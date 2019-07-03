【麻辣杏鮑菇食譜】惹味彈牙似食雞粒！15分鐘過癮小食

近幾年麻辣及酸辣都是港人最愛的調味之一，除了惹味，嚐辣也可感受到另類自虐式的快感。如配搭能盡「索」或掛汁的食材，就更能品嚐麻辣或酸辣帶來的痛快，非常過癮！今次選用的是杏鮑菇，質感有如雞髀肉，彷彿在吃麻辣雞粒一樣！ 攝錄、攝影：林宛津、詹郭敏 剪接：李偉軒

每當吃麻辣時都會選擇一些蔬菜類，感覺上對胃部的負擔沒那麼大。事實上，麻辣配上不同的蔬菜也有不同的快感。今次選用杏鮑菇的原因是其口感彈牙，能跟肉類媲美，故又名雞髀菇，既可滿足一下口腹之慾之餘，也可減低罪惡感。由於杏鮑菇有模仿雞肉的能力，所以將切粒變成手撕也是一個不錯的選擇，可以搖身一變成麻辣手撕雞！

醬汁用上麻辣醬、豉油、蒜蓉、辣椒等拌勻，每一啖都在刺激味蕾而且惹味。不止限於舌頭上感受到那股辣味，更是全方位觸感，從嘴唇、食道、胃部都能感受到那快感！

麻辣杏鮑菇食譜

健康小貼士：

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，同時含有非常豐富的鉀，每100克含272毫克的鉀，有助調節血壓、降膽固醇。

三杯杏鮑菇食譜

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