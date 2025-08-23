IB收分｜IB狀元滿分係幾分？成績計算方法係點？附八大IB收分數字

IB（International Baccalaureate，國際文憑大學預科課程）近年廣受家長歡迎，為一眾學生提供多元化的升學途徑，而IB放榜亦備受關注。不過，IB滿分是幾多分？要考獲多少分才是IB狀元？IB成績如何計算呢？IB學生如希望以非聯招方式（Non-JUPAS）方式考入本港八間公營大學，又要分別考獲幾多分呢？下文將為各位一一解答，並附上本港八間公營大學的IB收生分數資料。



IB 放榜日子

IB 放榜日子為每年的7月6日，而考試期則是每年的4月至5月之間。

IB 成績的計算方法

IB 考生需要從六大學科組別分別選修一科，即總共報考6科，每科評分為1至7分，即考生最多可以獲得42分。

另外，IB 考生必須完成3個必修核心科目，包括知識理論（Theory of Knowledge，TOK）、拓展論文（The Extended Essay，EE）、及創造、行動與服務（Creativity, Action, Service，CAS）。其中，IB 考生可以從知識理論（TOK）及拓展論文（EE）取得最多3分的額外分數。

IB 滿分定義及 IB 狀元分數

IB 考生最多可以從考試取得42分，及最多可以從知識理論（KOK）及拓展論文（EE）取得3分，換言之滿分為45分，亦是成為IB狀元需要取得的分數。

本港八大IB 收生成績分數

香港大學（HKU）

提供了各課程的IB Diploma（IBDP）的預期收生下限分數（Expected Lower Boundary for Admissions），分數介乎32至43，熱門課程如內外全科醫學士及牙醫學士分別為43分及41分。

中文大學（CUHK）

基本入學要求為30分，以及英文和中文科分別取得4分或以上。個別學科設有選科要求，而學院會視情況豁免學生中文成績要求。

科技大學（UST）

學院制收生分數不低於34分，課程制收生分數則視乎個別課程，分別不低於36至42分。

理工大學（Poly U）

過去數年的收生分數不低於32分，預期可以考獲30分或以上的考生並會獲考慮邀請進行面試。

城市大學（City U）

根據2024年的收生數字，獲錄取的 IB 考生的下四分位數及上四分位數分數分別為 31 分及 36 分，分數已計算知識理論（KOK）及拓展論文（EE）部份。

浸會大學（HKBU）

未有提供相關資料。

嶺南大學（LU）

未有提供相關資料。

教育大學（EduHK）

根據2024年的收生數字，獲錄取的 IB 考生的平均分數為 30 分，分數已計算知識理論（KOK）及拓展論文（EE）部份。