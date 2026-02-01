政府考慮購入屋邨「輪椅樓梯機」　周浩鼎盼引進至屯門友愛邨

行動不便的長者上落樓梯都是難事，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎透露，政府考慮引進最新型的「輪椅樓梯機」，能爬行樓梯，可讓行動不便的長者利用機器上落樓梯，盼引進屯門友愛邨。



周浩鼎昨天（31日）在社交平台Facebook表示，上一屆立法會，雖然不斷爭取政府在友愛邨通往頂層加設升降台，但由於各種條例的規範，未能成事。然而他和民建聯區議員曾憲康鍥而不捨和政府溝通，透露最新的進展是政府將考慮引進最新型的「輪椅樓梯機」，能爬行樓梯，可讓行動不便的長者用這部機上落樓梯，需要有專人操作，按需要時便可用。

周浩鼎觀看在李鄭屋邨試行了一段時間的「輪椅樓梯機」，認為可幫助行動不便的長者上落樓梯。由於友愛邨頂層缺乏電梯，周浩鼎促請政府做好最後階段的細節安排，希望最終能夠安全順利引進輪椅機爬行樓梯，服務友愛邨長者。