港公司推三種彈性工作模式　員工可同時兼顧工作家庭

近日疫情漸趨緩和,正當香港其他公司的員工陸續返回實體辦公室工作時,3M香港繼續採用「Work Your Way」彈性的工作模式,各員工可因應工作崗位、個人及家庭生活需要,以及疫情狀況,靈活地安排自己的工作時間和地點。3M香港的員工Hera作為三孩之母更表示「Work Your Way」是「回不去了」的工作模式。



三種彈性工作模式 助提升服務質素和工作效率

「Work Your Way」的概念始於2016年,3M香港認為「Work Your Way」更有利於員工的健康及企業的可持續性。今年1月起正式採用「Work Your Way」。計劃主要分為三種模式,分別是「遙距Remote」、「混合Hybrid」和「主要在地Mainly Onsite」,由員工和部門主管因應工作崗位和個人需要協定工作地點,工作時間亦是按個別員工的需要而彈性處理。3M香港表示,「相信這套新的工作模式能有助增強員工之間的聯繫,提升服務質素和工作效率,促進各地文化共融性,並預計這模式將成為未來辦公室的新趨勢。」

助三孩之母平衡工作與家庭

Hera在3M香港工作逾十年,任職顧客服務部。作為三孩之母,對Hera來說,在工作和家庭中取得平衡相當重要。有見及此,她選擇了「遙距」,更表示「Work Your Way」是「回不去了」的模式。Hera表示,「Work Your Way」能讓她在午飯時間一小時內接兒子放學,省卻來回家中和公司逾三小時的交通時間,能花上更多時間照顧家人和指導小朋友的功課學習。

此外,Hera直言基於自身對工作的責任感,在家工作其實能更集中精神工作,而習慣以即時通訊軟件和各部門隨時隨地聯絡,反而令同事間的溝通和關係更加緊密。Hera更表示在家工作能減少與同事交叉感染或隔離檢疫導致工作停頓的風險,讓她能無後顧之憂地專心工作。

推多項計劃 助員工解決情緒問題

為紓緩員工在疫情下出現的情緒問題,3M推出多項計劃,積極關注員工的精神健康,包括一系列的迎新指引、短片、視像會議和「New Employee Opportunity Network( NEON)」,幫助新入職員工於遙距工作模式中盡快建立自己的社交網絡。同時亦推行EAP員工輔導計劃,設立輔導熱線和領導層指引及訓練,助員工紓緩情緒。

義工隊身體力行走進社區 改善逾十萬人的生活

「3M香港愛心關懷義工隊」透過參與公益金百萬行、「惜食體驗日」和植樹等多元化公益和社會服務,鼓勵員工身體力行走進社區,以科技專業為港人送上暖心驚喜。義工隊於數月內合共服務538小時,配合3M科技改善逾十萬名有需要人士的生活。