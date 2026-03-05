Travis Scott手上價值1600萬元的Richard Mille腕錶 全球限量35隻

在早前的巴黎時裝周期間，Travis Scott首次參加了Hermès大秀，除了全身的打扮是焦點以外，Travis手腕上的錶款更是成為了眾家媒體追逐的最大亮點。原因是因為，這款由高端鐘錶製造商Richard Mille打造的最新頂級作品「RM 75-01 Flying Tourbillon Sapphire」，以其稀有性、工藝感受到全球收藏圈與時尚圈的高度關注，售價也超過200萬美元，可說是真正的奢華。



據多個錶界資料來源指出，RM 75-01的全透明藍寶石款約落在201.8萬美元左右（約1580萬港元），而搭配彩色藍寶石（如蔚藍或淡紫色）底蓋的版本則更接近225萬美元以上（約1760萬港元）。當然，非官方的市場行情，甚至有可能來到300萬美元（約2350萬港元）的溢價行情。

透明藍寶石殼體：超過千小時的極致工藝

Richard Mille這個品牌自創立以來就以科技與美學並存著稱，結合精密機械與前衛材料的設計讓它在短短幾十年裏一路登上高級製錶之巔。RM 75-01的錶殼完全以人造藍寶石水晶打造，從錶圈到錶背都透明可見，光是加工就需要超過1000小時的精細打磨與切割，因為藍寶石水晶的硬度僅次於鑽石，加工難度極高。這種極致的透明設計，不僅讓佩戴者可以從任何角度欣賞內部機芯結構，也像是將機械心臟暴露在光影之下，將錶款本身推向近乎藝術作品的境界。

在這種透明殼體的襯托下，RM 75-01的機芯也是其價值所在：瑞士製的手動上鍊機械機芯搭載飛行陀飛輪與鏤空結構，結合飛行式發條盒與精密齒輪組件，讓原本就極具機械魅力的結構在透明殼內彷彿懸浮於光影之間，視覺效果極具戲劇性。這種設計靈感甚至融入了哥德式建築的肋狀線條與比例元素，在細節與整體美感上追求一種前所未有的平衡。

RM 75-01系列並非單一版本，而是包含三種不同配置，其中兩款結合透明與彩色藍寶石水晶底蓋，每款限量10隻，而全透明錶殼版本則限量15隻。如此稀少的限量策略，不僅確保了每枚腕錶的獨特性，也讓RM 75-01在收藏市場上擁有極高的討論度與溢價潛力。

有別於一般高端時計單純透過貴重金屬或寶石增值的做法，RM 75-01的價值更多來自設計與技術上的極限突破——對透光材質的掌握、對機芯與殼體結構的重新思考，以及對細節美感的雕琢，讓它既是時計也是一種雕塑般的存在。

這也解釋了為什麼即便價格已遠超200萬美元，依然引發收藏家與時尚圈的瘋狂追捧。對於Travis Scott這樣的全球知名人物來說，選擇佩戴RM 75-01絕對是一個能夠完美體現自身極致品味的展現，也讓我們再次看到高級製錶藝術與當代街頭、時尚、音樂文化做了一個有機結合。當然，也再次看見了Travis Scott的驚人財力啊......

