他命C丸」。紅棗對女士來說也是美肌的「密碼」，常吃令面色紅潤。與之相配有桂圓（龍眼肉乾），兩者可泡茶以外，加入蛋糕中實在別有風味。特別是紅棗，烘焙時棗香裊裊，香氣「入魂」非常誘人。

紅棗桂圓蛋糕食譜

健康小貼士：

古老諺語說紅棗：「每天吃三棗，青春不顯老」，另外《本草綱目》記載︰「紅棗氣味甘平，安中養脾氣、平胃氣…補少氣、少津液、補腎健腦。」不過，易腹脹、常出現眼腫腳腫、經血量多及患糖尿病者勿吃過量。 圓肉（龍眼乾、桂圓），可補脾、養血、壯陽益氣。常用於思慮過度、失眠健忘、體倦氣弱引起等症狀。

相關食譜：

【蛋糕食譜】黑糖蒸蛋糕健脾暖胃 免焗爐不回縮蒸出美味茶點

黑糖蒸蛋糕食譜

【蛋糕食譜】宇治金時蛋糕 抹茶控必食紅豆助補血

宇治金時蛋糕食譜

食譜 紅棗桂圓蛋糕（焗） 材料 紅棗120克、低筋麵粉100克、牛奶236毫升、油30克、紅糖60克、雞蛋3隻 做法 1.將桂圓肉洗淨剪細，浸泡至軟身後，瀝乾水份備用。 2.將紅棗洗淨剪細，放入攪拌機，加入牛奶及油，攪成棗蓉備用。 3.打發雞蛋至大泡沫狀態，一次過加入紅糖，大概發打6分鐘，至蛋霜紋路清晰不易消失。 4.篩入低筋麵粉，輕力用切拌方式拌勻。 5.加入油輕手拌勻後，再加入棗蓉及桂圓肉拌勻。 6.焗爐先預熱，放入焗爐用165度焗40分鐘完成。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」慈善平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送 您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。 門票數量有限，送完即止。（推廣 日期： 1月9日至1月21日） ：https://heart.hk01.com/zh/project/10076?utm_source=article_282601&utm_medium=referral&utm_campaign=Galentine2019