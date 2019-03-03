【春天湯水食譜】春困冇精神　中醫推介淮山薏米豬𦟌湯抗疲勞

近日氣溫維持約20度左右，乍暖還寒，但偶爾一兩天會較熱，加上已見不少地區的木綿樹已開花，通通都在提醒我們，春天已經到來。春天天氣潮濕，總讓人做甚麼都提不起勁，悶悶不樂，是為「春困」。今次特地請教中醫師煲一個適合春困時飲的湯水——淮山薏米豬𦟌湯。 攝影：鄧穎琪

不知到底是我懶惰、拖延症還是真的跟春困有關，近日行動力就如《優獸大都會》裡的樹獺「阿閃」般緩慢，大家又有沒有這樣的感覺？註冊中醫師邱穎琳說：「春天來到，帶有濕氣的溫暖海風由南面吹來，令空氣濕度升高，影響體內形成『濕』，使人疲倦乏力，即使有足夠睡眠都會疲倦、頭痛頭重、食欲不振。春困要踏入5月份，不再潮濕時就會消失。」

春困的時候，想對抗這種纏人的疲勞感，不再頭重重，首要任務就是去走體內的濕氣！因此，她提供了一個袪濕的湯水食譜，希望幫助讀者驅走疲勞感，不再沒精打采。

淮山薏米豬𦟌湯食譜

整個湯有袪濕、健脾之效，湯料十分平和，多飲也無害，適合所有人於春天潮濕時飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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