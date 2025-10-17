校長灼見｜新學年學生精神健康關注與校園應對

文：天佑小學校長李喜森

「我們這一班」

新學年已開學一個多月，學生的精神健康再次成為教育界與家長們高度關注的焦點。根據觀察，許多學生在開學初期壓力明顯增大，無論是面對新的學習節奏，還是適應新班級的人際關係，這些轉變都可能成為情緒緊張的誘因。



精神健康不分年齡，從小關注更關鍵

雖然中學生面對的壓力較大，精神健康風險也較高，但小學生的情緒狀況同樣不容忽視。大家普遍認同，學生的情緒問題往往並非一朝一夕形成，很多情緒困擾早在幼稚園、小學階段便已開始累積。因此，要真正照顧學生的精神健康，學校與家庭必須共同努力，從小開始，建立「全階段關注」的意識，才能更有效地幫助孩子健康成長。

（作者提供）

學童的快樂來源與當下的壓力

那麼，怎樣才可以讓孩子真正感到快樂呢？

根據觀察，香港學童的開心來源主要來自三個方面：

1. 和諧的家庭關係

包括父母之間的良好互動、對孩子選擇的尊重，以及以傾聽為主、指導為輔的溝通方式。

2. 足夠的遊戲與休息時間

不宜過度安排補習班，讓孩子有時間參與遊戲、戶外活動，對身心發展非常重要。

3. 良好的人際關係

與同齡朋友建立真誠的友誼，獲得同伴的接納與支持，有助孩子建立自信和正面的自我形象。

（作者提供）

校園精神健康支援活動的設計方向

針對學生在開學初期常見的情緒波動，許多學校（包括幼稚園、小學、中學）都積極設計了不同的精神健康支援活動，幫助學生在新學年找到安全感與歸屬感，營造溫暖而關懷的校園氛圍。這些活動以「班級凝聚力」為核心，例如以「我們這一班」爲主題，由班主任帶領學生進行合作任務、互動遊戲與分享活動，讓學生在玩樂與交流中學習情緒管理與人際技巧。

以下是針對不同年級的具體建議：

小一至小二：建立基本禮貌與溝通習慣

這個階段的孩子表達能力仍在發展，容易因不當言語產生誤會或衝突。因此，活動重點放在教導「有禮貌的溝通方式」，同時幫助新生認識校園環境、熟悉同班同學。透過歡迎活動、角色扮演等形式，讓孩子在愉快的過程中建立安全感與尊重他人的態度。

小三至小四：學習合作與團隊精神

這個年齡的學生開始有明顯的個人想法，合作時容易出現摩擦。可以設計如「班級合作任務」—— 例如全班合力完成一個層層疊作品，每人負責一塊，畫上自己喜歡的圖案，再一起策劃如何堆疊。活動過程中強調「個人與集體的平衡」，讓學生體會到合作的樂趣與價值。

小五至小六：提升溝通與協商能力

高年級學生自我意識強，常因意見不同而產生爭執。學校可設計模擬情境，如「班級活動規劃」、「問題解決角色扮演」等，讓學生在分歧中練習傾聽、妥協與理性溝通。這不僅有助於鞏固同伴關係，也為他們日後面對升中壓力打下良好基礎。

總結與展望：打造全方位的精神健康網絡

開學初期的一連串支援活動，的確在舒緩學生壓力上發揮了正面作用。但學生的精神健康照顧，絕不是短期任務，而是一項長期且需要持續投入的工程。

未來，學校可以持續在課堂中融入心理健康教育，而家長亦需配合，例如降低對成績的過高期望，並增加與孩子的互動時間。當學校與家庭攜手同行，才能真正為孩子建立一張「全方位精神健康保護網」，讓每位學童都能安心快樂地學習、健康自信地成長。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：

李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

