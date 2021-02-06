可能是最時尚的酒店　開曼群島酒店聯乘Bode　享受陽光與海灘

撰文： P Yue 最後更新日期： 2021-02-06 18:18

說起精品酒店推出時尚單品，相信第一時間想起Ace Hotel，不過從今以後，請加上開曼群島的Palm Heights酒店——他們跟入圍LVMH Prize的紐約品牌Bode聯乘服飾產品被炒殺，可見這酒店的時尚觸角。

Bode設計深受工裝、古着的影響（Now Fashion）

如果介紹說，這是一位喜歡工裝、古着的男裝設計師，興趣是到二手市集採買古布，還會把蒐集到的不同布料，融入在自己的服飾系列中，聽罷你或許只會不以為然，暗忖著這明明是普通得不能再普通，泛濫的時裝行話，可能還不經意地露出了不屑的表情。然而Emily Bode顯然是一個例外，除卻她本人是男裝設計圈裡，少數的女性設計師外，其品牌Bode的創作準則，更顛覆了人們對於復古設計由來而久的印象。

Bode設計師Emily Bode（Now Fashion）

早前Bode跟開曼群島Palm Heights酒店合作，這間酒店本身也大有來頭，其常駐設計師是為品牌Luar效力，同時曾入圍2018年度CVFF決賽的Raul Lopez。Emily Bode就為這間酒店的員工設計制服，同時這件制服也會限量對外發售，其上有Emily Bode式的經典廓型，其以毛巾布為主要物料，迎合海邊酒店的休閒特性，官網甫上架開售，立刻被炒殺。

Palm Heights酒店跟Bode的聯乘設計（Palm Heights）

買不到這系列聯乘也別失望，Palm Heights自家的產品同樣值得留意，印上簽名式棕櫚樹 Logo的產品，由T-Shirt、Hoodie、Cap帽等服裝，以至保溫壺、沙灘拖鞋等生活用品，都散發出陣陣時尚氣息，假以時日相信能跟Ace Hotel商品爭一日之長短，成為潮流人Must Have單品。

Palm Heights酒店位於開曼群島（Palm Heights）

按圖看更多Palm Heights酒店建築設計：

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Palm Heights的官方商品：

再細說Bode的故事。畢業於帕森斯男裝設計的Emily Bode，在2016年創立男裝品牌Bode，成立不到六年，就曾入圍LVMH Prize的決賽、CFDA的亞軍得主，她本人更是NYFW有史以來首位女性男裝設計師，是近年急速冒起的時裝新星。而雖然Bode同樣受著經工裝、古着的影響，她對古布的大量運用，加上迥然不同的應用方式，顯然跟市場上只為「復刻、重塑」古着的進路截然不同。

Emily Bode從小就喜歡到處物色古董紡織物，了解古布背後歷史。（Samsung）

外公是古董收藏家，媽媽也是個標準古物迷，受到家族環境薰陶的Emily Bode，從小就喜歡到處物色古董紡織物，了解古布背後歷史，遠至上世紀20年代，到近世代的老布都收藏其中。自2018年，她就定下了品牌所出售的布料，必須有40%是古布的準則。在許多時候光是她的一個系列，就能用上超過200種古布料。即使服飾仍遵循著經典工裝的剪裁，但通過各種不同顏色古布的接線拼縫，還包括床單、棉被和麻包袋等物料，換來了一種近乎是奇觀式的男裝視覺體驗。



Bode成名作「Senior Cord」系列：

驟眼看去，Bode對古布和工裝剪裁的運用似乎很去脈絡化，但實則她對古物背後歷史涉獵甚廣 ，也造就了她創作的靈感來源。例子像是在2018年釋出的「Senior Cord」系列，其靈感就來自美國普渡大學的一項失落傳統。當時不知道由那個應屆畢業生發起，開始在自己的燈芯絨褲上塗鴉，其他應屆畢業生有樣學樣，一時之間變成風潮，一直從20世紀初蔓延至70年代，成為了該校的傳統，直至牛仔褲取代燈芯絨褲的主流地位，這項傳統才嘠然而止。而「Senior Cord」正是以復興這項傳統為發想的系列，沉靜近半世紀的燈芯絨塗鴉褲，也因此得以重見天日。