【櫻花蝦炒絲瓜食譜】夏日消暑小炒　櫻花蝦補鈣美肌解疲勞！

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夏天是瓜類的當造季節，當然趁食材當造時候去煮才能品嘗其鮮味。絲瓜是其中一款的6月當造瓜。今次用上近年在港興起的櫻花蝦做菜再配絲瓜，煮一味既能消暑清熱又可以補鈣解疲勞的櫻花蝦炒絲瓜！

攝錄︰李啓康、楊帆

剪接：楊帆

場地提供：City'super

筆者第一次接觸櫻花蝦是在朋友家中作客時，廚房傳來濃郁的鮮香味，細問下才知道這香氣是來至櫻花蝦。櫻花蝦被稱為「海中寶石」，因為它含高鈣、磷、粗蛋白質、甲殼素、蝦紅素等營養成分，是最佳天然補鈣食材。除了其營養價值高之外，肉質也鮮美甜嫩是蝦類乾貨中的高級食品。櫻花蝦生長在台灣沿海水域的東港和東海岸，所以也被稱為「東港三寶」之一。

另外有一點需要注意，因為絲瓜是一款較涼的食材，如體虛、易腹瀉者應加上生薑減低其涼性，不過都需注意食用分量。

櫻花蝦炒絲瓜食譜

健康小貼士：

每100克的櫻花蝦乾含有2859毫克的鈣；每100克的生櫻花蝦含有760毫克的鈣，成年人一日需攝取的鈣質為1000至1200毫克。即進食100克生櫻花蝦已接近世衞的建議。此外，櫻花蝦還有強大的抗氧化能力，可以防止色斑、皺紋生成，消除疲勞，也能預防夏天倦怠乏力。

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食譜 櫻花蝦炒絲瓜（炒） 
材料 櫻花蝦30克、絲瓜1條、蒜3瓣、生薑4片、米酒2茶匙、砂糖適量、水適量
做法 1. 生薑切成薑蓉備用；蒜切成蒜蓉備用。
2. 絲瓜洗淨去皮，切成小段備用。
3. 用中高火燒熱鍋，加少許油，下櫻花蝦炒香，盛起備用。
4. 用中高火燒熱鍋，加少許油，下蒜蓉、薑蓉炒香。
5. 加入絲瓜快炒，再加水、米酒、砂糖炒均。
6. 待絲瓜約8成熟時，下櫻花蝦炒均即成。
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