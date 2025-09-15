FIBA歐錦賽｜德國後來居上擊敗土耳其　9戰全勝封王　舒路達膺MVP

FIBA歐洲籃球錦標賽（FIBA EuroBasket 2025）決賽香港時間周日深夜，於拉脫維亞首都里加上演。德國最終在最後關頭以88：83力克土耳其，繼兩年前稱霸籃球世界盃後，再於重要賽事中封王，同時亦繼1993年後，再次成為歐錦賽盟主。效力NBA球隊帝王的舒路達（Dennis Schroder）憑藉最後關鍵時刻得分，成功當選「最有價值球員」（MVP）。



德國在最後關頭反勝土耳其成為籃球歐錦賽冠軍。（Getty Images）

土耳其本來在比賽中一度佔有優勢，在NBA火箭隊中鋒艾柏朗辛根（Alperen Sengun）帶領下， 土耳其完半場時以46：40領先。不過分組賽全勝晉級16強的德國也不是省油的燈，特別在賽事後半段藉有舒路達發威，在德國落後1分之時個人連取6分，加上對方艾柏朗辛根重要時刻三分未能命中，最後以5分之差反超奪冠。德國在今次賽事錄得9戰全勝。

德國以9戰全勝姿態成為籃球歐錦賽冠軍。（Getty Images）

舒路達全場得到16分並交出12個助攻，他賽後被隊友簇擁着慶祝，情緒激動時更攤倒在地。他在今屆賽事場均取得20.3分、7.2次助攻及3.4個籃板，優異演出獲選為賽事MVP。他賽後顯得非常興奮：「連同兩年前的籃球世界盃，德國近年已在兩項大賽奪得金牌，我為球隊的成就感到驕傲，接下來要繼續努力。」

舒路達帶領德國隊反勝，成為賽事MVP。（Getty Images）

舒路達以往稱因為目己的膚色，無論如何努力，也一直得不到像以往德國名宿奴域斯基般受人尊重的地位。他曾指自己在贏球時就被當成德國人，輸球是他只是個黑人。

德國另外亦有就有艾錫邦加（Isaac Bonga）攻入全隊最高的20分，法蘭斯華格拿則貢獻了18分。至於土耳其的艾柏朗辛根得到全場最高的28分，惜最後功虧一簣無力回天。

土耳其艾柏朗辛根攻入全場最高28分仍無力平反敗局。（Getty Images）

至於較早前舉行的季軍戰，「字母哥」艾迪杜高普貢獻30分和17個籃板，帶領希臘以92：89險勝芬蘭，摘下自2009年以來的首面歐籃賽獎牌。