借殼辦學｜一諾中學學生疑持雙重學籍　校長認違規收20萬建校費

本港私校一諾中學一名中三生奪物理奧林匹克金獎，被揭發同時在深圳名校就讀，疑持有「雙重學籍」。《香港01》發現有內地中介推銷稱，學生可在深圳校區就讀，同時可持有香港一諾中學學籍，令一諾中學捲入「借殼風波」。

一諾中學校長祁文迪周一（11日）稱，不知涉事學生同時在深圳就讀，否認「掛學籍」，但後又改稱知道學生從深圳轉校過來，但不清楚他是否已退學。祁文迪又承認，未經教育局批准，和家長收取20萬元建校費，又數十名學生已退學、正處理退款，仍有約50名學生。

一諾中學曾租用九龍塘陳樹渠紀念中學舊校舍，但因欠租1,100萬元需遷走。租出舊校舍的「二房東」是「立德書院」，書院董事同任另一學校「凱莉山」董事，凱莉山曾聘用李龍基未婚妻王青霞「打黑工」。



【假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

國際物理金獎得主 深圳名校轉至香港不知名中學

九龍塘私校一諾中學中三學生傅思敏，參加港隊奪得國際物理奧林匹克比賽金獎，但被揭發同時是深圳市高級中學的學生，被質疑持有「雙重學籍」。

深圳高級中學是廣東省一級重點中學、深圳市國家級示範高中，是深圳最知名的中學之一。為何深圳重點學校的學生，來港後會讀一間名不見經傳、曾多次捲入爭議的中學呢？

內地中介借金獎學生 推銷持香港學籍深圳上課

《香港01》發現，內地中介「瀚海國際教育」在小紅書推銷「香港一諾中學深圳學習中心」，聲稱學生可於深圳校區上課，但可持有香港一諾中學的學籍。

中介更以物理金獎得主來做宣傳，硬銷一諾中學。

翻查宣傳資料，一諾深圳校區提供9年級至12年級課程，指9至11年級的學生每年到香港校學習兩周，12年級就整年都在香港學習。

一諾中學因涉欠租，已遷出九龍塘校舍，招牌已拆卸。（夏家朗攝）

記者以家長身份，向「瀚海國際教育」查詢，職員本來稱非香港永久居民的學生，最後兩年的課程需到香港校區就讀；有永居的學生可一直在深圳就讀，到最後大考才赴港考試。不過，當記者要求澄稱學籍問題時，職員「確認資料」後，改稱無論有無永居，最後兩年都需要到香港就讀。

一諾中學曾租用的九龍塘陳樹渠紀念中學舊校舍。（夏家朗攝）

違規收家長20萬建設費

記者周一（11日）到一諾中學九龍塘校址查詢，有立德書院職員稱出租校舍予一諾中學至今約一年，但因欠租問題已終止租約，指他們也是受害者。

校舍門外也有貼出立德書院發出的告示，指一諾中學自3月起一直欠租，並在6月30日終止協議，稱一諾中學所有事宜與他們無關，又稱一諾中學收取家長20萬元。

一諾中學九龍塘舊校址門外，貼出立德書院發出的告示，指一諾中學自3月起一直欠租。（夏家朗攝）

據了解，有家長指一諾中學收取20萬元建設費，但不獲退款。教育局早於2023年公布，私校收取資本費、提名權費等其他費用前，須先經教育局審批，核准的款項只可用於學校長遠發展。

消息指，一諾中學並無獲教育局批准收取有關費用。

一諾中學校長祁文迪已於紅磡結好中心租用新校舍。（夏家朗攝）

校長：由深圳轉校過來 未知有否退學

立德書院發出的告示稱一諾中學已遷往紅磡結好中心，記者於紅磡校舍找到校長祁文迪。

祁文迪最初否認代表香港獲獎的中三學生持雙重學籍，聲稱不知道他是深圳市高級中學的學生，只知該學生於香港出世。不詔，在記者追問下，祁文迪改口表示，知道該生在2024年3月轉校到一諾中學，是深圳市高級中學學生：「他（學生）說他退（學）了，他有否真的退學，我不能去深圳check。」

