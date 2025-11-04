NBA︱湖人3星齊缺陣仍挫拓荒者　占士之子失望演出楊瀚森續坐冷板

NBA常規賽波特蘭拓荒者主場迎戰洛杉磯湖人，紫金軍團今仗不止主將勒邦占士繼續缺陣，另一巨頭當錫（Luka Doncic）以及李維士（Austin Reaves）同樣未能出場。湖人失去3大主力，仍能以123：115再贏一仗，開季6勝2負保持不錯勢頭。

湖人缺少3員大將，可惜占士之子邦尼（Bronny James）未能把握機會，而效力拓荒者的中國新星楊瀚森亦繼續「坐冷板」。



NBA︱湖人3大主力缺陣，邦尼（右）未能挺身而出，反而隊友史密夫（左）極搶鏡。（Getty Images）

占士當錫李維士全缺陣 湖人仍挫拓荒者

新球季開鑼，養傷中的勒邦占士仍未嘗上陣，今場當錫和李維士同樣倦勤，八村壘（Rui Hachimura）、艾頓（Deandre Ayton）和史密夫（Nick Smith Jr.）擔起大旗，艾頓19射14中，取得全隊最高的29分加上10個籃板和3封阻，八村壘亦15射10中獲得28分，最大驚喜是後備上陣的史密夫三分球6射5中，攻下25分、6助攻，助湖人取得4連勝。

前一天湖人勝熱火一仗，史密夫並未獲派上陣，今場在當錫、李維士齊缺陣下後備上陣，隨即把握機會交出表現，上陣近27分鐘，15射10中，單是第4節已取得10分。就算拓荒者的艾夫迪查（Deni Avdija）取得球季新高的33分，沙柏（Shaedon Sharpe）亦有23分、7籃板進帳，仍未能阻止球隊吃下敗仗。

NBA︱邦尼占士上陣19分鐘，獲5分、6助攻。（Getty Images）

占士之子再次失望演出

事實上，今場原是占士長子邦尼爭取表現的大好機會，他後備上陣19分鐘，4次起手只中一記三分球，加上兩個罰球全場獲得5分，同時有6次助攻。

同樣是21歲，邦尼的表現明顯不及隊友史密夫耀眼，亦再次令人失望。

NBA︱楊瀚森在拓荒者續坐冷板。（Getty Images）

內媒解構楊瀚森為何續坐冷板？

說到失望，中國球迷可能對楊瀚森再次未獲上陣機會感到惋惜。今個月初他一度被拓荒者下放至G聯賽，引來外界種種傳言，但球隊隨即把他召回，並澄清指：這個操作純粹為讓楊瀚森參加訓練，短期內不會再把他下放至G聯賽。

有內媒評論指，球隊主帥或基於成績壓力加上隊中內線球員競爭劇烈，而且楊瀚森速度與身體對抗不足，未能與球隊戰術兼容，因此暫時仍有待他成長。