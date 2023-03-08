國際婦女節｜韓國攝理教主性侵教徒：為何眾多女性成邪教獵物？

韓國攝理教教主鄭明析涉嫌性侵來自澳洲、日本、台灣等地多名女性，近日引起國際社會的高度關注。女性權益在韓國低落，難免令人質疑社會保護女性不力。不少研究指出韓國邪教的受害者大多數是女性，箇中原因是什麼？



韓國異端宗教派系問題近日因Netflix一套講述該國宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》而再度引起外界關注。除香港以外，台灣方面最新揭發網紅阿滴和滴妹也曾是該教教徒，而當地遭教主性侵的受害者可能多達上百人，台大、政大都傳出有女大生受害。

現年78歲的鄭明析，以傳教之名誘騙女信徒獻身，Netflix記錄片引述受害者指，鄭明析曾一晚侵犯50人，目的是要讓女信徒都屬於自己。有教會人士出面指控鄭明析在教會特設「選妃部門」，更利用女信徒來挑選身高170公分又漂亮的年輕女性，並向她們提供與教主獨處的機會，若女信徒能成功找到漂亮的女生獻給教主，就會獲得好處，包括金錢獎勵或晉升為講道師。

鄭明析涉嫌性侵的台灣受害者或多達上百人，台大、政大都傳出有女大生受害。(Getty)

現時，外界一方面批評鄭明析的惡行，並將矛頭指向攝理教等異端宗教；另一方面，不少人亦斥責受害的女信徒愚蠢、容易受控制。信仰可以使人堅強，但同時也是一個人的軟肋，鄭明析透過教義，潛移默化令女教徒難以違背「神」的旨意。然而，事實真的如此嗎？女性又為何成為韓國異端宗教的目標？

藉問卷調查、「卧底」其他教會接近目標

目前仍無法統計這些神秘宗教組織的女性信眾是否佔大多數，專門研究韓國宗教的釜山基督教長老會大學教授卓志日（Tark Ji-il）表示，連實際的信眾人數也無從稽考。他還推斷，韓國這類不受主流教會承認的神秘宗教組織高達逾百個。它們的教義多移植自基督教，卻與主流教會迥然不同。例如「救援派」提倡：「只要獲得一次神的救贖，以後不管做什麼都可以上天堂」，與傳統基督宗教的觀念相悖。

若從韓國以往的相關新聞、疫情數據、網上流傳片段、媒體披露訊息、受訪信眾背景、專家觀察等輔證，可以推敲單身、女學生或職場女性正是攝理教、新天地教會等異端宗教組織的主要目標對象。

鄭明析以傳教之名誘騙女信徒獻身，近日在多國引起關注。(Netflix預告片截圖)

例如，早於2020年2月下旬韓國爆發新冠疫情之初，當地確診者多為女性。根據韓國社會政策專家、關西外國語大學教授吳寅圭當時分析，大部份爆發疫情的國家或地區，多數病人是50歲以上男士。但韓國的疫情數據，卻以20多歲的女性為主，佔比逾62%，可說是孤例。這與當時的新天地教會群組密切相關，因該異端宗教群組的信眾以女性居多。

吳寅圭認為，女性之所以成為韓國異端宗教的目標，與當地社會女性地位低落、許多女性患有抑鬱及有情緒問題相關。有前異端宗教教徒也表示，他們會找一些「看起來較軟弱」的對象，譬如較沒自信的女性，然後慢慢遊說她們訴說心底話，逐漸建立友誼，並利用《聖經》故事勸導，藉此激勵傳教對象。

對女信徒施以性剝削手段也曾發生於韓國多個異教組織，有些教會更專向年輕貌美的女性埋手。教主自稱是救世主轉世，藉此性侵女信徒或哄騙她們性交。例如，1982年創立「萬民中央教」的教主李載祿，於2018年因性侵八名女信徒，被判入獄十五年。

為何邪教的目標大多為女性？(Getty)

為了讓女性放下戒心，許多異端宗教會透過街上做問卷調查、潛入其他教會，借機接近目標對象。有中學期間加入這些教會的女性指出，教徒會隱瞞身份接近學生，以提供免費舞蹈課或結他課為名，帶他們到學校附近的活動中心。及後，她們才發現教會刻意在學校附近開設中心，招攬信徒。

職場背負重壓 致尋求宗教慰藉

女性易於成為邪教的獵物，與女性在韓國社會面對的待遇、「厭女文化」也離不開關係。2022年，《經濟學人》發表的「玻璃天花板指數」（Glass-ceiling index）調查了29個先進工業國的職場生態，當中韓國的排名墊底，被認為工作環境對女性最不友善，這亦是韓國連續第10年在排名上忝陪末席。調查還指出，韓國女性每年掙到的工資平均較男性低31.1%，為一眾先進工業國中差距最大。

這些職場上的不平等待遇令女性背負沉重壓力，影響生活質素及精神健康。職場騷擾、婦女遭跟蹤、「Ｎ號房」等網絡欺凌及性侵事件不絕於耳。女權運動由上街和平示威有演變至近年激進女權運動之勢，甚至「仇男」的反向性別歧視也越見明顯。

雖然，韓國早於上世紀70、80年代踏上經濟發展快車，民眾生活質素已經大大改善，自殺問題卻一直困擾着這個亞洲較富裕的社會，年輕女性自殺率上升情況更令人憂慮。2020年韓國每10萬人口自殺人數23.5人，為OECD平均值（10.9人）的兩倍以上。其中，20多歲女性自殺率同比增加16.5%，每10萬人有19.3人。

有調查指出，韓國被認為在29個先進工業國中，工作環境對女性最不友善。(Getty)

面對龐大的工作和生活重擔，很多女性會想辦法紓解壓力。着重集體主義、講求信眾間心靈溝通的宗教團體，自然容易吸引她們。有外國調查指出，全球七成邪教信徒為女性。不少人願意參與宗教聚會，因為在教會可以認識新朋友，與教友傾訴心事。

韓國很多教堂可以容納數以千計的信眾，俄亥俄州聯合神學院韓裔教授朴昇浩指出，大型教堂讓信眾聚集及產生「真空效應」（vacuuming effect），「愈多信眾聚集起來，大家就愈開心。」

韓國邪教問題嚴重，涉及的刑事案及醜聞來自世界各地，而且越揭越有，揭之不盡。有統計指，韓國約有四分之一的人口信奉基督教，數百萬人屬於異端教派，而被主流基督教定為邪教的教派主要有五六個，包括攝理教、新天地教會、母親上帝、萬民中央教會及恩惠堂。而且，很多教派都輸出國外，信徒遍及世界各地，而且不分性別及國籍。

當然，不論主流或異端教派，難以排除信徒在教會中得到精神慰藉。在韓國民主社會「宗教信仰自由」的信條下，除了正當的宗教組織，有斂財及人身侵害成分的邪教一直難以禁絕。轟動國際的攝理教教主鄭明析性侵事件，不僅再次揭示韓國社會根深柢固的異端宗教問題，還說明這些問題經已滲透世界各地社會，不得不及早警惕。