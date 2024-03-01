來稿｜減建造成本增效率　多管齊下為房屋提速

來稿作者：徐毅興



香港成本高、生活貴向來是公認的事實，在建造成本方面亦不遑多讓， 長期貴絕亞洲。根據《國際建造成本指數2023》數據，香港建造成本在亞洲仍然排名第一，全球排名第八。所謂羊毛出在羊身上，建造成本常年高企，受損的絕不單是建築業本身，而在全港各行各業產生連鎖效應，直接推高其經營成本。在可見的將來，政府還要興建北部都會區等大型發展項目，每年工務工程開支高達1200億元，同時要做到為庫房節流，就極需多管齊下縮減建造成本，從源頭上解決問題。

根據房委會財務小組委員會預計，下年度公屋以及居屋的建造成本會比現時再增加兩成，分別增至92萬元及109萬元。私人市場方面情況同樣堪憂，現時一個住宅單位的建造成本已經高達每呎5000元，連同地價、利率等，發展商僅成本每呎已經接近1萬元，就算以成本價賣樓，對市民及業界來説亦是雙輸。

有人將香港建造成本高居不下歸咎於建築材料及人工昂貴，但生活成本比香港更高的新加坡，建造成本反較香港低近五成，每呎約為3000元。深究原因，還與香港工程審批流程繁複、創新技術使用率偏低等有關。早前立法會議員劉國勳就提出六項建議減低建造成本，預計最少減兩至三成建造成本，每年最高可節省300多億元，十分值得參考。

在工程審批流程方面，香港建築師學會調查顯示，建築師的日常工作平均只有27%的時間用於處理建築設計，卻需要花費34%的時間用於處理政府的審批程序工作，這不僅打擊年輕建築師從業的熱情，亦大幅拖慢審批效率，增加人力成本。若政府可大幅精簡審批程序，則可直接釋放大量人手應付其他工作，增加效率，加快推展籌劃中的大型發展項目。

精簡政府審批程序的另一好處是解決業界人手不足問題，香港建造業議會早前發表《建造業人力預測》報告，推算至2027年，業界在專才、技術人員及前線工人等層面的整體勞動力缺口將高達5.5萬人。尤其當未來大型發展項目陸續上馬，人手不足問題更加凸顯。因此推動審批流程精簡化、電子化，鼓勵使用建築信息模擬系統(BIM)等勢在必行。

事實上，内地早已在2018年就展開工程建設項目審批制度改革，審批環節大幅減少，每年可為市場主體節省資金成本3000億元人民幣。香港雖無法照搬相關細節，但精簡流程已經是大勢所趨。

另一方面，業界對於科技應用的規模及比率仍相對低，香港建築師學會指出，只有約26%的受訪建築師會在日常工作中使用BIM、組裝合成施工法（MiC）及裝配式設計(DfMA)。政府可在其工務工程中更加積極應用這些創新科技，并且鼓勵及帶動業界廣泛採用，從而增加建造效率。目前亦已經有發展商和大學進行創科建築的產學研合作，包括搭建區塊鏈平台，優化建築物發展流程、提升效率，相關趨勢值得繼續推廣。此外，大專院校的建築學系、建造業訓練課程等亦可考慮增加創科技術相關課程，以培養更多專業人才。

政府提出要為房屋提量、提速、提效、提質，同時又要在財赤情況下盡量慳錢，減少建造成本、提高行業效率是繞不開的一環。希望可由政府帶頭，業界推動，自上而下達成目標，長遠亦為行業帶來新景象，提升香港建築業的競爭力。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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