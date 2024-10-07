2025中學學位分配辦法出爐　自行分配學位階段1.2至1.16交表

【升中派位】2025年度9月入學的中學學位分配辦法內容已經公布，家長可以於2025年1月2日至16日期間向心儀的官立或資助學校提交自行分配學位申請，而中學統一派位將於2025年4月上旬至5月上旬期間選校。自行分配學位及統一派位結果將於2025年7月8日公布，家長需要於2025年7月10日及11日為子女辦理中一註冊。



兩份《中一自行分配學位申請表》將於2024年12月上旬派發，供家長填寫首選及次選學校，並向心儀學校提交申請。另外，現時中入一學申請已經電子化，家長可以於2024年11月中旬起登記或登入「中一派位電子平台」，以「智方便+」帳戶透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請。

更多有關2025年度9月入學的中學學位分配辦法內容，各位家長可以瀏覽「中一自行分配學位2025｜申請表格教學＋計分攻略｜附升中時間表」及「中學統一派位2025｜甲乙部填表攻略＋解釋升中派位機制及隨機編號」

2025年度中學學位分配辦法時間表

2024年12月上旬：派發《中一自行分配學位申請表》及相關文件、家長登記「中一派位電子平台」家長帳戶

2025年1月2日至16日：參加派位中學接受中一自行分配學位申請

2025年3月或之前：個別中學安排面試甄選學生

2025年3月31日：參加派位中學通知自行分配學位正取學生的家長

2025年4月上旬：派發《中一派位選擇學校表格》及相關文件

2024年4月8日：回覆非參加派位直資中學是否保留學位（如適用）

2024年5月上旬：學校遞交家長已填妥的《中一派位選擇學校表格》

2024年7月8日：公布中學學位分配結果

2024年7月10日及11日：學生到獲派中學註冊

2024年7月15日（暫定）：中一入學前香港學科測驗（如適用）