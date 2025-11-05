校長灼見｜愈「快樂」愈高分？拆解「學得開心」與「成績」的迷思

文：天主教伍華小學馮朗校長

作為校長，在每年的學校簡介會或家長面談中，我最常被問到的問題，總離不開一個核心的焦慮：「校長，我看你們學校的學生好像很開心，活動很多元化，但……你們能『谷』出好成績嗎？」



這個問題的背後，往往隱藏著一個在香港社會根深蒂固，卻可能錯誤的假設：彷彿教育是一個天秤，「快樂」和「成績」必然分佔天秤的兩端，一方多了，另一方就必然會少。家長們既希望孩子有愉快的童年，卻又更害怕他們在激烈的競爭中落後。

然而，在多年的教育工作中，我深信這是一個「偽命題」。我的信念是：真正的「快樂」不但不應被犧牲，它反而是達致「卓越成績」的必要燃料。我們要追求的，從來不是那種「沒有壓力的、放任的快樂」，而是那種「因克服挑戰、真正學懂而來的、有成就感的快樂」。

要拆解這個迷思，我們必須先釐清：什麼是我們所追求的「快樂學習」？

它絕非單純的嬉戲、放任或把課堂變得像遊樂場。它是一種更深層次的學習狀態，它包含：因好奇心被激發而帶來的高度專注、因主動探索而進入學習狀態，以及最終解決難題時，那份發自內心、「我做到了！」的真實成就感。

尤其在英語學習這個領域，「快樂」特別重要。因為語言的本質是「溝通」，而溝通最大的敵人就是「焦慮」和「恐懼」。如果一個學生時刻害怕自己的發音被嘲笑、害怕文法犯錯被老師當眾糾正，他就會選擇最安全的做法——沉默，繼而將英文視為一個考試科目，而非溝通工具。

因此，英文的「快樂學習」，關鍵在於營造一個安全和真實的語言環境。「安全」指的是，學生知道自己可以犯錯，並視犯錯為學習的必經之路；「真實」指的是，學生感受到英文是「活的」，是用來講故事、看電影、表達意見的載體，而不只是試卷上一格格的填充題。

在傳統只追求成績的課堂上，教授「食物」單元，學生可能背誦了 "flour"、"cheese" 等生字，默書全對，但到餐廳仍無法點餐。

天主教伍華小學的老師將課堂「搬到」一家真正的意大利薄餅店，讓學生親身參與「全英語薄餅製作坊」。學生充滿「學習動機」。當外籍廚師用英語下達 "Which toppings do you want?" (你想要哪些配料？) 等指令時，學生的目標不再是「應付老師」，而是「我一定要聽懂，因為我想成功做出我自己的薄餅！」

這就是「任務型學習」的力量。學生必須主動聆聽、理解，甚至鼓起勇氣用英語提問："Can I have more cheese, please?"。在這個過程中，"toppings"、"sauce" 這些單字不再是課本上的符號，而是他們手中真實的體驗。當他們捧著自己親手製作、熱騰騰的薄餅時，那份「我做到了！」的成就感，會轉化為對英語的正面情感。

傳統「催谷」追求的是「標準答案」，而我們所說的「快樂學習」追求的是「深度理解」。前者是被動的，後者是主動的；只有主動獲取的知識，才是真正屬於學生的、帶不走的「成績」。當一所學校的制度、課程和文化，都真正聚焦於「激發內在動機」和「促進深度理解」時，「快樂」和「成績」就不再是天秤兩端的敵人，而是攜手並進的夥伴。

馮朗先生現為天主教伍華小學校長。馮校長取得香港大學英語教育學位後，到英國諾丁漢大學取得融合教育碩士學位。馮校長是首位把Micro:Bit帶到香港的教育工作者，並為學界舉辦多次講座及工作坊，讓老師認識運算思維教育。馮校長致力推動課程發展，特別在英文科教學方面經驗豐富，亦積極推動快樂學習的教學理念，激發學生的學習興趣，讓學生在愉快及關愛的氛圍中成長。