祁文迪又承認未獲教育局批准，在2024年10月向家長收取20萬元的校舍建設費，稱款項是用於九龍塘校舍籌集租金及營運等開支。教育局於2025年初聯絡他，指一諾中學違規收取建設費後，已停止收取有關費用，並承諾會向家長退款。他稱事發後，約有20至30名學生退學，正處理向該些學生退款。

一諾中學校長稱，該校只開辦英國A-Level課程。（夏家朗攝）

仍有40至50名學生 每年收18.8萬元

祁文迪稱一諾中學現時有40至50名學生，現正為紅磡校舍向教育局申請學校牌照，但不確定能否於九月開學前獲批。一諾中學現時只開辦英國A-Level課程，學生為10年級至13年級，每年學費為18.8萬元。

祁承認與立德書院有租務糾紛，因抵受不了加租遷離九龍塘校舍，又稱已就租務問題簽了和解協議，並已聯絡律師跟進事件。祁文迪稱收取家長20萬建設費，是跟從國際學校做法，部份已用來交租，有家長亦獲退款。

被問到一諾中學有否與內地機構「瀚海國際教育」合辦深圳課程，祁文迪說「瀚海」是合作機構，有留意到其的社交平台短片，但稱內容具誤導性，在深圳所收的學生須為是香港居民，或是「高才通」的受養人。他稱，原本課程設計是於學生深圳校區讀一年後，須來港就讀兩年，以符合教育局的要求。

祁文迪又稱，「我們過去深圳搞，不是他們過來香港搞，與摘星（的性質）是完全不同，我們也被新聞影響到。」他聲稱，他去深圳舉辦的課程「完全不違規」，但因為新聞太多，暫時會取消課程。

欠租1100萬元遭終止合約

立德書院周一（11日）透過律師向家長發信，指營辦一諾中學的「啟迪國際教育有限公司」及校長祁文迪，拖欠校舍租金多月及違反合約，已於6月30日與校方解約，終止學校於九龍塘校舍的營運。

一諾中學九龍塘校舍，前身為陳樹渠紀念中學，業主為陳樹渠家族的公司。校舍在2022年租出予「立德書院有限公司」，董事兼唯一股東為陳金兒。「立德書院」在2024年再轉租予「啟迪國際教育」，「啟迪教育集團」為一諾中學的辦學團體。

陳金兒是凱莉山學校的新投資者及董事。（資料圖片）

陳金兒回覆《香港01》指，「立德書院有限公司」是九龍塘校舍的二房東，沒有參與學校營運。她否認立德書院及業主收到一諾中學的建設費，指校方租金、電費、管理費、差餉、影印機費、水費都無付清，指現時按合約經法律程序收回校舍，強調自己亦是受害者。

陳金兒指，和一諾中學簽訂的合約列明，一諾必須向立德書院和業主披露學生名單和財政狀況，但一諾拒絕相關資料，她亦不知道學校實際上有多少學生，又稱已無法聯絡到校長祁文迪。

《香港01》獲得數封一諾中學欠租的律師信，「立德書院」在5月曾發律師信予「啟迪國際教育」，稱是回覆4月16日的信件。

「立德書院」在信件表明他們未有違反協議，但指控「啟迪國際教育」自2025年3月起，拒絕交約1,103萬元租金及利息予「立德書院」或陳樹渠家族一方的寶慶豐有限公司。信件提及一諾中學曾各「立德書院」提及，在6月會交還陳樹渠舊校舍營運權予「立德書院」。

「立德書院」指「啟迪國際教育」對「立德書院」及陳金兒有錯誤的指控，稱一諾中學在當年簽訂協議前，曾同意學校的狀況，並由他們主理維修工作，同意在2024年7月1日起租。同時，若學生人數超過200人，「啟迪國際教育」會獲得盈利。