Nike Dunk X Off-White 'The 50'全系列波鞋發佈　8月9日開放預購

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近來，在社交媒體上動作頻頻的 Off-White 主理人、Louis Vuitton 男裝藝術總監 Virgil Abloh 先前分別在洛杉磯、紐約、亞特蘭大、米蘭和巴黎等城市同步放送 Off-White x Nike Dunk「The 50」的系列形象廣告，如今，也正式地迎來了這 50 雙鞋的全貌。被美國伊利諾伊州本地人暱稱為「Dear Summer」的「The 50」，是 Virgil Abloh 與 Nike 自 2017 年合作「The 10」系列後以來，數量最多的聯名項目。

從一開始各家媒體推測的 20 雙鞋到現在正式發佈的 50 雙鞋，Off-White 與 Nike 致力在同一雙鞋上，透過合計 48 種不同的鞋帶、鞋舌、鞋墊，甚至是束帶的編號來營造聯名系列的風格。

「The 50」全系列細節圖，編號1/50和50/50在主色和配色上都有驚喜，勢必成最搶手鞋款！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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系列也透過束帶的編號來對應不同材質的混合、搭配：

編號 2-10、編號 21-30 與編號 41-49 使用的是皮革（Leather）與帆布（Canvas），並搭配不同顏色的線與吊牌來呈現。

編號 11-20 與編號 31-40 使用的是絨布（Hairy Suede）與皮革（Leather），並搭配不同顏色的線與吊牌來呈現。

值得一提的是，編號為「01/50」、「50/50」並不是像是其他 48 雙採用的白色與淺灰色，而是使用了全黑色與全白色，並且將 Swoosh LOGO 「漆」上了帶金屬感的銀色增加了整體的設計感，想必又會成為大家重點追求的鞋款。

全系列鞋款將於8月9日向部分 SNKRS 會員發出活動邀請。

Dappei 結語 :

搭編在找相關資料的時候，看到國外論壇底下有人留言，「這可能是史上最大的合法搶錢計畫了。」直接被他說出了大家的心聲！

同場加映：2021年10大聯乘球鞋　Supreme × Nike再現　Off-White再推新款？（點擊放大欣賞）▼▼▼

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同場加映：【天價波鞋】成交價最高的五對球鞋　Michael Jordan有兩對上榜？（點擊放大欣賞）▼▼▼

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先別管束帶要不要拆了，Off-White x Nike 聯名攻勢再起，Rubber Dunk 即將登場！

原文：史上最大的合法搶錢計畫！Off-White x Nike Dunk「The 50」全系列細節圖流出，趁現在挑好你想要的鞋款！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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