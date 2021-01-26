【姜濤】LONGCHAMP聯乘MIRROR推出超限量手袋　姜B拿著袋說愛你？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-26 15:19

MIRROR新碟《One And All》被秒殺，炒價更不斷創新高。 而各MIRROR和姜濤的Fans，最新跟LONGCHAMP聯乘的別注手袋，更加沒有不買的理由。

自姜濤勇奪叱咤最喜愛男歌手大獎後，「姜B = 張國榮？」之說四起。（葉志明攝）

姜濤能否終有一天超越張國榮？拭目以待。（Universal）

自MIRROR姜濤勇奪叱咤最喜愛男歌手大獎之後，「姜B = 張國榮？」之說成為花生友茶餘飯後的話題，雖然繼續有很多老海鮮堅持新不如舊，也有隔籬飯香的人認為他只不過是韓星的Copycat。但無論你喜歡他與否，一個土生土長的香港歌手能夠掀起社會關注和熱議，已是近年少見的事情。

於這個甚麼都追求誇界別的世代，要成功「全民造星」，歌手和幕後團隊，除了要在歌影視方面下苦工外，「踩過界」與時裝世界多方面互動甚至聯乘合作，也是不可或缺。看看Gucci時尚電影《The Ouverture of Something that Never Ended》找來Billie Eilish客串、BLACKPINK的Lisa出任CELINE代言人，以至G-DRAGON與Nike合作無間等等，全是有力證明。

LONGCHAMP × Keung To & Stanley @MIRROR Le Pliage®旅行袋。（LONGCHAMP）

限量發售99套，超稀有。（LONGCHAMP）

近日姜濤和MIRROR隊友邱士縉Stanley，終於代表香港娛樂圈打進國際時裝界別，與法國品牌LONGCHAMP合作，以Keung To & Stanley @MIRROR的名義推出手袋。系列以LONGCHAMP簽名經典款Le Pliage®旅行袋為藍本，由姜濤及Stanley親自設計配色，袋身以黑色作主調，皮革部份則是白色，並結合螢光黃色的“Stay Kind & Keep Smiling”字樣作點綴的特別款式，出眾之餘亦很MIRROR，至於LONGCHAMP招牌奔馬圖案商標及MIRROR字樣，巧妙地壓印在白色皮革翻蓋之上，低調之中盡顯虛榮。

LONGCHAMP招牌奔馬圖案商標及MIRROR字樣，地壓印在白色皮革翻蓋之上。（LONGCHAMP）

不過要買到這個別注Le Pliage®也殊不容易，事關這別注手袋全港超限量發售99套，售價為$1,950，隨袋附送姜濤及邱士縉親筆簽名卡乙張，1月28日中午12時起於LONGCHAMP香港官方網站上架，售完即止，單是MIRROR Fans已然爭崩頭了，炒價難免，甚至比MIRROR新碟《One And All》炒得更熱。