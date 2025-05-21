來稿｜把香港當作整個「港風」主題樂園來規劃，才能丁財兩旺

來稿作者：蔡誠



筆者曾分別撰文指出香港不能依靠外地的品牌，以及需要建立自己的IP，強調「港味」，塑造全球獨一無二的「港風」品牌。周二（5月20日）「發展旅遊熱點工作組」公布首階段旅遊熱點落實項目，強調香港特色及「港味」，其中很多措施都呼應了上述文章中提出「香港需要品牌、故事、情感連結」的核心倡議和具體建議，如前紅磡鐵路碼頭、舊中環、九龍城等地的深度遊 ，並結合AR擴增實境技術；開放舊油麻地警署並與香港影視文化合作；推廣「李錦記」、「奇華餅家」等香港品牌等。

以經營主題樂園思維來經營香港旅遊業

從分散景點到無縫沉浸體「港風」主題體驗

首階段的旅遊熱點落實項目，在吸引遊客人流、以及對整個香港旅遊的品牌重塑，是非常重要的開始，是整個思路的改變，具重要意義。然而，仍有評論指「香港無處不旅遊的特色」，只會是旺丁不旺財，如：「遊客到東壩行山，卻沒有消費」、或「遊客在麥當睡覺過夜」等。

然而，若放任各景點各自為政，不但效益不彰，也浪費了香港豐富旅遊資源的統合優勢，需要有完整計劃去引導遊客流向、消費計劃、確保體驗質量，並減少對本地居民生活的影響。故此，應把香港當作整個「港風」主題樂園來規劃，從分散景點到無縫沉浸體「港風」主題體驗，並參考主題樂園營運的思路，才能一方面提振消費、確保質量、取得本地居民支持，並且帶來最重要的回頭客和他們介紹的新客戶。

建立「港風旅遊」App統合全港旅遊資源

小程式引導人流和推介消費優惠

或許有人提出，整個香港那麼大，怎樣才能把香港的旅遊業整合成一個主題樂園？筆者的建議是建立一個由香港旅遊發展局領銜開發的「港風旅遊APP」或「港味旅遊」微信小程式。在入境時設立專櫃推介並協助遊客下載，或透過網絡宣傳及下載優惠，呼籲遊客來港前提前下載。

每一位下載並登入的遊客，便等於購票進入了主題樂園的入場人士。在小程式中，除了有「最新推廣優惠」、「節慶活動推介」，更應該有完整的「港風主題樂園的旅遊地圖」。全港會有不同主題分區，每個分區有不同的主題景點、活動、AR擴增實境沉浸體驗，並附以交通及遊覽路線，既可引導人流於特定特色路線，又能同時串連不同的飲食、零售、住宿商戶及各大商場。

發佈任務賺取積分

引導遊客行為及用戶黏度

而小程式中的景點和商戶，除了在小程式中提供消費優惠外，遊客可透過到該處拍照上傳、掃描電子QR(需定時變更，以免被人拍照後重覆使用)、或地理定位的方法打卡，獲得積分；每日登入瀏覽宣傳優惠、每月到港打咭、都能獲得積分獎勵；又可在不同節日、地區、路線、限時、主題的任務，如：每到一個景點打卡獲得一定積分，完成完整路線能獲更多積分獎勵；在聖誕節到西九文化區打卡聖誕燈飾能有積分、若能把全港各大指定聖誕燈飾景點都集齊打卡會有額外積分；穿著指定要求的特色港風衣著到某電影拍攝場景打卡能有特殊獎勵：上載單據，並達成消費目標；或購買指定優惠產品能有特別消費優惠等等。同時可利用「搶任務」、「限時任務」、「限額任務」，以及小程式內預約功能，提前預約或預購有相應優惠，避免人流過於集中某地點。

積分制度除了最直接換取一般實物獎品外，亦可以換取不同限量紀念品以的消費、飲食、住宿優惠，而且多換多送，換得多，積分加成愈多。而且可以加入特殊體驗：如到達一般遊客不能到達的地方遊覽打卡；與港星簽名、合照、合唱或共晉晚餐；體驗海洋公園護理員體驗；端午龍舟體驗；知名港劇場境演員體驗等等。

