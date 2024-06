本地品牌CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND　軍事與滑板結合新變奏

【CODA/ REPRODUCTION OF FOUND/ German Trainer/ 波鞋/ 聯乘】喜愛復古球鞋的人,一定聽過日本品牌REPRODUCTION OF FOUND,除了精細地復刻歐洲各國軍事鞋履,也會偶爾注入現代元素。聯乘是REPRODUCTION OF FOUND強項,SOPHNET.、L'ECHOPPE、AH.H等,而最新合作對象由日本轉移到香港,跟本地品牌CODA帶來不一樣的German Trainer。



Hartcopy x adidas BW Army(Hartcopy)

+ 1

德國軍用訓練鞋German Trainer一直是復刻長青之選,由Maison Margiela、Dior Homme都曾經重塑這經典,加上同樣採用T-Toe設計adidas的Samba翻Hit推波助瀾,令German Trainer人氣再次急升。

今次CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND,同樣以現時大熱German Trainer為藍本,卻不是純粹的完全復刻,而是混入CODA的街頭文化、Y2K風格,成就出今次別注鞋款。鞋履外觀保留傳統軍事當細節,卻沒有採用German Trainer常見的黑、白配色,取而代之的是深灰色絨面,感覺更具高級時裝味道,而當中最大改動是鞋底,由原版生膠換轉為90年代風格滑肥厚板鞋鞋底,再加上黑色呈現,展現出CODA一貫的衝突美學,遊走於次文化與傳統歷史的獨特風格。

CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND德訓鞋(CODA)

看更多CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND德訓鞋細節:

+ 4

CODA聯乘REPRODUCTION OF FOUND德訓鞋是百搭之選,可以隨意配襯出時尚造型,Blokecore配波衫、Loose-Fit恤衫與舊化Oversized都穿出味道,大家不妨參考CODA造型示範: