停擺近30年廣州賽馬再開跑　無博彩禁下注　揭上世紀輝煌發展歷程

馬年春節剛過，廣東省會廣州市就出了一樁和馬有關的大新聞：停擺近30年的賽馬將再度開跑。



據人民財訊報道，2月26日召開的廣州從化區高質量發展大會上，香港賽馬會宣佈，從化馬場常規性國際標準速度賽馬賽事將於2026年10月上演。圍繞該賽事及團體賽事，還將打造一系列馬匹主題的文體旅及嘉年華活動。

界面新聞引述香港賽馬會方面消息進一步披露，從化馬場將於10月31日開始舉辦賽馬活動。賽事將沿用與香港同樣標準，由世界一流練馬師訓練的賽駒搭檔國際頂尖騎師出賽，並根據國際標準賽事規則和監管機制進行。

2026年1月廣州兩會期間，廣州市發改委主任吳薩就表明，今年廣州將推動從化馬場舉辦常規性國際賽馬賽事，謀劃「具有大灣區特色的賽馬運動」。

「廣州賽馬運動再開閘」登上微博熱搜後，不同群體反應各異。「00後」年輕人好奇，廣州什麼時候有過賽馬？當年體驗過賽馬的居民則擔心，重啟賽馬將再度助長賭博風氣、敗壞社會道德。

廣州賽馬的前世今生

上世紀九十年代，廣州曾舉辦過長達七年的賽馬運動，一度發展得如火如荼。

微信公眾號「賽馬世界」梳理的資料顯示，當時廣州市政府經過調研認為，利用賽馬這個世界公認的體育形式籌措社會資金，是一條可以借鑒和嘗試的新路子。1993年1月，廣州賽馬會成立，時任廣州市長黎子流擔任理事會名譽主席，廣州市各主要職能部門和各區主要負責人大多成為賽馬會理事。

1993年1月28日，大年初六，廣州賽馬場舉行首場試賽馬。賽馬會看台設計可容納4萬人，首次賽馬日只發行1萬2000張門票，最終卻有2萬5000名觀眾進場觀看。比賽設置投注環節，首場比賽投注額就達60萬元（人民幣，下同）。

2月20日，廣州舉辦了第二次賽馬，現場仍然爆滿，投注額過百萬。兩次賽馬過後，中央派來調查組，廣州賽馬會第一次停賽。在等待調查結論的過程中，廣州還在5月舉辦了第三次賽馬。

5月中旬，中央調查結論下達廣州。7月3日，第四次賽馬開跑，廣州賽馬會在場內宣傳：「中央批准廣州繼續賽馬」、「堅決貫徹中央指示精神，開展有中國特色的賽馬活動」。

此後，廣州賽馬運動一路加速。鼎盛時期，廣州賽馬一周有三次比賽，投注額最多時超過1200萬元，廣東各地陸續出現上百個投注點。

隨着賽馬運動影響力持續擴大，博彩相關弊病也日益凸顯。1995年，廣州賽馬會爆發惡性作弊事件，看台觀眾為表抗議在比賽結束後拒絕離場，最終警方介入。

1999年，因難以擺脱博彩性質、非法投注等問題，廣州賽馬活動被叫停。兩年後，原廣州賽馬娛樂總公司總經理黃啟恆因受賄罪和挪用公款罪被有期徒刑19年。

從1993年至1999年，廣州共舉行了757場賽馬。廣州賽馬退出歷史舞台後，1992年建設的廣州賽馬場逐漸成為餐廳、家居和汽車銷售門店的雲集之地，但生意一直不温不火。

25日，經過長達八個多小時的243輪激烈競價，越秀地產以超236億元的高價拍得廣州馬場地塊，摺合樓面地價約8萬5489元/平方米。未來馬場地塊及周邊片區將打造成為連接珠江新城CBD和金融城的橋樑及中心地帶。

