自在秘笈｜為何節日會更孤單？

每逢冬至、平安夜、聖誕、元旦到跨年，本應是普天同慶的時光，卻諷刺地映照出內心最深的孤獨與低落。街道越光亮、音樂越溫馨，心裏越寂寞。



這種感受在心理學中被稱為「節日憂鬱」（Holiday Blues）。它並非臨床診斷的憂鬱症，而是一種與特定情境相關的短暫情緒低潮。當全世界都在熱鬧，內在的孤寂，便會形成強烈反差，讓節日成為情緒的「放大器」，輕易勾起我們的無力、失落與疏離感。

放下「必須快樂」的社會劇本

節日承載了太多「應該」和「期望」。媒體與商業文化不斷強化一種理想的節日敘事：完美的家庭團聚、甜蜜的伴侶合照、堆積如山的禮物、強烈的歡聲笑語。當我們的真實處境與理想圖像出現落差，內心便容易陷入自我否定的迴圈。

美國心理學家Leon Festinger的「社會比較理論」（Social Comparison Theory）指出，人們會透過比較來評估自身價值。節日期間，社交媒體充斥聚餐、禮物與親密關係的吸睛畫面；我們或將自己的真實日常，與他人精心篩選的完美片段「向上比較」（upward comparison），便容易陷入自卑與抑鬱，因為我們拿「完整而真實的自己」，去對比他人「經過濾鏡精心挑選的片段」。

美國心理學家Timothy Wilson與Daniel Gilbert提出的「情緒預測」（Affective Forecasting），直指人們常高估節日能帶來的快樂。過高期待反而成為心理負擔，當實際體驗平淡，甚至摩擦時，預期落差便引發矛盾，形成一種「快樂悖論」。於是，節日成了一面澄明的鏡子，映照出理想與現實的落差。

「社會時鐘」在年末特別響亮

根據美國心理學家Robert Rosenthal的研究，冬至前後的「季節性情緒失調」（Seasonal Affective Disorder, SAD）確實存在生理基礎。日照縮短會影響大腦中血清素（快樂荷爾蒙）的水平下降，並導致褪黑激素失衡，使人容易感到情緒低落、疲倦嗜睡。當這種生理性的憂鬱，再疊加節日的社交壓力與經濟負擔，我們可能社交退縮、情緒反覆。

美國社會學家Bernice Neugarten指出「社會時鐘」（Social Clock）在年末特別響亮。元旦象徵年度結算，讓人檢視婚姻、事業、資產、幸福的成績表；一旦發現自己「落後」於同齡人的成就，容易產生時間焦慮（Time Anxiety）。跨年的倒數聲，不再是祝福，而是淪為無聲的催促與審判。

請記得，人生並非直線競速，而是一幅獨特的風景畫。真正的出路，始於接納自己的時區，自愛自重，依循屬於自己的步調，溫柔而堅定地前行。

在安靜中培養「自我慈悲」

面對節日帶來的情緒衝擊，我們值得回歸內在，重構認知，覺察對世界的期待。提醒自己，社交媒體多為印象整飾，看到節日無須激情，允許平淡與休息；同時，建立個人化儀式感，擺脫社會時鐘，重新定義節日意義，譬如，可以書寫日記、獨自到公園散步、靜靜悼念一位親人，或發訊息問候孤獨的友人。

更重要是培養「自我慈悲」（Self-Compassion），不急着振作，而是用心陪伴和擁抱自己，讓自己短暫離開螢幕，溫柔地數位排毒（Digital Detox），把注意力帶回呼吸與當下。

情緒觸動，不是脆弱，而是對生活保持敏感與真誠的證明。

節日獨處是生命贈予的禮物

獨處，不是停滯，而是內在整理與修復。就像冬天的土地，看似寂靜蕭條，實則正在深層積蓄養分，為來年的春天做準備。

節日，無須喧囂。能夠平安走過，溫柔照顧自己，本是深刻的慈悲。外界越喧囂，越要允許自己安靜下來、放慢腳步。享受獨處，與真實的自己相遇，自愛自重，坦然接納自己，或許正是節日給予我們最珍貴的禮物。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



