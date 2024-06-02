本地品牌CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND　軍事與滑板結合新變奏

【CODA/ REPRODUCTION OF FOUND/ German Trainer/ 波鞋/ 聯乘】喜愛復古球鞋的人，一定聽過日本品牌REPRODUCTION OF FOUND，除了精細地復刻歐洲各國軍事鞋履，也會偶爾注入現代元素。聯乘是REPRODUCTION OF FOUND強項，SOPHNET.、L'ECHOPPE、AH.H等，而最新合作對象由日本轉移到香港，跟本地品牌CODA帶來不一樣的German Trainer。



Hartcopy x adidas BW Army（Hartcopy）

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德國軍用訓練鞋German Trainer一直是復刻長青之選，由Maison Margiela、Dior Homme都曾經重塑這經典，加上同樣採用T-Toe設計adidas的Samba翻Hit推波助瀾，令German Trainer人氣再次急升。

今次CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND，同樣以現時大熱German Trainer為藍本，卻不是純粹的完全復刻，而是混入CODA的街頭文化、Y2K風格，成就出今次別注鞋款。鞋履外觀保留傳統軍事當細節，卻沒有採用German Trainer常見的黑、白配色，取而代之的是深灰色絨面，感覺更具高級時裝味道，而當中最大改動是鞋底，由原版生膠換轉為90年代風格滑肥厚板鞋鞋底，再加上黑色呈現，展現出CODA一貫的衝突美學，遊走於次文化與傳統歷史的獨特風格。

CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND德訓鞋（CODA）

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CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND德訓鞋是百搭之選，可以隨意配襯出時尚造型，Blokecore配波衫、Loose-Fit恤衫與舊化Oversized都穿出味道，大家不妨參考CODA造型示範：