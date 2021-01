【姜濤】LONGCHAMP聯乘MIRROR推出超限量手袋　姜B拿著袋說愛你？

撰文: 張榮熹 最後更新日期: 2021-01-26 15:19

MIRROR新碟《One And All》被秒殺,炒價更不斷創新高。 而各MIRROR和姜濤的Fans,最新跟LONGCHAMP聯乘的別注手袋,更加沒有不買的理由。

自姜濤勇奪叱咤最喜愛男歌手大獎後,「姜B = 張國榮?」之說四起。(葉志明攝)

姜濤能否終有一天超越張國榮?拭目以待。(Universal)

自MIRROR姜濤勇奪叱咤最喜愛男歌手大獎之後,「姜B = 張國榮?」之說成為花生友茶餘飯後的話題,雖然繼續有很多老海鮮堅持新不如舊,也有隔籬飯香的人認為他只不過是韓星的Copycat。但無論你喜歡他與否,一個土生土長的香港歌手能夠掀起社會關注和熱議,已是近年少見的事情。

於這個甚麼都追求誇界別的世代,要成功「全民造星」,歌手和幕後團隊,除了要在歌影視方面下苦工外,「踩過界」與時裝世界多方面互動甚至聯乘合作,也是不可或缺。看看Gucci時尚電影《The Ouverture of Something that Never Ended》找來Billie Eilish客串、BLACKPINK的Lisa出任CELINE代言人,以至G-DRAGON與Nike合作無間等等,全是有力證明。

LONGCHAMP × Keung To & Stanley @MIRROR Le Pliage®旅行袋。(LONGCHAMP)

限量發售99套,超稀有。(LONGCHAMP)

近日姜濤和MIRROR隊友邱士縉Stanley,終於代表香港娛樂圈打進國際時裝界別,與法國品牌LONGCHAMP合作,以Keung To & Stanley @MIRROR的名義推出手袋。系列以LONGCHAMP簽名經典款Le Pliage®旅行袋為藍本,由姜濤及Stanley親自設計配色,袋身以黑色作主調,皮革部份則是白色,並結合螢光黃色的“Stay Kind & Keep Smiling”字樣作點綴的特別款式,出眾之餘亦很MIRROR,至於LONGCHAMP招牌奔馬圖案商標及MIRROR字樣,巧妙地壓印在白色皮革翻蓋之上,低調之中盡顯虛榮。

LONGCHAMP招牌奔馬圖案商標及MIRROR字樣,地壓印在白色皮革翻蓋之上。(LONGCHAMP)

不過要買到這個別注Le Pliage®也殊不容易,事關這別注手袋全港超限量發售99套,售價為$1,950,隨袋附送姜濤及邱士縉親筆簽名卡乙張,1月28日中午12時起於LONGCHAMP香港官方網站上架,售完即止,單是MIRROR Fans已然爭崩頭了,炒價難免,甚至比MIRROR新碟《One And All》炒得更熱。