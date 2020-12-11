ROLEX專題│VRHK始創成員收藏大公開　鬼罕阿曼國突種部隊雙紅深潛

在香港對Rolex有所研究的朋友，相信近年都會聽過VRHK（Vintage Rolex Hong Kong）這個秘密團體的名字——成員不多，只有十幾二十個，卻盡皆是最頂尖級別收藏家，厲害到連日本權威男士潮流文化雜誌《Lightning》，也曾經專誠派員由日本到訪香港，專訪他們的手錶珍藏。 早前《一物》找來VRHK副主席Ming公開收藏之餘，也大談腕錶見聞。第一集就不說這麼多，直截了當分享Ming的鬼罕珍藏就是了。

Ming在潮流業界有着多重身份，更有一個別名叫「14毛」或者「毛兄」。（攝影：龔嘉盛）

Ming在潮流業界有着多重身份，潮著Casablanca Paris恤衫的他，對日本銀器和Leica相機都有深入的研究和資歷，更有一個別名叫「14毛」或者「毛兄」，名字和社團無關，起源是因為早年他曾於東京表參道Goro's專門店，在平常人排隊買一條亦難求的情況下，他卻一炮過成功買入14條羽毛銀器，因此得名。

日本權威男士潮流雜誌《Lightning》曾經專誠派員由日本到訪，專訪Ming的手錶（攝影：龔嘉盛）

不過，縱然銀器和古董相機功力同樣資深，但始終腕錶才是他從少到大涉足的領域，「早在16、17歲開始，就踏上鑽研腕錶之路了，不過第一次收藏的並非Rolex，而是Girard-Perregaux芝柏。」

Rolex GMT 1675 Gilt Dial。（攝影：龔嘉盛）

Rolex GMT 1675 Gilt Dial

Ming介紹第一枚藏品是GMT Master 1675，「這不算是很稀有的型號，但它的狀態卻十分之好，有時一枚錶價的高低，除了建基在型號款式外，其新舊程度、錶身有否缺憾、錶面狀況等同樣重要，一模一樣的腕錶，只要品相不同，隨時有幾萬甚至六位數字的分野。例如眼前這枚1675原本市值十多萬港元，但正正因為Condition極佳，數年前到我購買時，已高達三、四十萬了。」

佩戴者能夠按住自身個人品味喜好，而更換不同的圈片。（攝影：龔嘉盛）

據Ming的見解，Rolex GMT Master近年之所以愈來愈受人追捧，主要原因在於其高度的變化性，佩戴者能夠按住自身個人品味喜好，更換不同的圈片，道理就如著衫一樣，配襯不同衣服球鞋，就會襯托出不同風格效果，深受時裝潮流人愛戴，也是Ming的Daily Watch。

Rolex Submariner 5513 Maxi I。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Submariner 5513 Maxi I

第二枚收藏是大家並不陌生的Submariner 5513，當中的Maxi I更是份外受收藏家歡迎，「因為Maxi I屬這類型的第一期，所以其錶面刻度上的夜光刻度面積特別大，而且我這枚5513 Maxi I保養得十分好，其夜光很黃很搶眼，非常難得。」

Ming強調，這枚5513 Maxi I的檸檬黃特大夜光，要在黑暗的狀態就會發揮到極緻（攝影：龔嘉盛）

Ming當年也是持續請求一位資深老伯級收藏家差不多半年，最後才願意轉讓給他。「還記得當年我們在一間茶餐廳交收這枚5513 Maxi I，買了後我有事外出約半小時，回來茶餐廳後將它戴在手上，誰不賣給我的那位老伯卻驚訝地問我：『嘩！你這隻手錶好靚喎！哪裡買回來的？』竟然將30分鐘前還屬於自己的愛錶忘記得一乾二淨，都算是奇聞一則。」

Rolex Sea-Dweller 1665（Sultan of Oman and retailed by Asprey特別版）。（攝影：龔嘉盛）

縱然銀器和古董相機功力同樣資深，但始終手錶才是阿Ming從少到大涉足的領域。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Sea-Dweller 1665（Sultan of Oman and retailed by Asprey特別版）

至於第三枚珍藏，則算是今集Rolex收藏專題的主角——來自中東阿曼蘇丹國的別注Sea-Dweller 1665。「1665屬於一隻早期的Sea-Dweller，特別是有兩行紅色字在錶面上，因此又名『雙紅』。而我所收藏的這一枚，則再有一些相對特殊的歷史背景。」

Ming換上了軍錶帶。（攝影：龔嘉盛）

卡布斯·本·賽義德。（WIKI）

原來這是一場關於上世紀阿曼蘇丹國政變，和父子世代之爭的故事。

上世紀1930年代至70年代的阿曼帝國，一直由賽義德·本·泰穆爾的君主所統治，他是保守的統治者，哪怕是對自己親兒卡布斯·本·賽義德也不例外。自幼就將兒子軟禁，不准他玩樂、不准他到海邊、更不准他與別人進行跟學術無關的對話。

這枚1665特別之處就是在錶底蓋部份，刻有Asprey字樣。（攝影：龔嘉盛）

到卡布斯16歲的時候，就被父王送到英國留學，期間不但培養了對騎術和古典音樂的興趣，更接觸到西方的人文思想，明白到唯有開放且進步求變，阿曼國才能從禁錮思想中得到解放。然而回國後，卡布斯進步的改革思想，卻與父親賽義德的保守主義有着強烈衝突，1964年更被父親軟禁長達6年之久，如是者1970年在英國政府協助下，卡布斯帶領80多名英國特種部隊SAS成員，發動一種政變，最終推翻父親賽義德政權，並將父親流放至倫敦，王國名稱從此改為阿曼（The Sultanate of Oman），成為一名開明的統治者，改寫國家的命運。

英國特種部隊SAS。（Deadliest Fiction）

Ming再道出這腕錶獨特之處：「為了答謝該80多名參與政變的SAS特種部隊，卡布斯在70年代就委託英國珠寶商Asprey，製作一百多枚阿曼國別注版Rolex Sea-Dweller 1665送給這批成員。」

Ming手頭上的，正正是當年百多枚手錶中的其中一枚，特別之處就是在錶底蓋部份，刻有Asprey字樣，內部更刻有專屬獨立編號，「正常早期1665只會刻有編號有尾的3個數目字，但Asprey版1665則會將整個號碼刻上其中，與別不同。」

「除了我收藏的這個版本外，當年百多隻別注1665中，有些會在錶面刻上KHANJAR & QABOOS紅色雙刀Logo，余文樂就擁有其中一隻了。」

Rolex Daytona 6241「Paul Newman」。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Daytona 6241「Paul Newman」

最後登場的則是Rolex Daytona 6241「Paul Newman」，「這枚應該是很多Rolex愛好者看到都會『嘩』一聲的作品，其實不計型號的話，Paul Newman大致分為4個Compilation：即是黑面、白面、黑膠圈和鋼圈。而我手上這個黑面配黑膠圈的組合，算是坊間最受歡迎的一種配置，如此黑白相間的效果十分特別。」

雖然對Paul Newman的設計十分欣賞，但Ming也慨嘆過分的「名牌效應」，使到Paul Newman近年的價值攀升到一個不合常理的地步，平均要二百萬港幣一枚，去到拍賣會時，往往來得更高。