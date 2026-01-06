秋冬8款潮牌Hoodie連帽衛衣推薦 留意布料磅數及版型提升質感

帽T（連帽衛衣）一直是穿搭中最不可能或缺的單品之一，不管是換季或天冷、不管是哪一類的族群，每個人衣櫃裏都一定有那麼幾件。它可以很基本，也可以很高端；能單穿、能疊搭、能運動、能上街，甚至能成為展現個性與品牌DNA的最佳媒介之一。



不少品牌對帽T的版型、布料、細節越做越講究：加厚磅數、立體剪裁、有立領感的Hoodie、做舊洗色、巨型刺繡、侘寂風、軍工裝細節、奢華針織等等，通通成為帽T文化的新潮流。

本篇就推薦8個品牌所推出的帽T單品，提供大家2025冬季的帽T穿搭指南，並帶大家了解「為何帽T不退流行？」以及「帽T怎麼選比較好？」。

為什麼帽T不退流行？

帽T是那種你不需要特別思考，也能自然融入生活的單品。從校園、街頭、健身房到辦公室，它跨越所有年齡、性別、身材、職業與風格，幾乎沒有穿搭門檻。它的魅力在於「包容」與「彈性」：足夠休閒、卻能透過細節展現態度；看似基礎，卻也能在布料、版型與做工裏玩出層次。而且它是所有潮流文化的根源單品，不論是滑板、嘻哈、籃球、美式校園，背後都有帽T的身影。每一個年代、每一波潮流，都會用帽T去重新詮釋。

如何挑選帽T？

1. 先看布料與磅數

厚磅（400g以上）挺度好、保暖強、版型更立體；薄磅則輕盈舒適、適合香港的春秋與冷氣房。

2. 選擇符合自己風格的版型

Oversized適合街頭與個性穿搭；Boxy俐落短版適合高腰下著；Regular則最百搭安全。肩線落點也會大幅影響整體比例。

3. 注意細節設計

帽體是否立體、前袋大小是否順手、抽繩材質、羅紋長度、車縫線位置、刷毛或不刷毛，都是決定質感的關鍵。

4. 看品牌的DNA是否符合自己需求與喜好

有些品牌強調高磅美式、有人主打極簡質感、有人偏軍工裝，也有人提供做舊濾鏡或奢華感。挑帽T就像挑音樂，找到符合你節奏的品牌最重要。

連帽衛衣推薦

1. Supreme 2025秋季 Box Logo

Supreme 2025年秋冬季全新Box Logo Hooded Sweatshirt系列，共有8種配色。

該系列採用加拿大製造、重磅十字紋背面拉絨，質感厚實、保暖性佳。胸前的Box Logo以刺繡方式呈現，袖子上則繡有羅馬數字「2025」，象徵本季特別年份。值得注意的是，這次是品牌首次將「樹葉迷彩」元素運用到Box Logo連帽衛衣上，使經典設計注入嶄新視覺樣貌。

2. PALACE x UGG x Looney Tunes

Palace繼與Nike推出城市限定系列後，再度玩出新花樣！這次找來UGG和Looney Tunes共同推出三方聯名，把街頭、舒適與卡通幽默結合成一個充滿玩心的系列，不只帶來鞋款也帶來服飾聯名。

而在服飾的部分，寬鬆剪裁的帽T加入樂一通卡通插圖與Palace式的街頭語彙，既保留滑板文化的鬆度，也增加童趣。三方Logo的結合不會過度浮誇，反而像是一種懂的人才會懂的細節設計。

3. NOCTA – Fleece CS Hoodie

NOCTA的Fleece Hoodie是那種「你穿得越久越離不開它」的類型。

NOCTA – Fleece CS Hoodie（Nike官網）

這款NOCTA套頭上衣採用專屬Fleece材質搭配反光滾邊、Swoosh矽膠標誌及標準NOCTA品牌標誌，讓整體風格獨具，而且具有高度舒適感；布料不僅軟但也挺，拉鍊、袋口、帽體線條都很乾淨，沒有多餘設計，它的魅力是把運動 x 街頭 x 高級感三件事做到平衡。

