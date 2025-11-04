NBA︱湖人3星齊缺陣仍挫拓荒者　占士之子失望演出楊瀚森續坐冷板

撰文：吳慕兒
出版：更新：

NBA常規賽波特蘭拓荒者主場迎戰洛杉磯湖人，紫金軍團今仗不止主將勒邦占士繼續缺陣，另一巨頭當錫（Luka Doncic）以及李維士（Austin Reaves）同樣未能出場。湖人失去3大主力，仍能以123：115再贏一仗，開季6勝2負保持不錯勢頭。
湖人缺少3員大將，可惜占士之子邦尼（Bronny James）未能把握機會，而效力拓荒者的中國新星楊瀚森亦繼續「坐冷板」。

NBA︱湖人3大主力缺陣，邦尼（右）未能挺身而出，反而隊友史密夫（左）極搶鏡。（Getty Images）

占士當錫李維士全缺陣　湖人仍挫拓荒者

新球季開鑼，養傷中的勒邦占士仍未嘗上陣，今場當錫和李維士同樣倦勤，八村壘（Rui Hachimura）、艾頓（Deandre Ayton）和史密夫（Nick Smith Jr.）擔起大旗，艾頓19射14中，取得全隊最高的29分加上10個籃板和3封阻，八村壘亦15射10中獲得28分，最大驚喜是後備上陣的史密夫三分球6射5中，攻下25分、6助攻，助湖人取得4連勝。

前一天湖人勝熱火一仗，史密夫並未獲派上陣，今場在當錫、李維士齊缺陣下後備上陣，隨即把握機會交出表現，上陣近27分鐘，15射10中，單是第4節已取得10分。就算拓荒者的艾夫迪查（Deni Avdija）取得球季新高的33分，沙柏（Shaedon Sharpe）亦有23分、7籃板進帳，仍未能阻止球隊吃下敗仗。

NBA｜湖人100億美元易主　新班主Mark Walter持有MLB道奇及車路士NBA新球季開鑼　勇士挫湖人　雷霆加時勝火箭　MJ做節目搶盡風頭
NBA︱邦尼占士上陣19分鐘，獲5分、6助攻。（Getty Images）

占士之子再次失望演出

事實上，今場原是占士長子邦尼爭取表現的大好機會，他後備上陣19分鐘，4次起手只中一記三分球，加上兩個罰球全場獲得5分，同時有6次助攻。

同樣是21歲，邦尼的表現明顯不及隊友史密夫耀眼，亦再次令人失望。

NBA︱邦尼在父親成名地首次得分　占士後備席見證　湖人不敵騎士NBA選秀｜占士如願以償父子同場　長子Bronny第55籤獲湖人選中
NBA︱楊瀚森在拓荒者續坐冷板。（Getty Images）

內媒解構楊瀚森為何續坐冷板？

說到失望，中國球迷可能對楊瀚森再次未獲上陣機會感到惋惜。今個月初他一度被拓荒者下放至G聯賽，引來外界種種傳言，但球隊隨即把他召回，並澄清指：這個操作純粹為讓楊瀚森參加訓練，短期內不會再把他下放至G聯賽。

有內媒評論指，球隊主帥或基於成績壓力加上隊中內線球員競爭劇烈，而且楊瀚森速度與身體對抗不足，未能與球隊戰術兼容，因此暫時仍有待他成長。

NBA選秀楊瀚森第16位獲拓荒者選中　中國Jokic一大優點獲青睞NBA｜楊瀚森抵波特蘭見記者　接16號球衣　總教練盛讚球商高
NBA︱艾頓挺身而出為湖人攻入29分作客挫拓荒者。（Getty Images）
NBA｜湖人100億美元易主　新班主Mark Walter持有MLB道奇及車路士NBA非法賭博醜聞︱聯盟向各隊發信稱正檢視機制　勢嚴查一類投注NBA︱狀元大戰雲班耶馬完勝18歲費勒　轟40分領馬刺大勝獨行俠NBA新球季開鑼　勇士挫湖人　雷霆加時勝火箭　MJ做節目搶盡風頭NBA︱當錫續約湖人3年　努力冀成紫金傳奇　占士盛傳最後一季NBA｜40歲勒邦占士留效湖人多一季　將征戰23年創紀錄NBA｜楊瀚森抵波特蘭見記者　接16號球衣　總教練盛讚球商高NBA選秀楊瀚森第16位獲拓荒者選中　中國Jokic一大優點獲青睞
NBA
湖人
拓荒者