穗港兩地深化馬產業合作

位於廣州市區的老馬場不復存在，但2018年啟用、地處廣州東北部的從化馬場，如今已是中國境內最大規模、最高標準的純血馬飼養訓練中心。這和近年來應粵港澳大灣區發展規劃需求，穗港兩地深化馬產業合作有關。

2019年印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出「推進馬匹運動及相關產業發展，加強香港與內地在馬匹、飼草飼料、獸藥、生物製品等進出境檢驗檢疫和通關等方面的合作」。2025年底發布的廣州「十五五」規劃建議也提出，「深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈」。

據統計，自2018年8月粵港跨境馬匹常態化運輸以來，經廣州海關進出境的馬匹超4萬匹次。其中，2025年前七個月廣州海關共監管進出境馬匹5927匹次，按年增長28.6%。

由香港賽馬會興建的從化馬場佔地150多公頃，擁有四條跑道、12棟馬房、馬匹醫院、馬泳池等設施，最多可容納超1100匹賽馬同時馴養。2021年，香港賽馬會與廣州市政府簽訂框架合作協議，以從化馬場為核心打造「穗港馬產業經濟圈」。

香港賽馬會駐從化馬場策騎員張健威介紹，從化馬場配備了很多香港所沒有的設施，例如可以讓馬匹小休、放鬆的放草場，以及水力行馬機和跑步機等。

中新社引述張健威說法稱，和香港相比，從化地方大、設施好、空氣清新，馬匹在這裏更自在，狀態也更好，長期訓練後成績會有進步。因此很多練馬師都會安排馬匹在從化訓練，這裏訓練的馬匹數量正在增加。全球最佳短途馬王「嘉應高升」，如今一年裏有一半以上時間都在從化訓練。

目前，投資40億元的從化馬場二期工程已全線完工，從化馬場可容納9500人的大看台也已經竣工。

不能下注，還有人看賽馬嗎？

眾所周知，香港賽馬與博彩掛鈎，博彩市場是港府財政收入來源之一。接近廣州政府方面人士透露，從化馬場賽事會定位為純演示性速度馬術比賽：「沒有博彩、不能下注。」

不過，不少中國網民並不看好與博彩脱鈎的賽馬運動能成功。有微博網民質疑，如果不能下注：

「有多少人會主動去看賽馬？」

「沒有賭馬，賽馬產業鏈根本跑不通」



也有人指出，網路時代要禁止賭馬難度翻倍，「大家都不是傻子，你敢開賽馬就有外圍盤或者境外盤，加上現在網路支付，不用想都知道這比以前的傳播力更嚇人，更隱蔽」。

每日經濟新聞引述中山大學嶺南學院經濟學教授林江分析，上世紀90年代廣州賽馬的核心問題在於，當時賽馬與博彩高度綁定，同時缺乏清晰的法律框架；其次，當時地方探索實踐的步伐快於國家制度設計，如果處理不當，容易滋生灰色資金與監管風險。

林江認為，2026年重啟賽馬，更像是一個制度成熟後的試點升級。這背後有三層邏輯：一是粵港澳大灣區融合進入深水區，從化馬場本身就是香港賽馬會在大陸的重要佈局；二是大陸體育產業有從競技體育向體育消費經濟轉型升級的需求，賽馬是一種高附加值體育消費業態，可以帶動文旅、會展、高端消費以及馬產業鏈的形成；三是監管能力今非昔比，在數碼監管、金融穿透監管、大數據風控以及香港成熟賽馬管理經驗輸入的背景下，風險可控程度顯著提高。

他在接受界面新聞訪問時補充，從化馬場應從單純的賽馬場升級為馬產業綜合體，打造馬匹繁育、馬匹訓練、馬術教育、文創產品、體育傳媒等馬產業鏈。

去博彩化的賽馬，能不能跑起來？時隔近30年，廣州要為這項久違的運動再探一條新路，無論結果如何，外界都將拭目以待。

