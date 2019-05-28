【入廚貼士】乾貨猴頭菇快速浸泡去苦澀　2材料5步驟40分鐘起菜！

心好想吃猴頭菇，無奈想起又浸又換水又汆水，隨時花4-5小時才可去掉苦味。不過，有更快的捷徑令4小時變40分鐘，糅合浸冬菇及洗提子的智慧，將傳統處理乾貨猴頭菇的方法重新編寫，40分鐘由乾貨至食得，大大減省了時間。 攝影︰尹嘉蔚

猴頭菇，有新鮮及乾貨之分，新鮮色白難見，乾貨色黃常見，多用來煲湯，可爆炒、用「三杯」燜、紅燒及炸脆。猴頭菇有「素中葷」之稱，口感似肉，因此是茹素者取締豬肉及雞肉的上好方法。猴頭菇本身帶苦澀味，如果未去掉苦味，實在難以入口。一般認知是預先浸泡猴頭菇，然後又有提議用熱水汆燙去除苦澀。

（左）新鮮的猴頭菇，形狀呈橢圓形，茸毛細長，與雞肉質感相似。（右）乾貨猴頭菇，以個頭均勻，色澤艷黃，肉厚，鬚刺完整，乾燥及無蟲蛀為好。（資料圖片/VCG）

浸泡及汆燙是必須的，不過要花多少時間呢？有人用晚上睡覺的時間，耗8小時以冷水浸泡，有人改用溫水也花了4至5小時，其間還要守住那盤猴頭菇，每隔15-30分鐘，換水浸泡至水質清澈才作汆燙。浩大工程，步驟繁複又冗長，「食隻菇啫，唔使咁麻煩呀！」

網上有人建議用溫水，加鹽，加白醋，加快浸泡及去苦味的時間，但猴頭菇像海綿非常吸水，它本身味道已經「苦苦地」，如果吸了鹹味、酸味…難以想像是何等滋味。為了要快速有猴頭菇可享，兼完全踢走苦澀，我用了2種調味料，5個步驟，一氣呵成不呆等，大概用30-40分鐘，將乾貨猴頭菇洗得乾淨之餘，不但辟走苦澀味，也保留菇菌的鮮香。

只花了40分鐘，洗乾淨乾貨猴頭菇之餘，也辟走苦澀味，隨即可入饌烹調。

大賣了關子，請點擊下圖參考乾貨猴頭菇快速浸泡、去苦澀步驟︰

+ 10 + 9 + 8

簡單的家常菜，用辣豆瓣醬炒猴頭菇最惹味，學懂了乾貨猴頭菇的速效處理，真正令家常菜變得更簡單。

健康小貼士：

中醫認為猴頭菇性平，味甘，有利五臟、助消化、滋補身體，特別適合腸胃不好和有哮喘的人。 猴頭菇含有豐富胺基酸，多種維他命和較高的礦物質成分。

以後處理乾猴頭菇不需要浸一晚或等上3-4小時，期間反複浸泡又換水，如此麻煩又遴迍。上述的方法算是處理乾身猴頭菇的速成法，供大家參考，並附相關猴頭菇食譜連結，做菜煲湯從此方便。



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下圖為食譜的參考照片：