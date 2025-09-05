校園天地｜「螢火薈萃　藝綻光芒」　薈藝嘉誠25綜藝晚會

為慶祝藝術教育重要里程碑「薈藝嘉誠」邁入第25屆，東華三院李嘉誠中學日前盛大舉行「螢火薈萃 藝綻光芒」綜藝晚會。逾百名學子化身點點螢光，以多元藝術形式綻放才華，展現學校「以藝育才」的豐碩成果。（內容由東華三院李嘉誠中學提供）



微光匯聚成星河 藝術教育薪火傳

該校校長歐文素女士在開幕致辭中強調，自2002年首辦以來，「薈藝嘉誠」已成為見證學子發光發熱的重要舞台。她以「螢」為題寄寓深意：「學子如點點螢火，雖微光而能照亮夜空；當群螢共聚，更可織就璀璨星河。」她特別感謝各友校支持及師生團隊的付出，讚揚其熱誠是活動「歷久彌新的靈魂所在」。

東西薈萃 綻放多元藝彩

晚會節目編排匠心獨運，橫跨中西，動靜皆宜；中樂合奏震撼開場： 以《黑神話：悟空》掀起序幕，鑼鼓磅礡重現大鬧天宮氣勢；《漁舟唱晚》雙古箏勾勒江南水鄉暮色；《花木蘭》琵琶協奏則演繹巾幗英雄的柔情與驍勇。聲樂與戲劇扣人心弦： 女聲合唱《新的一天》、《承載著光》傳遞勇氣與希望；合唱《功夫》巧妙融合武術哲思，唱出「身似火熱，心似水靜」的秘訣；中文戲劇《變奏》刻畫學生面對個人表現與團隊合作的掙扎。

器樂與舞蹈交織輝映： 敲擊樂《風暴來臨》氣勢磅礴；六手聯彈《迴響》展現鋼琴默契；中國舞《幻》舞動紅與黑的熱情神秘。管樂壓軸氣勢恢弘： 終場由管樂團演繹《柏修斯》的希臘神話史詩戰鬥、《波麗露舞曲》拉威爾經典的催眠旋律，以及《龍舌蘭》的墨西哥歡快節奏，將晚會推向高潮。

合唱團：《新的一天》 歌聲清麗婉轉，情感細膩動人，如晨光初照，喚醒希望與憧憬。（圖片由東華三院李嘉誠中學提供）

薪火相傳 藝術之光永續

「薈藝嘉誠25」不僅是才藝匯演，更是學校藝術教育理念的呈現。學子們以專業技藝與熱情，完美詮釋「螢火薈萃」主題，證明微光匯聚足以照亮舞台與心靈。這份對藝術的熱愛，必將薪火相傳，在未來繼續綻放光芒。

