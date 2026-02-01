政府考慮購入屋邨「輪椅樓梯機」 周浩鼎盼引進至屯門友愛邨
撰文：潘耀昇
出版：更新：
行動不便的長者上落樓梯都是難事，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎透露，政府考慮引進最新型的「輪椅樓梯機」，能爬行樓梯，可讓行動不便的長者利用機器上落樓梯，盼引進屯門友愛邨。
周浩鼎昨天（31日）在社交平台Facebook表示，上一屆立法會，雖然不斷爭取政府在友愛邨通往頂層加設升降台，但由於各種條例的規範，未能成事。然而他和民建聯區議員曾憲康鍥而不捨和政府溝通，透露最新的進展是政府將考慮引進最新型的「輪椅樓梯機」，能爬行樓梯，可讓行動不便的長者用這部機上落樓梯，需要有專人操作，按需要時便可用。
周浩鼎觀看在李鄭屋邨試行了一段時間的「輪椅樓梯機」，認為可幫助行動不便的長者上落樓梯。由於友愛邨頂層缺乏電梯，周浩鼎促請政府做好最後階段的細節安排，希望最終能夠安全順利引進輪椅機爬行樓梯，服務友愛邨長者。
財委會轄下兩小組主席 周浩鼎、陳紹雄無競爭下當選立法會選舉結果｜新界西北直選 周浩鼎連任、莊豪鋒接田北辰棒林卓廷涉擾亂議會 周浩鼎指林企圖搶咪 辯方放片見周遊來遊去林卓廷6年前涉立法會作騷擾行為案周一續 陳恒鑌和周浩鼎將作供英國倫敦政經學院校長訪港探討合作 校友周浩鼎倡辦高管轉型課程屯門填海設綠色能源儲存設施 周浩鼎盼設加注燃料配套建航運中心民建聯工聯會反對同性伴侶登記制 周浩鼎：兩個爸爸或媽媽必出現國際調解院｜周浩鼎：香港受益於國家支持 得到發光發亮的舞台屯門公路爆水管｜周浩鼎： 影響逾20萬人 應靠科技排查老化水管周浩鼎辦籃球賽落場與學生「鬥波」 巧遇「亞洲三分王」翁金驊