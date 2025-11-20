教育共享｜非華裔學生讀公社科認識中國經濟　立志大灣區發展事業

（文章標題由編輯擬定）

文：伊斯蘭脫維善紀念中學 何秀賢校長

自2021/202年度起公民與社會發展科（簡稱公民科、公社科）成為香港高中優化核心科目之一，旨在培養學生的國民身分認同和國家觀念，透過學習香港、中國及當代世界的課題，建立廣闊的知識基礎，培養多角度思考能力。 為加強學生對中國的認識，學校須於中四至中六期間帶領學生參觀祖國。



由於這是新安排，而本校很多學生為非華裔人士，在安排旅遊證件或簽證時都會遇到不少問題，另外，行程中膳食安排亦是一大問題，感恩在教育局，中旅社及中聯辦的協助下，這些問題都迎刃而解，我們的學生最終能順利到中國不同地方參觀，了解民生、經濟及社會發展。尤其在看到中國在科技產業上的發展時，令他們感到十分驚訝。有些學生更希望將來能到中國升學或發展。

當中，有一名學生Md Aniq Rahman曾向我們分享他的感受。他在香港出生及成長，自幼習慣使用英語、粵語及普通話溝通。作為孟加拉裔港人，他的三語基礎，使他能夠應對香港多元文化的生活，包括商業環境。

（圖片由作者提供）

目前，他正修讀香港科技大學工商管理學士課程，動力源於對商業及創業的濃厚興趣，此興趣主要受他父親經營餐飲業務的影響。他期望深入理解商業策略與組織等課題，同時培養創新視野。

在高中時期，他從修讀公民與社會發展科中有機會認識中國經濟格局。他很感謝他的兩位老師 - Raza老師和鄭老師，特別是Raza老師，他也是非華裔人士，教學生動、能把公民科及他們的文化融合一起來教授。其後，他透過公民科內地考察，前往深圳親身體驗，從參觀南頭古城，見證傳統與現代和諧並存，印證文化保育與文旅、活化可相輔相成。他表示這能有效地展示國家的發展，提升文化軟實力，並透過美食、音樂等文化，推廣開放包容的氛圍。另外，在考察過程中，兩位老師與內地部門進行協調，例如安排清真食物，令他印象也非常深刻。

（圖片由作者提供）

公民科內地考察後，Aniq想繼續探索國家更多不同的面貌，積極參與其他活動，包括惠州創業發展研討會，他發現該區積極擁抱數碼創新。他深感興趣，見證行業蓬勃發展。這些經歷令他體會到，中國初創事業——尤其在大灣區城市如深圳——盈利潛力龐大。他深信香港青少年於內地擁有廣闊機遇。

國家作為全球第二大經濟體，且電子支付發展空間潛力很大，Aniq期望未來在大灣區尋覓事業發展空間，為國家整體進步貢獻綿力。正因如此，他選擇加入科大BBA課程，裝備所需知識與技能，在這充滿活力的環境中，希望能有更深遠影響。