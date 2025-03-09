大達文具行3月底結業　屹立旺角逾72年　推出結業前優惠報答街坊

1953年開業、逾72年歷史的旺角上海街大達文具行，宣布在3底結業，店舖門外張貼通告，指已完成歷史任務，又指為報答街坊厚愛，會在本月推出結業前特別優惠。



網民得知店舖結業後紛紛表示不捨，其中一位網民指，小時候便已認識此舖，惟當時因老板看似嚴肅而未有光顧，但在後來光顧後發現他「其實佢好好人」。



大達文具行門外貼有「光榮結業」標語。（網上圖片）

結業通告：現已完成歷史任務

大達文具行1953年開業，前身為大達書局，1985年才改名為大達文具行。店舖位於上海街165號地下，由陳基源、梁琼伉儷開始經營，專營華洋紙張、文房四寶，文儀用品等，現時負責人為陳基源的兒子陳鎮雄，約4年前接手經營。

陳家經營書籍文具業務，由陳鎮雄的爺爺陳浩如開始。陳浩如在1948年在油麻地創立「興記書莊」售賣書藉，之後在旁舖位開辦專營印製的「興亞印刷」，及後家族開設了「興華文具行」和「大達文具行」，售賣文具紙品，由陳浩如的兩個兒子經營。陳鎮雄2024年受訪時說：「說起來，大達一直由父親經營，只是近年年紀老邁，三年前才交由我來接管。」

大達文具行近日在門外張貼的結業通告，指店舖服務街坊逾72年，現已完成歷史任務，謹訂於本月底結業。通告亦指，為報答街坊厚愛，會在本月推出結業前特別優惠，歡迎街坊光臨惠顧。

擁有逾72年歷史的大達文具行宣布在3月底結業，指已完成歷史任務。（林遠航攝）

上任老闆陳基源：曾有人出價6萬元月租地舖做遊客生意

上任老闆陳基源2014年接受傳媒訪問時說，他在1950年在廣州讀書，曾打算參加「抗美援朝」戰爭，他和同學出發前，被父母強行帶回香港，協助父親陳浩如從事文具生意。他當時指出，1950年代因大量內地難民來港，當時的上海街如現時的旺角通菜街，行人擠滿路邊兩旁，生意不愁做。不過一甲子過去，文具行業式微，他指若非自置物業，一早被貴租趕離市場。他當時說，第三代已無意接手老店，或數年後改為出租地舖，不過一直延至今年，才正式結業。

當時85歲的陳基源說，上海街是遊客區，不少人向他「問租價」，有人出價6萬元月租其地舖，希望做遊客生意，他卻想繼續「過日辰」，每天9時開門，中午休息一小時，傍晚關門。年紀雖大，但他頭腦相當靈活，對每樣貨品瞭如指掌，例如鬥獸棋、小算盤、沙膠等。

大達文具行門外貼有結業告示。（林遠航攝）

網民：曾因老闆看似嚴肅不敢入店 光顧後發現其實好好人

有網民在Facebook上發文，指大達文具行將在3月底光榮結業。貼文下有不少網民留言表達不捨，有網民指小時候便已認識此舖，惟當時因老闆看似嚴肅而未有光顧，但在長大後入內光顧，發現對方「其實佢好好人」；亦有網民表示，「陪我成長的一間文具店又結業又幾十年變成童年的回憶。無奈！」