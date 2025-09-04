《香港01》學生國民教育講座　國安導師謝海發談國家安全重點領域

國家安全愈見重要，國家安全教育地區導師謝海發早前到黃埔宣道小學與學生分享國安教育，他深入淺出地向學生講解國家安全的含意及20個國家安全重點領域。



謝海發向學生講解東江縱隊如何在日戰時期全力支援祖國抗日。

謝海發教授擁有會計師及法律的專業背景，他是山東省政協委員、青年發展委員會委員、國家稅務總局港區稅務專家、珠海市財政金融庫專家、九龍城撲滅罪行委員會委員，曾於2022年榮獲「香港十大傑出青年」殊榮，致力於推動社會發展與青少年培育。

謝海發首先向學生講解國家的基本概念，指出國家是由人民、領土、主權及政權四部分組成，而國家安全則是指國家政權、主權、統一與領土完整、人民福祉、經濟社會的可持續發展及其他重大利益，能處於無危險、不受內外威脅的狀態，同時具備維持此穩定狀態的能力。

國安法保障市民安全

他強調，國家安全的根本是為人民福祉而設，並需依靠人民的力量，構建穩固的群眾基礎，使市民能安居樂業、休養生息。他以《香港國安法》為例，說明立法初衷是保障包括全港居民在內的人民安全。

加入抗日戰爭勝利80周年、東江水供港60周年事例

在介紹20個國家安全重點領域時，他涵蓋了政治安全、軍事安全、領土安全、文化安全和資源安全等，舉例今年是抗日戰爭勝利80周年，期間由中國共產黨領導的東江縱隊全力支援祖國抗日，保障了國土安全。

今年適逢東江水供港60周年，謝海發亦向學生講解東江水供港的原由，他提到東江水自1965年開始輸往香港，國家保障了本港居民有足夠和穩定的供水，與資源安全相關，讓市民安居樂業。

在講解「一國兩制」時，他特別以「老師和班長」的例子比喻，形象解釋國家與香港的關係，指出如班長未能有效協助老師管理班級，老師便有責任重新安排適任人選，讓學生更易理解國家在維護整體利益上的角色。

謝海發指出，國家是由人民、領土、主權及政權四部分組成。

網絡安全風險不容忽視

最後在談及網絡安全時，謝海發表示，網絡安全涵蓋預防黑客入侵、非法使用和數據破壞等問題，並提醒學生需提高警覺，識別虛假信息、仇恨言論、網絡起底等不法行為，學會保護個人私隱，防止誤信詐騙或成為網絡罪行的受害者。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

