校長灼見｜與孩子並肩探索世界　在挑戰、嘗試或落敗中看見成長！

文：保良局王賜豪（田心谷）小學畢錦龍校長

在這個瞬息萬變的時代，教育必須與時並進。本校團隊堅持以學生的成長為核心，透過多元課程與體驗，讓孩子在探索與實踐中學會自理、價值觀與跨文化理解。



森林課程。（作者提供）

森林課程一直是學生喜愛的學習環節。孩子們透過耕田、釣魚、木工與烹飪，把課本知識轉化為真實經驗，並在過程中培養自理與珍惜自然的態度。

森林課程。（作者提供）

在一次木工與烹飪結合的活動中，學生嘗試製作雞蛋仔。初次挑戰時，有的同學做出口感欠佳，甚至混入蛋殼。但在老師的引導下，他們不斷嘗試與改良，最後終於成功製作出口感香脆、味道誘人的雞蛋仔。同學之間的鼓勵和分享，讓孩子從中深刻體會到堅持、團結與改進的價值。

課程學習不只局限於校園。去年澳洲交流團中，有兩位同學在寄宿家庭生活時，遇上明顯的文化差異，甚至影響日常起居。學生起初嘗試透過溝通解決，但最後仍需轉換寄宿家庭。雖然過程不易，但在老師與團隊的支持下，他們逐步學會如何在差異中尋找理解與包容。這段經歷，讓學生明白幸福並非必然，更讓他們在跨文化環境中得到難得的成長。

澳洲交流團。（作者提供）

本年度，學校以「國際課程本地化」為核心方向，持續推動課程轉型。第一方面，是將IB課程精神落地實踐，著重語言能力與國際視野。一年級數學與科學單元已引入全英語教學與評估，幫助學生建立雙語思維。英文課堂則加入Puppetry布偶劇，透過角色扮演與互動情境，讓孩子自然掌握詞彙與語法。跨課程活動亦關注「可持續發展」等國際議題，啟發學生嘗試以批判性思維提出解決方案。

第二方面，是全面推動蒙特梭利教學。我們深信「做中學」能讓孩子真正把知識轉化為能力。校園新落成的空中花園設有五感花園、中藥園及水耕系統，讓學生親手體驗自然；數碼運動空間透過VR和人工智能體適能，把科技融入運動；沉浸式學習系統則讓八大行星與香港地理變得更貼近生活。

新學年，我們將推出《Harry Potter》主題跨課程活動，讓學生在魔法故事中培養閱讀興趣與想像力，並延伸至文化理解與國際交流。未來，學生更會走進英國的經典場景，把語言學習、文化體驗與世界連結起來。

空中花園。（作者提供）

我們深信，課程的更新不是追趕潮流，而是為學生的未來做好準備。無論是森林課程與海外交流的實踐，還是IB與蒙特梭利的推動，學校團隊始終以學生為本，讓孩子在語言、視野、自理與探索能力上全方位成長，迎向未來挑戰。

作者簡介：

畢錦龍校長深耕教育近 20年，現任保良局王賜豪（田心谷）小學及思培英語教育服務中心校長，曾擔任保良局林文燦英文小學副校長，主修體育。

兼任學體會（沙田區小學分會）主席等公職，秉持「以愛經營學校」理念，致力發展老師們培育學生愛學習、善解難，成為感恩知徳、勇於承擔、敢於創新的未來棟樑。