4. CLOT - Vintage"30" Hoodie

CLOT 2025秋冬系列「Path Never Taken」延續品牌一貫的東西融合語言，從未知旅程與生活軌跡中擷取靈感。本次亮點單品Vintage“03”Hoodie，以經典2000年代街頭廓形為基礎，重新詮釋復古年代的粗獷質感。

連帽衛衣採用厚磅棉料製成，透過特殊洗滌與仿舊處理，使布面呈現自然褪色與使用痕跡；背面加入精緻做舊細節，使整件單品具備「穿過時間」的層次感。胸前標誌性的骰子貼飾象徵勇於擲出人生的一步——即便走上少有人走的路，也依然保持CLOT式的態度與運氣加成。Vintage“03”Hoodie不僅重現品牌早期的街頭符碼，更進一步將過去與未來連結，打造出兼具收藏價值與日常穿搭性的重點單品。

5. Carhartt WIP – Hooded Helix Sweatshirt

帽T一直以來都是Carhartt WIP的定番品項，而今年的新品項之一，也有一款以水洗設計為主要方向的帽T，並且帶來了水洗灰色以及水洗深藍色。本件帽T以寬鬆的Balloon Fit版型打造舒適又具有份量的輪廓，使用未刷毛的棉質面料，呈現更乾爽、貼近工裝本質的觸感。

Carhartt WIP – Hooded Helix Sweatshirt（Carhartt WIP官網）

而這款帽T也有採領口按扣式設計，可依造型調整領口開闔；前方配置袋鼠口袋，並以招牌Logo標籤點綴，低調卻具辨識度。整體是Carhartt WIP特有的實用性與街頭感交融，非常適合作為日常外出或層次穿搭的核心單品。

6. NEIGHBORHOOD – 2025 秋冬刺繡 Hoodie

長青街頭潮流品牌NEIGHBORHOOD，今年秋冬繼續延續了品牌一貫的美式、軍裝、重機等風格呈現最新系列。

而其中也太來了簡約的帽T單品，不過在簡約之中，也加入了品牌名稱簡寫NBHD的刺繡字樣，增加了更多單品中的細節之處。且整體使用重磅製作，讓衣服力挺之餘，也具有保暖功用和視覺效果。

7. KITH – Ninja Fleece Hoodie

KITH的年度Cyber Monday Program™今年將繼續以全新方式呈現經典刺繡Logo。

為迎接假日季正式開跑，KITH以Kithmas專屬配色打造了2025年的限量系列，系列以長袖衛衣與帽T為主角，推出多款專屬色選，搭配經典的KITH Box Logo刺繡呈現工藝。配色靈感取自KITH經典色盤，包括Black、Nocturnal、Stadium與Essence。本次八款單品，從天鵝絨、獵豹紋馬毛，到傳統的同色系刺繡，構成可輕鬆融入日常衣櫃的多樣陣容。

8. MERTRA – Ninja Fleece Hoodie

新銳品牌MERTRA，因為他們拍攝了許多極具創意性的品牌和單品宣傳影片，加上因為推出可因溫度而變色的羽絨外套，以及特殊版型等等，於近幾年在社群上爆紅，成為不少年輕世代們的心頭好。

而MERTRA推出的其中一款Ninja Fleece帽T，就在帽T中加入了可拉至口鼻處的拉鍊，營造忍者敢；另外則是在材質上選用了抓絨材質，並以不規則的灰色配色，打造出保暖又具備視覺效果的單品。

相信看完以上多個品牌的帽T單品推薦，大家對於接下來的冬天衣物購入，應該有一些新的選擇與想像，包含Supreme、CLOT、PALACE、Carhartt WIP、NOCTA、NEIGHBORHOOD、KITH和MERTRA等八個品牌，都歡迎大家多多體驗，讓自己成為街頭穿搭中的亮眼焦點。

