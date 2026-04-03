NBA｜湖人遭雷霆大炒43分　當錫無對抗下傷退　復出時間成疑

【NBA】近18場贏了16場的湖人，遇上了近16場贏了15場的雷霆，這樣的狀態下，原本應該會是一場勢均力敵的比賽。但比賽過程卻和賽前多數預測一致，雷霆早早就把湖人擊潰。



湖人首節落後23分，半場落後31分，全場輸了43分。比起尷尬的比賽過程，當錫（Luka Doncic）的傷退更是讓湖人難受。而且這一傷，又屬於基本上是無對抗的，而腿筋傷勢，估計大家都很熟悉了，說不嚴重吧，很耗時，眼下常規賽又馬上要結束了。

湖人首節落後23分，半場落後31分，全場輸了43分。（Getty Images）

更離譜的是湖人教練列迪克（J.J. Redick），他居然說上半場當錫就拉傷了，這樣的情況，落後31分，居然還讓他繼續打，作為球員本人和主教練都太大意了。而更多原因還真的是在教練，因為當錫半場已經打了21分鐘了，他不存在需要為了一個有效場次繼續打下半場的理由。

列迪克說原本下半場再打6分鐘，如果追不上，就放棄比賽，結果就在這期間，當錫傷了。

以前就有大概提到過，簡單的一級拉伸休息1、2周，二級拉傷就要20多天到一個半月了，而還要考慮球員休息這麼久之後恢復狀態的時間。

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而現在湖人只有5場比賽了，不管是哪一種情況，常規賽大概率是無了。但萬幸是湖人不需要打附加賽，時間上會比較充裕。

但對於當錫個人來說，這個傷病也是多重打擊，狀態正好的時候遭遇傷病，回來什麼樣不知道。又趕上季後賽將至，而且原本就差一場就可以符合評選資格了，結果現在全都玩完。

賽季至今，當錫打了64場比賽，場均拿下33.5分7.7籃板8.3助攻1.6偷波，數據有多豪華不用贅述了，但卡在64場，到手的第一陣容就沒了，更別提本來就有難度的MVP，也更不用考慮了。

賽季至今當錫打了64場比賽，場均拿下33.5分7.7籃板8.3助攻1.6偷波。（Getty Images）

記者Kenzo Fukuda說道，又一位原本有望入選聯盟年度一隊陣容的球員將從名單中剔除。如果他再不打常規賽，就將以一場之差無緣最佳評選。真是個好規定，NBA！

記者Kenzo Fukuda發文，如果當錫沒有再打一分鐘例行賽，就差一場才有望入選第一陣容。 （X@kenzofuku）

此前，根寧咸（Cade Cunningham）、安東尼愛華士（Anthony Edwards）都因場次不夠無緣評獎。而上個賽季，當錫就因為場次不夠而沒有入選最佳陣容。而在來到湖人之前，他可是已經連續五個賽季入選一陣。

近來狀態正好的當錫在本場中遭遇傷病，或將再次無緣評獎。（Getty Images）

當然對於65場的規則褒貶不一，因為17場的容錯率其實也不少了，加上標準是提前設定的，對大家來說都是公平的。

不少人談到現在少一場，都會說當錫要是當日不碎碎唸吃了技犯，之前不禁賽，至少這賽季的獎項資格還能保住。但確實是世事難料，誰能想到呢。

拋開當錫個人榮譽，對湖人的影響也不小，雖然都知道湖人想要爭冠難度很大，但季後賽都來了，機會擺在面前，總不能說機會小就不爭取吧，這要是當錫來個二級拉傷，搞不好都會直接錯過季後賽。現在讓一個這賽季已經成功轉型二三當家的勒邦占士（LeBron James）無縫銜接再當老大，這體力節奏都可能有點跟不上，而且這麼大一個出手權空缺，光勒邦占士、李維士（Austin Reaves）還未必填補得了。

湖人近期出色的表現，同樣是得意於當錫出色的發揮。（Getty Images）

同時，要知道的是，湖人近期出色的表現，同樣是得意於當錫出色的發揮，雖然他有無限開火權，但就像前述，這出手權不是給誰都有這般效果。所以現在有沒有當錫的湖人，可能就等於西岸準上半區球隊與附加賽球隊的差別了。

湖人的季後賽前景也從球隊核心狀態出色，球隊賽季末戰績出色，秒變成核心傷情未知、何時復出未知的情況。

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