【豬頸肉炒荷蘭豆食譜】15分鐘家常菜　荷蘭豆營養豐富但切忌生食

雖然常常炒菜，卻不多煮荷蘭豆，其實它的營養都很豐富，但總是被忽略，早前就煮了一道豬頸肉炒荷蘭豆，爽口的豬頸肉配上荷蘭豆也蠻夾的，再加上惹味的XO醬，15分鐘就完成這道家常菜！ 攝影、攝錄：李賢華、黃卓敏 剪接：林宛津

荷蘭豆灼幾灼就熟，但此步驟非常重要，絕對不能忽略，因為它不能生食！荷蘭豆及四季豆等豌豆科食物都含有一種叫「血球凝集素」（Lectin）的物質，吃完會造成紅血球破裂，出現溶血的情況，所以必須透過加熱烹調去消滅這種物質。

煮荷蘭豆之前要撕走兩側較老的部分，有人稱它為「筋」，吃起來略嫌粗糙，想完整去掉有點技巧，先按實頂部少許外皮，再向下拉就可以，如片段所示一樣。

豬頸肉炒荷蘭豆食譜

健康小貼士：

荷蘭豆含豐富膳食纖維，每100克荷蘭豆已有約5.5克的纖維素，相等於人體每日建議攝取量的22%，多吃能有助降低膽固醇、延長飽肚感及促進腸臟蠕動，整腸之餘亦可防便秘。此外，荷蘭豆蘊含豐富礦物質如鐵質及鉀質，前者對血液有益，後者則有助降血壓。

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