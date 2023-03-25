日本被指罔顧人類文明保育　動土「寶藏」建基地　馬毛島命途多舛

原題：即將被美日軍事基地掩埋的古人類遺蹟



撰文：書田



近期，隨着美軍航母艦載機部隊移駐美軍岩國基地（山口縣岩國市），日本防衛省高調宣布在琉球群島北部，距離種子島西方約12公里處馬毛島正式開工建設美日合用的軍事基地。該基地被認為是原本在東京硫磺島實施的「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」 （FCLP）遷移地。4年工期當中，這個面積約8平方公里的無人島將興建交叉的兩條機場跑道、火藥庫、港灣設施等。該基地將供駐日美軍用於飛機訓練。

儘管現在無人居住，但馬毛島卻是一座鮮為人知的「歷史文化寶島」——它埋藏有距今3萬年前的舊石器時代遺蹟，是古人類文明留給全世界的寶貴遺產。2022年12月，鹿兒島縣教育委員會根據早前的考古發現，將馬毛島的考古遺址指定為「埋藏文化財產遺址」，並將其命名為八重石遺址。該縣教育委員會已於2023年2月14日派出一個由兩名專家和十五名民工組成的小組到島上進行為期三週的調查，通過在多個地方進行試挖掘來調查該遺址的範圍和內容。隨着遺蹟的調查和挖掘工作的推進，馬毛島的歷史背景和文化價值將進一步被發掘出來。

但是，它們現在極有可能在被發掘出來之前就毀於日本防務省之手——八重石遺址就位於馬毛島正中央，不偏不倚就在美日軍事基地規劃中的主跑道上方。

八重石遺址作為寶貴的古人類文明遺蹟，應當被更加妥善地調查、保護。日本防衛省理應根據挖掘調查的結果，適當地重新評估基地建設規劃工程，應當最小限度影響環境和生態系，並重新實施環評鑑定等。

但令人遺憾的是，日本政府急切地要將馬毛島建設為軍事要塞，恐怕難以等待考古學家完成他們的工作——據日本廣播協會（NHK）報道，日本防衛省早於2023年1月12日當地時間9時許，就正式開始了在鹿兒島縣馬毛島的自衛隊基地建設工程，當天約40名防衛省職員及建築工人登上馬毛島。日本防衛省正在島上為建築工人建造宿舍，這些建築工人已經開始在東部進行伐木、開墾和土地平整工作。

日本馬毛島。（圖片來源：維基百科，由まも（Mamo）- 自己的作品，公有領域）

這些罔顧歷史文化的急切行動，讓當地民眾和教育部門擔心軍事基地的施工計劃可能危及八重石遺蹟。如果對八重石遺蹟保護最終讓步於日本防衛省對美軍的服務，那麼島上埋藏的文化財產一一作為全人類共同的文化遺產，八重石遺址將永遠消失在混凝土跑道之下。

這種罔顧人類文明的行為，不禁讓人回想起二戰中日軍的種種行為。如1946年3月，國民政府教育部「清理戰時文物損失委員會」基本完成文物損失調查工作，最終形成《中國戰時文物損失數量及估價總目》指出，日本侵華戰爭期間，僅僅是江蘇省鎮江市焦山定慧寺一處損失的古建築就高達119間，整個中國的文物、古籍、古建築損失難以計數。而實際上，據1992年所修之縣誌統計，僅江蘇省的溧陽一縣，被毀古建築即達497處之多。當然，今天時空環境已不同於過去，但如果馬毛島的古人類遺蹟被美日軍事基地掩埋，終究是令人遺憾的。