提升住宿性價比

推出港風主題酒店

早前在小紅書中發帖提及在麥當勞過夜的內地遊客，回應質疑時曾說「這錢我出的起，但是出不出的起和願不願意出是兩個概念」。不少遊客重視性價比，要令有消費能力的遊客住宿，便要提供特別價值。香港迪士尼樂園都有主題酒店，為何香港只能提供一式一樣的酒店房間。香港也有眾多港式懷舊餐廳，為何不能有港風酒店？如以不同港產影視主題的港風主題房間；或其他特色住宿體驗，如離島住宿，結合露營、觀星、日出體驗。

根據統計，獲取新客戶的成本是保留現有客戶的5倍；而忠實客戶的消費頻率和金額更高，且更可能推薦他人消費；客戶保留率提高5%，利潤可能增長95%。所以任何主題樂園都會以月票、年票等形式，鼓勵遊客重覆到臨。故此，可利用積分優惠，重覆到港的回頭客能有額外積分，引薦新遊客注册小程式或赴港旅游，兩者均能獲取額外積分。同時遊客若能分享香港的美妙體驗、與本地人美好的互動，在審批後也可獲得積分獎勵。

邀請社交媒體KOL試用「港味旅遊」小程式

善用大數據調整配套、銷售產品及行銷策略

可以邀請內地「嗶哩嗶哩」（bilibili)、小紅書或是Youtube 的知名旅遊Up主/博主/KOL試用「港風旅遊」App/「港味旅遊」微信小程式，並按該Up主/博主/KOL制定特色旅遊體驗，如：飲食、消費、攝影、影視等。同時在影片中，以香港特產「通勝」(香港特色傳統曆書)宜忌的方式，以較溫和的方式來介紹遊港需注意及規避的地方，既能確保旅遊質量，亦能提升旅客安全，同時減少對本地居民生活的影響。

以優惠吸引遊客使用「港味旅遊」小程式，在保障遊客私隱及取得同意後，能得到大量精準的大數據，據此便能分析不同遊客背景、喜好、消費模式，並定時調整景點配套、銷售產品及行銷策略，能大大提昇香港旅遊業效率和成效。

每個香港人都是樂園大使

需向全港推廣好客之道

既然全香港是一個完整的「港風」主題樂園，那麼每一個香港人都會是樂園大使。而他們與遊客的互動，可能便是遊客最難忘的回憶之一。如新聞報導有一位內地女遊客遊港後表達了對旅遊體驗不滿意的地方，卻在最後卻說：「自己在乘坐天星小輪時遇到一位老人家，『阿婆跟我說話的時候好緊張，怕以為阿婆要說我什麼』，結果該位老人家詢問樓主要不要拍照，並把靠邊的位置讓給內地女，『阿婆人真的很好，也是這個阿婆讓我1天心情好很多』」。

每個香港人都是樂園大使，也是香港的門面，所以必須爭取他們對旅遊業的支持。有關當局應有前瞻性的措施，避免出現如元旦內地旅客滯留或東壩交通堵塞等問題；同時透過提前宣傳，告知遊客遊港注意事項，減少對市民日常生活影響；亦需耐心向香港市民宣傳待客之道，了解到旅遊業對香港經濟、形象的重要性，並培養對香港的自豪感。

旅客來港的體驗，便會決定了他們對待香港人的態度。若遊客到港後能有美好的回憶，他們回去後也會影響身邊人對港人的態度，當港人到外旅遊時，他們便也會以熱情的態度歡迎我們。

聯合政商民各界

重塑「港風」絕代芳華

正如筆者早前撰文中所指，要重塑香港旅遊品牌的絕代芳華，必需聯合政商民各界。尤其是把香港當作整個「港風」主題樂園來規劃，鼓勵全港市民成為樂園大使，領頭的政府當局必須以極大耐心向市民宣傳講解。另外，也應為商界提供各種便利措施，鼓勵他們積極投入，在其中發掘商機。是次「發展旅遊熱點工作組」公布首階段旅遊熱點落實項目是香港旅遊品牌重塑的重大一步，相信只要香港各界能同心協力，重塑「港風」絕代芳華指日可待。

作者蔡誠從事公共關係行業多年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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