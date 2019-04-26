【素食食譜】水果三文治純素忌廉軟綿　製Aquafaba蛋白霜成功4招

對牛奶敏感或純素者來說，忌廉也是敬而遠之的食物。

可使用Aquafaba（蛋白霜）代替，既可滿足口腹之慾，也可享受忌廉軟綿綿的口感，配麵包、多士、鬆餅及蛋糕等，味覺上多一種享受。

攝錄、攝影：林宛津、詹郭敏

剪接：潘諾兒