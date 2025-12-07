宏福苑大火．來稿｜誰能療癒創傷？——放下門派對立，共建多元系統

來稿作者：周華山博士



大埔宏福苑火災後，如同一面照妖鏡，將整個心理健康系統沉積的張力，照得清徹。



一、誰有資格做療癒？

長期以來，公營服務供不應求，專業治療師捉襟見肘、應接不暇，令身心靈市場得以發展，卻質素參差，教人反思：誰懂創傷關懷？如何避免二度傷害？這並非專業競爭，而是關乎市民安全的集體福祉。

二、身心靈的專業質疑

身心靈近年雨後春筍，擊中市民海量需求：

1. 身心靈合一：愈來愈多人同意：身體健康，源自情緒—關係—心靈健康；身體病痛，源自壓力與情緒失調。內在整合，成為身心健康成長之道。

2. 自我療癒力：許多國際大師提出安全有效的自癒方法，為市民提供多元選擇，不一定依賴藥物；呼應《黃帝內經》：「正氣存內，邪不可干。」

3. 情緒覺察力：光是身心靈平台便主辦過千場工作坊，多次與大學合辦正念博覽，提升情緒覺察力和認受性，讓市民關心情緒、樂於求助。

然而，許多導師不懂創傷知情，專業資歷被質疑，必須提升專業操守，從依賴個人魅力與靈性感應，轉向提升專業操守。無牌未必無料，不懂專業守則，卻容易二度創傷。

三、身心靈界的自我更新

這次火災，凸顯行業長期流弊，也是突破的契機：

1. 停止神化個人：強調專業倫理，而非魅力或光環。

2. 正視權力不均：導師須覺察權力，避免操控案主。

3. 清晰自身局限：面對嚴重創傷，須懂得適時轉介。

4. 建立互撐機制：透過同修回饋與支援，提升安全。

四、「免費服務」海嘯的時代衝擊

災後大量免費服務，衝擊私人執業輔導與導師，讓艱難經營的小型機構雪上加霜，可能被逼離場，長遠會削弱社會心理承托力。

建議分層支援：危機介入與基層支援可由公帑資助；長期治療、深度輔導則容許合理收費，並設立公平資助機制。免費未必劣質，收費未必貪婪，質素與適配才是核心。

身心靈可在低風險範圍，支援廣大需求；當遇上高危個案，需交由專業治療師處理，將市民安全放首位。

五、一戶一社工：守門人需要被守護

「一戶一社工」原意甚好，功德無量，卻讓超負荷的社工百上加斤：倘若聚焦「接觸市民次數和報表」，可能令前線身心枯竭。一旦守門人倒下，整個情緒承托系統，便岌岌可危。

社工不是超人，需要提供足夠人手、合理工時與情緒支援，並尊重其專業判斷。畢竟，社工身心健康，是整個社區健康系統長期穩定的基礎。

六、何謂「專業」？

「誰能做治療、誰算專業」的爭議，牽涉到權力、資源與資歷。其實，真正「專業」，不光是牌照本身，而是真心承擔責任、案主本位、服務質素。香港七百多萬人，而專業心理治療師才千多人，嚴重供不應求。

市民多元分眾：有人需要嚴謹的專業介入，有些人則從大眾化的身心情緒支援，獲益甚豐；值得考慮多軌並行、多重共融、權責分明的完善服務和轉介機制，為不同需要提供不同服務，對症下藥，讓更多市民受惠。

七、共創多元協作的安全健康系統

1. 建立跨界分工平台，形成多元支援網絡。

2. 為助人者提供專業倫理與創傷知情訓練。

3. 為前線提供情緒支援與督導，防止過勞。

4. 建立多層次收費與資助制度，海納百川。

5. 加強公眾教育以及求助素養，同心協力。

大埔火災，即是集體創傷，也是集體覺醒的契機：我們需要更成熟、多元、安全的心靈支援系統，放下門派對立，促進專業跨界合作，尊重市民多元選擇，讓我們從廢墟中重建成熟韌力的療癒生態新典範。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



