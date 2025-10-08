校長灼見｜學校締造舞台 · 成就一顆一顆小星星 · 綻放燦爛光芒

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

現今的學校不應停留在只傳授知識的層面，更需提供不同的機會，讓學生在多方面發展，根據他們的才華發光發熱，即使學生面對着有特殊學習需要的挑戰，也能依靠努力和各方的支持，取得優秀的成績，當中能排除及克服障礙的精神，更是值得學習的榜樣。



凱琳已有很卓越的芭蕾舞成就。（作者提供）

我校的一位小六學生翁凱琳，少時候很內斂，比較怕接觸別人，自從接觸了芭蕾舞就愛上它，就算一星期練習六至七天，約18小時，也沒有想過放棄，再加上凱琳有讀寫障礙，所以比一般的孩子於學習上較困難和慢，但她仍然平衡學業和跳舞，每天放學後先去練習，練習到晚上九時才回家食晚餐，之後再完成功課和温習。雖然凱琳每天很忙碌，但她已鍛練自己為一個自律的孩子，每晚十點半上牀睡覺。現時凱琳已有很卓越的芭蕾舞成就，其中最值得以凱琳為榮就是她奪得Prix D’Europe的金獎並獲得海外獎學金，遠赴外地參加訓練，除此以外，凱琳更獲得學校推薦參加的「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」，真的令全校師生振奮。學校也透過早會及去年畢業禮的英文音樂劇把凱琳的故事與學生分享，盼能成為他們學習的榜樣。凱琳的成長故事證明，即使有一些缺陷，也能追求自己的夢想，只要堅持和努力，完全可以創造屬於自己的成功和無限的奇蹟。

學校提供不同的課外活動，發展學生潛能。（作者提供）

我們深信學校的使命不僅是學術的提升，更需要提供 「無限制」的機會（即不限於名列前茅、被喻為菁英的一群），發掘學生的潛能，讓他們能突破限制，綻放屬於自己的光芒。學校不單提供不同的課外活動，發展學生的潛能，更因學生多來自低收入家庭，缺乏資源，所以積極增取外界的資源，務求超過三成的學生有機會免費學習音樂或運動。

學校提供不同的課外活動，發展學生潛能。（作者提供）

去年學校成功申請參加「賽馬會樂動人生計劃」，計劃已為100名學生提供專業且有系統的木管樂個人及合奏訓練，為約220名學生提供四項運動—田徑、籃球、羽毛球及足球，訓練由奧夢團隊的教練任教，既專業又高水平。此計劃能提供多元的學習體驗和卓越的條件給學生，讓他們無顧慮地發展才華。我校深信每位孩子是獨特，擁有無限的可能性，所以我校堅負重要的使命—為學生締造無數的舞台，只要學生願意，他們定必有自己發揮的空間，追求夢想。

我校堅持信念 「讓孩子一起活在愛•活在樂 · 活在機 · 活在夢」，讓學生感受到全方位的關愛和滿足感，更藉着不同的機會，有動力突破自己去追夢，成為一顆顆閃爍有自信的星星。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

